मुंबईकरांसाठी Good News! आणखी एक रेल्वे मार्ग तयार होतोय, अशी असतील सात नवी स्थानके

मुंबई लोकलचा विस्तार करण्यात येत आहे. नागरिकांचा प्रवास सुकर व्हावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना व प्रकल्प राबवण्यात येतात. रेल्वेच्या विस्तारासाठी अनेक ठिकाणी कामे सुरू आहेत. पश्चिम रेल्वेच्या विरार-डहाणू मार्गाचे चौपदरीकरणांचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पाचे 60 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. अलीकडेच या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे.
विरार-डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा असलेला वैतरणा नदीवरील 628 मीटर लांबीचा रेल्वे पूल क्रमांक 92 पूर्ण झाला आहे तर दुसरा महत्त्वाचा पूल क्रमांक 93 डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे लक्ष्य आहे. त्यामुळं 2028पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो.
विरार-डहाणू चौपदरीकरणाचा हा प्रकल्प 3,578 कोटी रुपये इतका आहे. या प्रकल्पाची एकुण लांबी 64 किमी इतकी आहे. या प्रकल्पातील दोन महत्त्वाचे रेल्वे पूल उभारण्यात येत आहेत. पूल क्रमांक 92 आणि 93 वर महत्त्वाची कामे सुरू आहेत. तसंच, लेव्हल क्रॉसिंग क्रमांक 55 अ येथील रोड ओव्हर ब्रिजचे मुख्य बांधकाम पूर्ण झाले असून अंतिम कामे सुरू आहेत.
चौपदरीकरण प्रकल्पाचे 60 टक्के काम पूर्ण झाले असून विरार स्थानकातही मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेतली आहेत. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 अ आणि 4 अ यांची रुंदी 6.5 मीटरवरुन 10.5 मीटर करण्यात आली असून त्यांची लांबी 60 मीटरने वाढवण्यात आली आहे. तसंच, 12 डब्यांच्या लोकलसाठी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 अचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
वैतरणा, सफाळे, केळवे रोड, पालघर, उमरोळी,बोईसर, वाणगाव आणि डहाणू रोड स्थानकातील विकासकामे सुरू आहेत. नवीन स्थानकांच्या इमारती, भुयारी मार्ग, पादचारी पूले, जिने, लिफ्ट आणि सरकते जिने उभारण्याचे काम सुरू आहे. बोईसर येथील नवीन स्थानकाच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले आहे.
विरार-डहाणू चौपदरीकरण (Virar-Dahanu Quadrupling) प्रकल्पाच्या पूर्णत्वावर या 64 किमी मार्गावर एकूण 16 स्थानके असणार आहेत. सध्या या मार्गावर 9 स्थानके कार्यरत आहेत आणि या प्रकल्पांतर्गत 7 नवीन स्थानके जोडली जात आहेत.
विरार, वैतरणा, सफाळे, केळवेरोड, पालघर, उमरोळी, बोईसर, वाणगाव, डहाणू रोड
वाधिवा, सरतोडी, माकुणसर, चिंटुपाडा, पांचाली, वंजारपाडा, बीएसईएस कॉलनी