/Ladki Bahin Yojana Update: चार महिन्यांचे हप्ते थकले, पैसे रखडण्याचे कारण काय? सरकारकडून महत्त्वाची माहिती

Ladki Bahin Yojana Update: महायुती सरकारने गरजू महिलांसाठी लाडकी बहिण योजना सुरु केली होती, पण सध्या निधी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे मागील काही दिवसांपासून सातत्याने या योजनेची चर्चा पाहायला मिळत आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये अनेक अपात्र महिलांचे हफ्ते बंद करण्यात आले आहेत, तर काही गरजू महिलांचे देखील मागील काही महिन्यांपासून हफ्ते बंद केले आहेत. मागील चार महिने हफ्ते न मिळाल्यामुळे अनक लाभार्थी महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक महिलांना मागील काही महिन्यात योजनेसाठी पात्र नसल्यामुळे नावे यादीतून वगळली आहेत तर काही केवायसी न केलेल्या महिलांना देखील यादीतून बाहेर करण्यात आले आहे.
मागील चार महिन्यांपासून लाडक्या बहिणींना खात्यामध्ये पैसे न आल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. मागील चार महिन्यांपासून बहिणींना पैसे का नाही आले याचे कारणे जाणून घ्या. प्रशासकीय आणि आर्थिक कारणे देऊन लाडकी बहीण योजनेचे पैसे रखडण्याचे कारण सांगण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाकडून शासनाला निधी वेळेवर देण्यात आला नाही त्यामुळे लाडक्या बहिणींचे पैसे रखडले आहेत. हे दोन महत्वाच्या विभागांचे पैसे शासनाला मिळाले नाहीत त्यामुळे मग बॅंक खात्यामध्ये थेट पैसे पाठवण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
मागील काही दिवसांआधी ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात आली होती, यामध्ये 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. ई-केवायसी पुन्हा केल्यानंतरही पात्र महिलांचे हप्ते वेळेवर जमा न झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. आता सरकारने निर्णय घेतला आहे की थकीत चार महिने हे एकदम दिले जाणार नाही, ते लाडक्या बहिणींना टप्प्याटप्प्याने दिले जाणार आहेत. त्यामुळे आता फेब्रुवारी आणि मार्च हे दोन हफ्त्यांचे पैसे बहिणींच्या खात्यामध्ये जमा व्हायला सुरुवात करण्यात आली आहे असे सांगण्यात आले आहे.
त्यानंतर उर्वरित दोन हफ्ते हे हे पुढील महिन्यांमध्ये बहिणींच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहेत. आता हे पैसे प्रत्यक्षात कधी जमा होणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. शासनाने पात्र महिलांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. योजनेमध्ये असलेल्या 60 लाख महिलांनी ही ई-केवायसी केलेली नाही त्यामुळे मग त्याचे नाव यादीमधून बाहेर करण्यात आले आहे. तर काही सरकारी नोकरी त्याचबरोबर जुन्या पेंशनचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना देखील योजनेसाठी अपात्र ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यत या योजनेमधून 2 कोटी 31 लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरवले आहे.