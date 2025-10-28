महाराष्ट्रात 32950000000 रुपयांचा नवीन रेल्वे प्रकल्प; पुण्याच्या हिंजवडी IT पार्कला पर्याय म्हणून उभारण्यात येणाऱ्या सोलापूर IT पार्कला डायरेक्ट रेल्वे कनेक्टीव्हिटी

Solapur Tuljapur Dharashiv Rail : महाराष्ट्रात 32950000000 रुपयांचा नवीन रेल्वे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव नवीन रेल्वे मार्गाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या बहुउद्देशीय निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असलेल्या तुळजापूरला लवकरच रेल्वे नकाशावर स्थान मिळेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या नव्या रेल्वे मार्गामुळे पुण्याच्या हिंजवडी IT पार्कला पर्याय म्हणून उभारण्यात येणाऱ्या सोलापूर IT पार्कला डायरेक्ट रेल्वे कनेक्टीव्हिटी मिळणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने राज्यात अनेक रेल्वे प्रकल्प उभारले जात आहेत. परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त सहभागातून अंदाजे 96 किलोमीटर लांबीचा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग बांधला जाणार आहे. अंदाजे 3,295 कोटी रुपयांचा हा रेल्वे प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा अर्धा खर्च राज्य सरकार उचलेल, म्हणजेच 1,650 कोटी. या रेल्वे मार्गामुळे श्रीक्षेत्र पंढरपूर आणि देवी तुळजा भवानी येथे रेल्वेने जाणे शक्य होईल. दरवर्षी लाखो भाविक आणि पर्यटक तुळजापूरला भेट देतात. पालकमंत्री सरनाईक म्हणाले की, हा रेल्वे मार्ग धाराशिव जिल्ह्यातून जात असल्याने जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला आणखी गती मिळेल.
राज्याचे परिवहन मंत्री आणि धाराशिवचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. याचा महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारतातील माँ तुळजा भवानीच्या भक्तांना आणि यात्रेकरूंना निःसंशयपणे फायदा होईल.सोलापुरच्या या नव्या रेल्वे मार्गामुळे पुण्याच्या हिंजवडी IT पार्कला पर्याय म्हणून उभारण्यात येणाऱ्या सोलापूर IT पार्कला डायरेक्ट रेल्वे कनेक्टीव्हिटी मिळणार आहे. सोलापूर महाराष्ट्रातील दुसऱ्या आणि भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे IT पार्क उभारले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच याची घोषणा केली. सोलापूरला IT पार्क उभारण्याच्या अनुषंगाने तयारी सुरु झाली आहे. कुंभारी MIDC सह सोलापूर ते पुणे व सोलापूर ते विजयपूर या महामार्गांच्या जवळ असलेल्या शासकीय आणि खासगी जमिनींचा शोध घेण्यात येत आहे.
FAQ
1 हा नवीन रेल्वे प्रकल्प कोणता आहे आणि त्याची किंमत किती आहे?
हा सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव नवीन रेल्वे मार्गाचा प्रकल्प आहे. त्याची अंदाजे किंमत ३२,९५० कोटी रुपये (३,२९५ कोटी) इतकी आहे. हा ९६ किलोमीटर लांबीचा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग बांधला जाणार आहे.
2 या प्रकल्पाला कधी मान्यता मिळाली?
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या रेल्वे मार्गाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
3 राज्य सरकारचा या प्रकल्पात किती खर्च उचलणार आहे?
राज्य सरकार अर्धा खर्च उचलणार आहे, म्हणजेच १,६५० कोटी रुपये. हा प्रकल्प राज्यातील रेल्वे विकासासाठी बहुउद्देशीय निर्णय आहे.