पुण्यात आयटी इंजिनिअर विवाहितेने सासरच्यांना कंटाळून उचललं टोकाचं पाऊल, अखेरच्या चिठ्ठीत धक्कादायक आरोप, 'पगार, फ्लॅट अन् 1 कोटी...'

पुण्यातील एका 33 वर्षीय आयटी (IT) इंजिनिअर महिलेने हुंड्यासाठी सासरच्यांकडून होणाऱ्या छळाचा आरोप करत आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी तिचा पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मृत महिलेची ओळख तृष्णा राहुल सकपाळ अशी पटली आहे. तिचे वडील बाळकृष्ण निकम यांनी तक्रारीत दिलेल्या माहितीनुसार, तिचे लग्न 2018 मध्ये राहुल सकपाळ याच्याशी झाले होते.
निकम यांनी आरोप केला आहे की, लग्नानंतर तिच्यावर आपला संपूर्ण पगार सासरच्यांना देण्याचा, माहेरचा फ्लॅट सासूच्या नावावर हस्तांतरित करण्याचा आणि सासऱ्यांसाठी 1 कोटी रुपये किमतीचा फ्लॅट खरेदी करण्याचा दबाव टाकला जात होता. शारीरिक छळामुळे त्रस्त होऊन ती 2021मध्ये आपल्या माहेरी परतली होती. त्यानंतर पतीने दुसरे लग्न करण्यासाठी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता, परंतु हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. अखेर 29 सप्टेंबर रोजी तिने आपल्या घरी आत्महत्या केली.
पोलिसांना सापडलेल्या आत्महत्येच्या चिठ्ठीत तिने पती, सासू (वैशाली), सासरे (संजय), नणंद (शैली) आणि आजी-सासू (शकुंतला साळुंखे) यांना तिच्या मृत्यूसाठी जबाबदार धरले आहे. तिच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून या पाच आरोपींविरुद्ध गुन्हा (एफआयआर) दाखल करण्यात आला.
हुंड्यासाठी छळ केल्याची अशीच एक घटना गेल्या महिन्यात पुण्यात समोर आली होती. वैष्णवी प्रवीण जरंडे (23) या आयटी क्षेत्रातील तरुणीने ओंकार संजय घिसारे याच्याशी लग्न केल्यानंतर सुमारे चार महिन्यांनी आत्महत्या केली. कारसाठी अतिरिक्त 5 लाख रुपयांची मागणी करणे आणि तिचा मानसिक व शारीरिक छळ करणे, असे आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी घिसारे आणि तिच्या सासरच्या मंडळींवर केले आहेत.
तक्रारीनुसार, वैष्णवीच्या कुटुंबीयांनी लग्नावर सुमारे 45 लाख रुपये खर्च केले होते आणि 10 तोळे सोने दिले होते. असे असूनही, तिचा पती आणि सासरचे लोक कार घेण्यासाठी अतिरिक्त 5 लाख रुपयांची मागणी करत होते, असा आरोप त्यांनी केला. तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, 24 सप्टेंबरच्या रात्री वैष्णवीने तिच्या आईला फोन केला होता आणि सासरी तिला होत असलेल्या कथित छळाबद्दल माहिती दिली होती.
त्याच रात्री, साधारण साडेअकराच्या सुमारास, तिच्या पतीनेही तिच्या माहेरच्यांशी फोनवरून संपर्क साधला. त्यानंतर जेव्हा तिच्या घरच्यांना वैष्णवीशी संपर्क साधता आला नाही, तेव्हा तिचे आई-वडील पुण्याला आले. शहरात पोहोचल्यावर त्यांना समजले की वैष्णवीचा तिच्या राहत्या घरी मृत्यू झाला आहे. तिच्या पतीविरुद्ध आणि त्याच्या आई-वडिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.