English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्रात 89,780,000,000 रुपयांचे 38 रेल्वे प्रकल्प; सीएसएमटी, कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिका, गोरेगाव ते बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार

महाराष्ट्रात 89,780,000,000 रुपयांचे 38 रेल्वे प्रकल्प; सीएसएमटी, कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिका, गोरेगाव ते बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार

महाराष्ट्रात 89,780,000,000 रुपयांचे 38 रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये सीएसएमटी, कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिका, गोरेगाव ते बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार यासह अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 22, 2025, 09:03 PM IST
महाराष्ट्रात 89,780,000,000 रुपयांचे 38 रेल्वे प्रकल्प; सीएसएमटी, कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिका, गोरेगाव ते बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार

Maharashtra Mumbai Suburg Railway Infrastructure:  महाराष्ट्रात रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारने राज्यातील 89,780 कोटींच्या अंदाजे खर्चासह 38 प्रमुख रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, या प्रकल्पांमध्ये एकूण 5,098 किलोमीटर ट्रॅकचे बांधकाम, गेज रूपांतरण आणि दुहेरीकरण यांचा समावेश असेल. तसेच सीएसएमटी, कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिका, गोरेगाव ते बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार केला जाणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील रेल्वे नेटवर्कची क्षमता वाढवणे आणि रेल्वे ऑपरेशन्स सुलभ करणे हा आहे. मंजूर केलेल्या योजनेत 11 नवीन रेल्वे लाईन्स, दोन गेज रूपांतरणे आणि 25 दुहेरी किंवा बहु-ट्रॅकिंग प्रकल्पांचा समावेश आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की गेल्या काही वर्षांत रेल्वे पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.  2009 ते 2014 दरम्यान, सरासरी वार्षिक खर्च सुमारे 1,171 कोटी होता. त्या तुलनेत, 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 23,778 कोटी झाली आहे, जी मागील रकमेच्या 20 पट जास्त आहे. निधीतील या वाढीचा थेट बांधकाम कामाच्या गतीवर परिणाम झाला आहे. नवीन ट्रॅक टाकण्याचा सरासरी वेग, जो पूर्वी प्रति वर्ष 58.4 किलोमीटर होता, तो आता प्रति वर्ष 208.36 किलोमीटर झाला आहे.

मुंबई लोकल आणि उपनगरीय नेटवर्कचे पुनरुज्जीवन

मुंबईच्या व्यस्त उपनगरीय नेटवर्कसाठी विशेष सुधारणांची घोषणा करण्यात आली आहे.  दररोज 3,200 लोकल ट्रेन आणि 120 एक्सप्रेस ट्रेन चालवते. क्षमता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पाच्या टप्पे II, III आणि IIIA ला मान्यता देण्यात आली आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन, रेल्वे विभागाने 2022 ते 2026 दरम्यान 98 नवीन सर्वेक्षण सुरू केले आहेत. 8,603 किलोमीटर अंतराचे हे सर्वेक्षण महाराष्ट्रात नवीन रेल्वे मार्ग आणि दुहेरीकरणाच्या कामांची क्षमता शोधण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की नवीन प्रकल्पांची निवड वाहतूक मागणी, राज्य सरकारच्या विनंत्या आणि उपलब्ध निधी यासारख्या घटकांवर अवलंबून असते. प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी भूसंपादन, वन मंजुरी आणि उपयुक्तता स्थलांतर यासारख्या प्रक्रियांवर अवलंबून असेल.

38 रेल्वे प्रकल्पांपैकी प्रमुख प्रकल्प

सीएसएमटी आणि कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गाचे बांधकाम.
गोरेगाव ते बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार.
प्रवासी क्षमता वाढवण्यासाठी, सरकारने 12 डब्यांसह 238 नवीन ट्रेन रॅक मंजूर केले आहेत.
19,293 कोटी रुपयांच्या या नवीन लोकलना स्वयंचलित दरवाजे असतील.
बुलेट ट्रेन आणि फ्रेट कॉरिडॉरबद्दल अपडेट

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
38 railway projects in MaharashtraMaharashtra Mumbai Suburg Railway Infrastructureसीएसएमटी कुर्लागोरेगाव ते बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार

इतर बातम्या

'पक्षाने माझी ताकद कमी केली', भाजपा नेते सुधीर मु...

महाराष्ट्र बातम्या