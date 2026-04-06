पुण्यात 3,00,00,00,000 रुपयांचा महाघोटाळा! अशोक खरातच्या मदतीनं बिल्डरने कोट्यवधींच्या जमिनी लाटल्या

वनिता कांबळे | Updated: Apr 6, 2026, 05:17 PM IST
Captain Ashok Kharat Case : कथित भोंदू बाबा  कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात रोज धक्कादायाक खुलासे होत आहेत. अशातच भोंदू अशोक खऱातसंदर्भात एक नवीन माहिती समोर आली. खरातसोबत एका बिल्डरने तब्बल 300 कोटींचा व्यवहार केल्याचं उघड झाले आहे. पुण्यातील हा सर्वात मोठा घोटाला मानला जात आहे. दरम्यान, खरातसोबत जमीनी लाटणारा हा बिल्डर कोण? असा प्रश्न देखील उपस्थित झाला आहे. 

अशोक खरातसोबत बिल्डरने 300 कोटींचा व्यवहार केला आहे. 5 जण रॅकेटमध्ये सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.   मोबाईल तपासातून काळा व्यवहार उघड झाला आहे.पोलीस तपासात मोठी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.  तर एक प्रशासकीय अधिकारी पन्नास कोटीत अडकला आहे. मोबाईल तपासात ही माहिती समोर आली आहे. खरातच्या मदतीनं कोट्यवधींच्या जमिनी लाटल्या असून नाशिक-पुण्यातील 5 जण या रॅकेटमध्ये सहभागी असल्याचा संशय आहे. पोलीस तपासात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येण्याची शक्यता.

खरातच्या मालकीची जमीन सरकार जमा होणार? 

भोंदू अशोक खरात प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे.  खरातच्या मालकीची जमीन सरकार जमा होणार आहे. नियमबाह्य खरेदी , करचुकवेगिरी आढळल्यास कारवाई करण्याचे आदेश  महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहेत. भागीदार, महसूल आणि पोलिस अधिकारी रडारवर आहेत. नियमानुसार कारवाई करणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

नाशिकमध्ये फार्मर कंपनीची SITकडून चौकशी

नाशिकमध्ये फार्मर कंपनीची SITकडून चौकशी होणार आहे.  खरात व्यंकटेश फार्मर प्रोड्युसर कंपनीत संचालक म्हणून कार्यरत आहे.  काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी कंपनीचा वापर झाल्याचा एसआयटीला संशय आहे. भोंदू खरातची पत्नीही याच कंपनीत संचालकपदी आहे.

भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणाचे धागेदोरे आता पालघर जिल्ह्यापर्यंत

भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणाचे धागेदोरे आता पालघर जिल्ह्यापर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. पालघर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी काही उमेदवारांनी एका राजकीय नेत्याच्या मध्यस्थीने खरातची भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे खरातने मंत्र दिलेल्या उमेदवारांचा पराभव झाल्याची माहिती सामोर येत आहे. डिसेंबर २०२५मध्ये झालेल्या पालघर नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान, एका राजकीय पदाधिकाऱ्याने काही उमेदवारांची भेट अशोक खरातशी करून दिली होती. यावेळी खरातने एका प्लास्टिकच्या डबीत तांदूळ, हळद, लिंबू आणि दिव्यावर ठेवलेल्या चिंचोक्यावर 'माझी शक्ती आदी शक्ती' असा मंत्र कोरून दिला होता. खरातने मंतरलेले चिंचोके फेल ठरले आहेत.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

