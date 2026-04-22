English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात उभारणार तिसरे मोठे IT पार्क, MIDC जमीन खरेदी करणार; पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला पर्याय

महाराष्ट्रातील तिसरे मोठे IT पार्क उभारण्याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या IT पार्कसाठी MIDC जमीन खरेदी करणार आहे. हे IT पार्क पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला पर्याय ठरणार आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Apr 22, 2026, 10:28 PM IST
Satara IT Park : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आणि भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे जगप्रसिद्ध IT पार्क आपल्या महाराष्ट्रात आहे.  पुण्यातील हिंजवडी येथील आयटी पार्क हे महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमाकांचे  IT पार्क आहे.  पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला पर्याय मिळणार आहे. साताऱ्यात नवे IT पार्क उभारण्यात येणार आहे. या IT पार्कच्या उभारणीसाठी  MIDC जमीन खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. साताऱ्यातील या नव्या IT पार्कमुळे अनेक नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. तसेच महाराष्ट्राच्या IT सेक्टरला बूस्ट मिळणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारले जाणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास 42.55 हेक्टर आर.जमीन देण्यास  मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.  ही जमीन एमआयडीसीला शेत जमिनीच्या दराने देण्यात येणार आहे. सातारा जिल्ह्यासह परिसरातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी मौजे नागेवाडी (ता.सातारा) येथे आयटी पार्क उभारण्यात येणार आहे. 

हे देखील वाचा... पुण्यातील 'हे' गाव 2026 नाही 2050 मध्ये जगतयं! टेक्नॉलॉजी पाहून विश्वास बसणार नाही, मुंबईपण याच्या समोर फेल 

साताऱ्याच्या या IT पार्कसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास मौजे नागेवाडी येथील गट नं. ३०८/१ मधील ४२.५५ हे.आर. इतकी शासकीय जमीन देण्यात येणार आहे. ही जमीन सध्याच्या शेत जमिनीच्या बाजारभावाने एमआयडीसीला खरेदी करावी लागणार आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून एमआयडीसीला मिळणार आहे. या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध कंपन्यांना प्रकल्प उभा करता येणार असल्याने या परिसरातील अभियांत्रिकी तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील युवकांना स्थानिकरित्या व्यवसाय व रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे. 

पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क मधील ताण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्रात दोन नवीन आयटी पार्क उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. एक आयटी पार्क पुरंदर येथे तर दुसरे आयटी पार्क सातारा जिल्ह्यात उभारण्यात येणार आहे. 

हे देखील वाचा... चहुबाजूंनी 50 मजली बिल्डींग एवढ्या उंच डोंगराच्या आत खोल दडलेलं महाराष्ट्रातील गुप्त गाव! रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांना जोडणारा...    

 पुण्याच्या हिंजवडी आयटी पार्क हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. या IT पार्कमध्ये दररोज कोट्यावधीची उलाढाल होते. याचा थेट फायदा राज्याच्याच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होतो.  अनेक बड्या कंपन्या आपला येथे आपली कार्यालये उभारत आहेत. यामुळे पुण्याच्या या हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये जागा अपुरी पडत आहे. कंपन्यांनाना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पुण्यात 1500 एकर जागेवर आणखी एक मोठ नवीन IT पार्क उभारण्याची योजना आखली जात आहे.  इंदापूर येथे दुसरे IT पार्क उभारले जाणार आहे. तर, सातारा जिल्ह्यात तिसरे नवीन IT पार्क उभारले जात आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
इतर बातम्या

'माझ्या पतीने केलेले गुन्हे...', अशोक खरातच्या पत...

नाशिक