Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /एकनाथ शिंदेनी 34 नगरसेवक फोडले; सर्वात जास्त नगरसेवक या पक्षाचे; महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

एकनाथ शिंदेनी 34 नगरसेवक फोडले; सर्वात जास्त नगरसेवक 'या' पक्षाचे; महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

एकनाथ शिंदेनी 34 नगरसेवक फोडले आहेत. सांगोला आणि अमरावती जिल्ह्यातील हे नगरसेवक आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षात जोरदार इनकमींग सुरु आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 20, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:54 PM IST
एकनाथ शिंदेनी 34 नगरसेवक फोडले; सर्वात जास्त नगरसेवक 'या' पक्षाचे; महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
झटपट बनवा घरी मसालेदार आणि कुरकुरीत चिली पोटॅटो, जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप रेसिपी
2
3
4
5