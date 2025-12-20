शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात 'भावी नगरसेवकांची' गर्दी! अर्जदार 3348 पण जागा किती आहेत पाहिलं का?

Election Update: महापालिका निवडणुकीचा मुहूर्त लागल्यानंतर सगळ्या पक्षामध्ये हालचाली सुरु झाल्या. सर्व पक्षामध्ये कुठे उमेदवारांचे पक्ष प्रवेश, नवीन अर्ज प्रक्रिया तर कुठे युती आणि स्वबळाच्या चर्चा सुरु आहेत. दरम्यान शिंदेंचा गड असल्याल्या ठाण्यात महत्त्वाच्या घडामोडी होताना दिसत आहेत. काही दिवसांपसून पक्षातून इच्छुक उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज वाटप केले जात होते. मोठ्या संख्येने महिला पुरुष ज्येष्ठ नागरिक देखील फॉर्म घेण्यासाठी उपस्थित होते. या फॉर्मची पडताळणी करून शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे हे एबी फॉर्मचे वाटप करतील असे वृत्त होते. पण, शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील सहा महापालिकांच्या निवडणुकीत शिवसेनेची उमेदवारी मिळावी, यासाठी तब्बल 3,348 इच्छुकांनी अर्ज भरले आहेत. यात 1,548 महिला आहेत. सदस्य संख्येच्या चार ते पाचपट इच्छुक असल्यामुळे प्रत्यक्ष उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांना जोरदार मोर्चेबांधणी करावी लागणार आहे.
खासदार नरेश म्हस्केंनी दिली खास Update
निवडणूक जाहीर झाल्यावर सेनेकडून इच्छुकांच्या मुलाखतींची प्रक्रिया सुरू झालीच होती. ठाणे जिल्ह्यात सहा महापालिकांमधील 618 सदस्यपदांसाठी शिवसेना पक्ष कार्यालयातून 3,348 इच्छुकांनी मुलाखतीचे अर्ज आल्याची माहिती खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिली.
कोणत्या ठिकाणी किती अर्जदार?
उमेदवारांची संख्या ही कैक पटीने जास्त असून वेगवेगळ्या ठिकाणाहून हे आकडे समोर आले होते. कल्याण-डोंबिवलीच्या 112 जागांसाठी 682, उल्हासनगरच्या 78 जागांसाठी 385, नवी मुंबईच्या 111 जागांसाठी 496 इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत. भिवंडी निजामपूरच्या 90 जागांसाठी 176, मिरा भाईंदच्या 96 जागांसाठी 332 इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत. मुंबईत एकूण 2700 इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या होत्या.
ठाणे जिल्ह्यातील सहा पालिकांमध्ये मोर्चेबांधणी
शिवसेना महायुतीमधून महापालिका निवडणूक लढवेल, अशी घोषणा शिवसेनेचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच केलेली आहे. त्यानुसार महापालिकांच्या स्तरावर शिवसेना आणि भाजपची जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. ठाण्यात युतीबद्दल सकारात्मक चर्चा सुरू असून जागा वाटपाचे सूत्र लवकरच ठरेल, असे खासदार म्हस्के यांनी सांगितले.