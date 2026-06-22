उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीतून पुन्हा दोन 'संजय' गायब, 'संजय' फॅक्टर ठरतोय डोकेदुःखी

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाला आज सुरूवात झाली त्यात रणनिती आखण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी आयोजित केलेल्या बैठकीला एक नाही तर दोन 'संजय' अनुपस्थित राहिल्याने अनेकांच्या भुवया पुन्हा उंचावल्या आहेत. अनुपस्थित राहिलेल्या आमदारांनी वेगवेगळी कारणं सांगितली आहेत. या बैठकीला विधान परिषदेचे आमदारही उपस्थित होते.
मुंबई : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या ९ पैकी ६ खासदारांनी साथ सोडल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा यांचे ऑपरेशन टायगर थांबणार नसल्याची चर्चा आहे. आता त्यांचे पुढील मिशन आमदार आणि नगरसेवकांबाबत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. असे असताना पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी रणनिती आखण्यासाठी त्यांच्या आमदारांची बैठक बोलावली. या बैठकीला विधानसभेच्या २० पैकी १७ आमदारांनी उपस्थिती लावली. तर विधान परिषदेचे पाच आमदारही उपस्थित होते.
सध्या राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. या अधिवेशनात पक्षाच्या आमदारांनी काय रणनिती अवलंबावी यासाठी यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेनेही आमदारांची बैठक बोलावली. मात्र 20 पैकी 17 आमदार उपस्थित राहिले असून इतर चार आमदार वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनुपस्थित राहिले.
उद्धव ठाकरेंसाठी जून महिना आणि 'संजय' फॅक्टर हा डोकेदुखीचा विषय ठरत आहे. यापूर्वी शिंदेच्या पहिल्या बंडावेळी शिवसेनेतून तीन संजय यांनी जय महाराष्ट्र केला होता. त्यात यवतमाळचे आमदार संजय राठोड, बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड आणि संभाजीनगरचे आमदार संजय शिरसाट यांचा समावेश होता.
तर दुसऱ्या पक्षफुटीमध्ये सहा खासदारांपैकी ३ खासदारांचे नाव हे संजय आहे. त्यात मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील, यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख, आणि परभणीचे खासदार संजय जाधव यांचा समावेश आहे.
आता उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीतून अनुपस्थित राहिलेल्या आमदारांपैकी दोन आमदार हे संजय आहेत. यात कलिनाचे आमदार संजय पोतनीस आणि वणीचे आमदार संजय देरकर यांचा समावेश आहे.
1. बाळा नर
2. नितीन देशमुख
3. सुनील राऊत
4. अजय चौधरी
5. प्रवीण स्वामी
6. गजानन लवटे
7. हारून खान
8. आदित्य ठाकरे
9. कैलास पाटील
10. सुनील प्रभू
11. वरुण सरदेसाई
12. भास्कर जाधव
13. मनोज जमसुतकर
14. बाबाजी काळे
15. सिद्धार्थ खरात
16. दिलीप सोपल
1. सचिन अहिर
2. ज मो अभ्यंकर
3. अनिल परब
4. मिलिंद नार्वेकर
5. अंबादास दानवे
1. संजय देरकर- गावी आहेत.
2. राहुल पाटील - विधान परिषद निवडणुकीत व्यस्त
3. संजय पोतनीस - मुंबईत उपस्थित नाही
4. सुनील शिंदे - गावी आहे.