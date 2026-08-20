एकनाथ शिंदेनी 34 नगरसेवक फोडले; सर्वात जास्त नगरसेवक 'या' पक्षाचे; महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

शिवसेना एकनाथ शिंदे : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. ठाकरेंचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाला पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह देता येणार नाही त्यामुळे धनुष्याबाण गोठवा असा युक्तिवाद केला आहे. तर, ठाकरे गटाचे दुसरे वकील देवदत्त कामत यांनी देखील विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आहे. शिंदेना अपात्र करण्याची देखील मागणी होत आहे. सुप्रीम कोर्टात मोठ्या घडामोडी घडत असताना एकनाथ शिंदे यांनी 34 नगरसेवक फोडले आहेत. तर, 700 पेक्षा अधिक जणांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे.
ऑगस्ट महिन्यात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना शिंदे गटात मोठ्या प्रमाणात पक्ष प्रवेश सुरु आहे. विविध जिल्ह्यांतील विविध पक्षांमधील तब्बल 34 नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जोरदार इनकमींग सुरु आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात प्रवेश करणारे सर्वाधिक नगरसेवक हे काँग्रेस पक्षाचे आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष विस्तार पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर दिल्याचे दिसत आहे.
19 ऑगस्ट 2026 रोजी सांगोलाचे माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या पुढाकाराने बार्शी तालुक्यातील वैराग नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष सुजाता डोळसे, उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांच्यासहीत 15 नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये जाहीर पक्षप्रवेश केला.
काँग्रेसचे 19 नगरसेवक फोडले
14 ऑगस्ट 2026 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर नगर परिषदेचे काँग्रेसचे 19 नगरसेवक एकनाथ शिंदे यांनी फोडले. नगराध्यक्षा मंदाकिनी भारसाकळे यांच्यासह दर्यापूर नगर परिषदेचे 19 नगरसेवक, तसेच अकोल्यातील ज्येष्ठ नेते रामदास बोडके यांचे पुत्र दीपक बोडके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसह प्रहार संघटना, शौर्य सेना, आजाद समाज पक्ष आणि कर्नाटक राज्यातील बेळगाव येथील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला.
धाराशिवमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. कळंब नगरपालिकेतील 10 नगरसेवकांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. यात शिवसेना UBTचे 9 आणि काँग्रेसच्या 1 नगरसेवकाचा समावेश आहे. आमदार राणा पाटलांच्या उपस्थितीत 20 ऑगस्ट 2026 रोजी पक्षप्रवेश झाला. सोलापूरमध्ये भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला या पक्षप्रवेशामुळे कळंबच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, ठाकरे गटाचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. भाजप आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांच्या पुढाकारातून हा पक्षप्रवेश घडवून आणल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, नगर परिषद राजकारणात या पक्षप्रवेशामुळे भाजपची ताकद वाढली असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाल आहे. कळंबमध्ये ठाकरे गटाला मोठं खिंडार पडलं आहे.