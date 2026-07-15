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मुंबईकरांसाठी Good News! आणखी एक रेल्वे मार्ग तयार होतोय, अशी असतील सात नवी स्थानके

विरार-डहाणू रेल्वेमार्गाचे काम जून 2027पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या मार्गाबाबत एक नवीन अपडेट समोर आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 15, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:26 PM IST
मुंबईकरांसाठी Good News! आणखी एक रेल्वे मार्ग तयार होतोय, अशी असतील सात नवी स्थानके
Image Credit: ₹3578 crore project on the Western Railway Targeted completion in 2028 new 7 station

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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