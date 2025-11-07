40000000000 रुपयांची जमीन, 17 ठिकाणची मालमत्ता; पाकिस्तानात लपलेल्या टायगर मेमनच्या महाराष्ट्रातील मालमत्तेचा लिलाव होणार

Mumbai Blasts Accused Tiger Memon Properties Auction : 1993 च्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या मालमत्तांचा लवकरच लिलाव होणार आहे. या मालमत्तांमध्ये त्या फ्लॅटचा समावेश आहे जिथे बॉम्बस्फोटांशी संबंधित कट रचण्यासाठी बैठक झाली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तस्कर आणि परकीय चलन हाताळणी (मालमत्ता जप्त) कायदा प्राधिकरण (SAFEMA) ला मुंबईतील विशेष टाडा न्यायालयाकडून टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या 17 मालमत्तांची माहिती मिळाली आहे.
यापैकी SAFEMA ने आठ मालमत्ता ताब्यात घेतल्या आहेत, ज्यामध्ये मुंबईतील माहीम परिसरातील अल हुसैनी बिल्डिंगमधील तीन फ्लॅटचा समावेश आहे, जिथे टायगर मेमन, त्याचे पाच भाऊ आणि त्यांची आई राहत होते असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 12 मार्च 1193 रोजी मुंबईतील 12 ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटांपासून टायगर मेमन फरार आहे. त्यात किमान 257 लोकांचा मृत्यू झाला होता. तो पाकिस्तानात असल्याची चर्चा आहे. त्याच्या एका भावाला, याकूब मेमनला 2025 मध्ये कटात सहभागी असल्याबद्दल फाशी देण्यात आली होती, तर कुटुंबातील इतर सदस्यांना विशेष दहशतवादी आणि विध्वंसक क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (टाडा) न्यायालयाने वेगवेगळ्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
अधिकाऱ्याच्या मते, कुटुंबाच्या मालकीच्या इतर चार मालमत्तांबाबत खटला सुरू आहे, तर पाच मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र सरकारचे अधिकारी जप्त केलेल्या आठ मालमत्तांचे मूल्यांकन करत आहेत. अधिकाऱ्याने सांगितले की कायदेशीर औपचारिकता लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे आणि लिलाव प्रक्रिया डिसेंबर किंवा जानेवारीमध्ये सुरू होऊ शकते.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिलेल्या माहितीनुसार, अल हुसैनी इमारतीतील मेमन कुटुंबाच्या फ्लॅटमध्ये स्फोटांशी संबंधित कट रचण्याची बैठक झाली होती. पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यावर या कुटुंबाचे तीन फ्लॅट होते. टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचा स्फोटांमध्ये सहभाग उघडकीस आल्यानंतर 34 वर्षांपूर्वी कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी हे फ्लॅट जप्त केले होते आणि एप्रिलमध्ये ते उघड करण्यात आले होते.
4000 कोटी रुपयांच्या जमिनीचा समावेश
मेमन कुटुंबाच्या इतर मालमत्तांमध्ये उपनगरीय वाकोला येथील कोले कल्याण भागात 10,000 चौरस मीटरचा भूखंड समाविष्ट आहे, ज्याची किंमत सुमारे 400 कोटी रुपये आहे. SAFEMA ने अद्याप या जमिनीचा ताबा घेतलेला नाही, ज्यावर अतिक्रमण झाले आहे.अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्राधिकरण मुंबईच्या दक्षिणेकडील प्रमुख जावेरी बाजार परिसरातील आणखी एका मालमत्तेचा ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वांद्रे येथील एक फ्लॅट आणि कुर्ला येथील कपाडिया नगरमधील दोन फ्लॅटचा लिलाव SAFEMA ने ताब्यात घेतल्यानंतर केला जाईल. याव्यतिरिक्त, टायगर मेमन आणि मोहम्मद डोसा यांची दक्षिण मुंबईतील मनीष मार्केटमध्ये संयुक्तपणे चार दुकाने आहेत. टाडा न्यायालयाच्या SAFEMA ला देण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील न्यायालयात प्रलंबित आहे.
FAQ
1 टायगर मेमनच्या मालमत्तांच्या लिलावाबाबत काय घडत आहे?
1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या मालमत्तांचा लिलाव लवकरच होणार आहे. तस्कर आणि परकीय चलन हाताळणी (मालमत्ता जप्त) कायदा प्राधिकरण (SAFEMA) ने मुंबईतील विशेष टाडा न्यायालयाकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्र सरकारचे अधिकारी जप्त केलेल्या मालमत्तांचे मूल्यांकन करत आहेत आणि लिलाव डिसेंबर किंवा जानेवारीमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.
2 SAFEMA ने किती मालमत्ता ताब्यात घेतल्या आहेत?S
AFEMA ने टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या 17 मालमत्तांपैकी 8 मालमत्ता ताब्यात घेतल्या आहेत. यामध्ये मुंबईतील माहीम परिसरातील अल हुसैनी बिल्डिंगमधील तीन फ्लॅटचा समावेश आहे, जिथे टायगर मेमन, त्याचे पाच भाऊ आणि आई राहत होते. इतर चार मालमत्तांबाबत खटला सुरू आहे, तर पाच मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
3 अल हुसैनी बिल्डिंगमधील फ्लॅट्सबद्दल काय विशेष आहे?
अल हुसैनी बिल्डिंगमधील हे तीन फ्लॅट पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यावर आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिलेल्या माहितीनुसार, या फ्लॅटमध्ये बॉम्बस्फोटांशी संबंधित कट रचण्यासाठी बैठक झाली होती. स्फोटांमध्ये सहभाग उघडकीस आल्यानंतर 34 वर्षांपूर्वी हे फ्लॅट जप्त करण्यात आले होते आणि एप्रिलमध्ये ते उघडण्यात आले.