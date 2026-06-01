डोंबिवलीतील ऐतिहासिक श्री पिंपळेश्वर महादेव मंदिरासाठी 4 एकर 25 गुंठे जागा मंजूर

Dombivli Pimpleshwar Mandir : श्री पिंपळेश्वर महादेव मंदिरभूमी संघर्षाला यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वात डोंबिवलीतील श्री पिंपळेश्वर महादेव मंदिरासाठी 4 एकर 25 गुंठे जागा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पिंपळेश्वर मंदिरभूमीची अनेक वर्षांची लढाई अखेर यशस्वी ठरली आहे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी सहकुटुंब श्री पिंपळेश्वर महादेव संकल्पपूर्ती पूजन केले.
डोंबिवली पूर्वेकडील श्री पिंपळेश्वर महादेव मंदिर हे ऐतिहासिक मंदिर आहे. असंख्य भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. मंदिर परिसर सुमारे चार एकरांमध्ये पसरलेला असून येथे दररोज मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येतात. पिंपळेश्वर मंदिर हा डोंबिवलीकर ग्रामस्थांच्या वैयक्तिक आस्थेचा, श्रद्धेचा आणि सांस्कृतिक अस्मितेचा विषय आहे. मंदिराच्या जागेसाठीचा संघर्ष गेली 14 वर्षे सातत्याने सुरू होता. या संपूर्ण लढ्यात भारतीय जनता पार्टी ग्रामस्थांसोबत खंबीरपणे उभी राहिली. 20 ऑगस्ट 2012 रोजी भारतीय जनता पार्टीने या आंदोलनाला बळ देण्यासाठी डोंबिवली बंदची हाक दिली होती.
आमच्या सर्वांसाठी हा अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे महायुतीचं सरकार महायुतीच्या सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई आणि पूर्ण मंत्रिमंडळ एमआयडीसीचे मंत्री उदय सामंत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सर्वांनी एकमताने ठरवले पिंपळेश्वर मंदिराला ही जागा द्यायची. मी दर सोमवारी फार वर्षांपासून वर्षानुवर्षे दर्शनासाठी येत असतो. या मंदिराच्या जागेसाठी 2010 च्या दरम्यान मोठा संघर्ष झाला. तेव्हाच सरकार जे होतं प्रशासन असेल हे सरकार विरोधात होते. सर्व प्रशासन त्याच ताकतीने सरकारच्या विरोधात राहिलं त्यामुळे आज सोनीयाचा दिवस उगवला आहे. 8 जून रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुमित्रा पवार सर्व मंत्रिमंडळातील मंत्री कीर्तन महोत्सवासाठी उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती रविंद्र चव्हाण यांनी दिली.
आजपर्यंत सातत्याने जेव्हा डोंबिवलीत असतो तेव्हा या मंदिरामध्ये सकाळी दर्शन घेतो आणि तेव्हापासून आम्ही सर्वांनी संकल्प केला होता की एक ना एक दिवस आमचे सरकार येईल आमचं सरकार ज्या दिवशी येईल त्या दिवशी आम्ही ही जागा मिळून घेऊ महायुतीचे सरकार आलं फार प्रतीक्षेनंतर हा दिवस आला. त्यामुळे मी महादेवाचे खरतर त्याने जे सगळ्यांकडून करून घेतलं असं मला वाटतं तेंव्हाचप्रशासन असेल सरकार विरोधात होते. परंतु त्यावेळी असणारी एमआयडीसीची अधिकारी असतील त्याचबरोबर पोलीस प्रशासन असेल पूर्ण ताकतीने त्यावेळेला सहकार्याच्या भूमिकेत राहिलं. श्री पिंपळेश्वर महादेव मंदिरभूमीच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश आले. मंदिराला हक्काची जागा मिळली असं रविंद्र चव्हाण म्हणाले.