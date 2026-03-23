महाराष्ट्र सरकारमधील 4 पावरफुल मंत्री आणि सातारा झेडपीत हाय व्होल्टेज ड्रामा!

सातारा झेडपीl मोठा वाद पहायला मिळाला. यामुळे मंत्र्यांमध्ये विवाद झाला.  भाजपच्या मंत्र्यांविरोधात सेना-राष्ट्रवादीचे मंत्री असा ड्रामा रंगला. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 23, 2026, 12:05 AM IST
महाराष्ट्र सरकारमधील 4 पावरफुल मंत्री आणि सातारा झेडपीत हाय व्होल्टेज ड्रामा!

Satara ZP Election : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या हाय व्होल्टेज ड्रामा नंतर महायुतीतीलच चार मंत्र्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. एका बाजूला मंत्री शंभूराज देसाई ,मंत्री मकरंद पाटील तर दुसऱ्या बाजूला भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे,मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यात चांगलेच वाकयुद्ध रंगले आहे. नेमकं काय झालं सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीवरून जाणून घेऊया. 

सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीवरुन राज्यातल्या मंत्रिमंडळात दुफळी निर्माण झाल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. सातारा झेडपी निवडणुकीत भाजपनं स्वबळावर अध्यक्षपद आणि उपाध्यक्षपद पटकावलं. अध्यक्षपद पटकावताना भाजपनं राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी 2 सदस्य फोडले. शिवाय दोन झेडपी सदस्यांना अपहरणाच्या प्रकरणात अटक केली. परिणामी मतदानावेळी 33 वर आलेला बहुमताचा आकडा भाजपनं गाठला. या प्रकरणात पोलीस भाजपच्या घरगड्यासारखे वागल्याचा आरोप शंभूराज देसाईंनी केला. तर दोन मंत्र्यांच्या अंगावर पोलीस धावून गेल्याचा आरोप मकरंद पाटील यांनी केला. 

भाजप नेते आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरेंनी पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाईंवर पलटवार केलाय. अपहरणाच्या गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपींना मंत्री कसे घेऊन येऊ शकतात असा सवाल जयकुमार गोरेंनी केलाय. पोलीस कारवाई करत असताना शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटलांनी अडथळा आणल्याचा आरोप शिंवेंद्रसिंह राजे भोसलेंनी केला.

आरोपींना मंत्री घेऊन कसे आले? 

महायुतीत सत्तेचं जे महाभारत घडलं त्याला राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे कारणीभूत असल्य़ाचा आरोप शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदेंनी केलाय. आदित्य ठाकरेंनी शिवसेनेला टोला लगावलाय. गद्दार उलट्या बोंबा मारत असल्याचा टोला आदित्य ठाकरेंनी लगावलाय. बेईंमानीचा कळस काय असतो हे एकनाथ शिंदेंच्या समर्थकांना हळूहळू कळेल असं संजय राऊत म्हणालेत. ठाण्यापासून संभाजीनगरपर्यंत सगळ्याच ठिकाणी महायुतीत वाद आहेत. हे वाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अधिक तीव्रतेनं उफाळून आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडीला मांडी लावून बसलेले मंत्री येत्या काळात अधिवेशनातही एकमेकांशी भांडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

4 Powerful Ministers in Maharashtra GovtSatara Zpit High Voltage Dramasatara ZP electionसातारा निवडणुक

इतर बातम्या

माजी मंत्री, भाजपचे ज्येष्ठ नेते दत्ता मेघे यांचं निधन; विद...

नागपूर