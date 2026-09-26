/4,000 KM लांब ढगांचा पट्टा; मान्सूनबाबत सर्वात मोठी अपडेट; परतीवर निघालेला पाऊस थांबला, भारताच्या हवामानात भयानक बदल, महाराष्ट्रासह 19 राज्यांना अलर्ट

27 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान : भारतात नैऋत्य मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरु झाला आहे. अशातच आता मान्सूनबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. उत्तर आणि मध्य भारतापासून हिमालयीन प्रदेशाकडे आणि पुढे पूर्वेकडे चीन व आग्नेय आशियापर्यंत 4,000 KM लांब ढगांचा पट्टा दिसला आहे. बंगालच्या उपसागरात नवी हवामान प्रणाली सक्रिय होत आहे. यामुळे परतीवर निघालेला पाऊस थांबला आहे. यामुळे भारतात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढणार आहे. 27 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रासह 19 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे.
इस्रोचे हवामान उपग्रह, इनसॅट-3डीएसने घेतलेल्या छायाचित्रांनुसार मान्सून स्थितीबाबत नवी अपडेट समोर आली आहे. ज्यावरून मान्सूनचा प्रभाव कुठे सर्वाधिक आहे आणि तो कुठे संपला हे दिसत आहे. मान्सूनचे ढग भारताच्या दोन भागात विभागले आहेत. दोन्ही भागांची स्थिती वेगळी आहे. बंगालच्या उपसागरापासून पूर्व आणि ईशान्य भारतापर्यंत ढगांचे दाड आवरण दिसत आहे. दक्षिण द्वीपकल्पावर आणि लगतच्या समुद्रांवरही ढगांचे पट्टे दिसत आहेत. पश्चिम आणि वायव्य भारताचा बराचसा भाग निरभ्र दिसत आहे. दोन प्रदेशांमध्ये फरक स्पष्टपणे दिसत आहे. भारताच्या काही भागांतून नैऋत्य मान्सून पपरतीच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. तर, अनेक ठिकाणी परतीच्या टप्प्यात प्रवेश करुनही मामन्सून पुन्हा एकदा थांबला आहे.
पश्चिम भारतातील बहुतांश भागांतून—राजस्थान, गुजरात आणि उत्तर भारतातील हरियाणा आणि दिल्ली या राज्यात मान्सून परतीच्या वाटेवर आहे असे असताना येथे मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. बंगालच्या उपसागरावर एक तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. हा कमी दाबाचा पट्टा ओडिशा आणि छत्तीसगडमार्गे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या दिशेने सरकत आहे. उत्तर भारतातील पर्वतीय प्रदेश आणि मध्य ट्रोपोस्फियरवर एक पश्चिमी वाऱ्यांची प्रणाली देखील सक्रिय झाली आहे. त्याचे थंड वारे गेल्या आठवड्यापासून पूर्वेकडे सरकत आहेत. यामुळे भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हवामानात लक्षणीय बदल होत असून, मान्सूनला पूरक वातारवरण निर्माण होत आहे. यामुळे मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासात खंड पडला आहे.
27 सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि आसाम या राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या कालावधीत ताशी 80 ते 85 किलोमीटर वेगाच्या जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे.