महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात उभारणार तिसरे मोठे IT पार्क, MIDC जमीन खरेदी करणार; पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला पर्याय

Satara IT Park : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आणि भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे जगप्रसिद्ध IT पार्क आपल्या महाराष्ट्रात आहे. पुण्यातील हिंजवडी येथील आयटी पार्क हे महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमाकांचे IT पार्क आहे. पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला पर्याय मिळणार आहे. साताऱ्यात नवे IT पार्क उभारण्यात येणार आहे. या IT पार्कच्या उभारणीसाठी MIDC जमीन खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. साताऱ्यातील या नव्या IT पार्कमुळे अनेक नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. तसेच महाराष्ट्राच्या IT सेक्टरला बूस्ट मिळणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारले जाणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास 42.55 हेक्टर आर.जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. ही जमीन एमआयडीसीला शेत जमिनीच्या दराने देण्यात येणार आहे. सातारा जिल्ह्यासह परिसरातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी मौजे नागेवाडी (ता.सातारा) येथे आयटी पार्क उभारण्यात येणार आहे.
साताऱ्याच्या या IT पार्कसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास मौजे नागेवाडी येथील गट नं. ३०८/१ मधील ४२.५५ हे.आर. इतकी शासकीय जमीन देण्यात येणार आहे. ही जमीन सध्याच्या शेत जमिनीच्या बाजारभावाने एमआयडीसीला खरेदी करावी लागणार आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून एमआयडीसीला मिळणार आहे. या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध कंपन्यांना प्रकल्प उभा करता येणार असल्याने या परिसरातील अभियांत्रिकी तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील युवकांना स्थानिकरित्या व्यवसाय व रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे.
पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क मधील ताण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्रात दोन नवीन आयटी पार्क उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. एक आयटी पार्क पुरंदर येथे तर दुसरे आयटी पार्क सातारा जिल्ह्यात उभारण्यात येणार आहे.
पुण्याच्या हिंजवडी आयटी पार्क हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. या IT पार्कमध्ये दररोज कोट्यावधीची उलाढाल होते. याचा थेट फायदा राज्याच्याच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होतो. अनेक बड्या कंपन्या आपला येथे आपली कार्यालये उभारत आहेत. यामुळे पुण्याच्या या हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये जागा अपुरी पडत आहे. कंपन्यांनाना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पुण्यात 1500 एकर जागेवर आणखी एक मोठ नवीन IT पार्क उभारण्याची योजना आखली जात आहे. इंदापूर येथे दुसरे IT पार्क उभारले जाणार आहे. तर, सातारा जिल्ह्यात तिसरे नवीन IT पार्क उभारले जात आहे.