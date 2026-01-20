376,858,150 रुपयांची संपत्ती आणि... उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे? दोघांमध्ये सर्वात श्रीमंत कोण? कुणाकडे किती पैसा?

Uddhav thackeray Vs Eknath Shinde who is Richer : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसनेेने 65 उमेदवार जिंकले आहेत. तर, एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेचे 29 नगरसेवक विजयी झाले आहेत. शिसनेचे नगरसेवक फुटू शकतात या भितीने दोन्ही नेते खबरदारी घेत आहेत. राजकीय वर्तुळात या दोन्ही नेत्यांच्या हालचालीवर विशेष लक्ष आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे हे दोन्ही नेते सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या नगरसेवांका 5 स्टार हॉटेलमध्ये ठेवले आहेत. याच्या खर्चाची चर्चा होत असतानाच या दोन्ही नेत्यांकडे किती संपत्ती आहे याची देखील चर्चा रंगली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशाचे या निवडणुकांकडे लक्ष लागले होते. 2017 नंतर पहिल्यांदाच निवडणुका झाल्या. ठाकरेंची 25 वर्षाची सत्ता संपुष्टात आली आहे. भाजप शिवसेना युतीने मुंबईत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. असे असले तरी महायुतीचा विजय होऊनही एकनाथ शिंदे टेन्शनमध्ये आहेत. मुंबईचे महापौर पद आणि सत्ता संघर्षाचा निकाल यामुळे एकनाथ शिंदे अस्वस्थ आहेत. अशातच एकनाथ शिंदे चांगलेच चर्चेत आहे आहेत. तर, दुसरीकडे ठाकरे बंधूंचा पराभव झाला असला तरी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेने दमदार कामगिरी केली आहे. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे चर्चेत आहेत. अशातच दोन्ही नेत्यांमध्ये सर्वात श्रीमंत कोण याची चर्चा देखील रंगली आहे.
myneta.info नुसार, उद्धव ठाकरे यांची एकूण संपत्ती 143 कोटी आहे. त्यांच्यावर 15 कोटींचे कर्ज देखील आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नीने वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये 2.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे. त्यांनी बाँड, डिबेंचर आणि शेअर्समध्ये 55 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गुंतवली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या घरात २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे दागिने आहेत. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नीकडे 11 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची शेतीची जमीन आहे. ठाकरे यांच्याकडे 13 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बिगरशेती जमीन देखील आहे. त्यांच्या पत्नीकडे 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची व्यावसायिक इमारत आहे. myneta.info नुसार , उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नीकडे मुंबईत तीन निवासी घरे आहेत. त्यांची सध्याची किंमत अंदाजे 53 कोटी आहे. एकत्रितपणे, त्यांच्याकडे 81 कोटी किमतीची मालमत्ता आहे.
myneta.info नुसार, एकनाथ शिंदेंकडे 376,858,150 रुपयांची संपत्ती आहे. त्यांच्यावर 152,889,398 रुपयांचे कर्ज देखील आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पत्नीच्या विविध बँकांमध्ये एकूण 1.60 कोटी ठेवी आहेत. त्यांनी बाँड, डिबेंचर आणि शेअर्समध्ये 50,000 गुंतवले आहेत. शिंदे आणि त्यांच्या पत्नीकडे एलआयसी क्रेडिट कार्डमध्ये 81 लाख आहेत. त्यांच्याकडे 75 लाख किमतीची वाहने आणि 49 लाख किमतीचे दागिने आहेत. महाराष्ट्रात तीन शेती जमिनी आहेत, ज्यांची किंमत 49 लाख 50 हजार आहे. myneta.info नुसार, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे चार बिगरशेती जमिनी आहेत, त्यापैकी तीन त्यांच्या पत्नीच्या नावावर आहेत. त्यांची सध्याची किंमत अंदाजे 27 कोटी आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पत्नीकडे एक व्यावसायिक इमारत देखील आहे, ज्याची सध्याची किंमत 32 लाख आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या निवासी घराची किंमत 60 लाख आहे.