/पुण्यात 414 कोटींची मोठी प्रॉपर्टी डील! भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या बँकेचे मुख्यालय पुण्यात, विकत घेतली 1.83 लाख चौरस फूटाची जागा

पुणे रिअल इस्टेट : पुण्याच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठी प्रॉपर्टी डील झाली आहे. भारतातील पहिल्या क्रमांची सर्वात मोठी बँक असलेल्या SBI बँकेने 414 कोटींना मालमत्ता खरेदी केली आहे. SBI ने 2 एकर जागेवर 1.83 लाख चौरस फूटाची ऑफिस स्पेस विकत घेतली आहे. येथे SBI टे मुख्यालय उभारले जाणार आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) पुण्यातील खराडी नॉलेज पार्कमध्ये ही मालमत्ता खरेदी केली आहे. 2 एकर जागेवर 15 मजल्यांची इमारत आहे. 1.83 लाख चौरस फूट बांधकाम जागा आणि 8,581 चौरस मीटर सुमारे 92,00 चौरस फूट) भाडेपट्ट्याची जमीन 414 कोटी रुपयांना विकत घेतली आहे . हा व्यवहार बँकेने केलेल्या सर्वात मोठ्या कार्यालयीन मालमत्ता सौद्यांपैकी एक आहे.
SBI ने विकत घेतलेल्या या इमारतीमध्ये बेसमेंट, स्टिल्ट आणि 15 मजले आहेत. 200 कार साठी पार्किंग स्पेस देखील आहे. 14 ऑगस्ट 2026 रोजी हा करार नोंदणीकृत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये सिद्धिविनायक एंटरप्रायझेस हे हस्तांतरक आणि एसबीआय हे अभिहस्तांकिती म्हणून समाविष्ट आहेत.
मालमत्ता नोंदणीच्या कागदपत्रांनुसार, या व्यवहाराचे मूल्य 414 कोटी रुपये आहे. यासाठी 28.980 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले. हा व्यवहार हस्तांतरण कराराद्वारे (Deed of Assignment) पूर्ण करण्यात आला. 14 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र सरकारकडे त्याची नोंदणी करण्यात आली.
पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यात, खराडी गावातील खराडी नॉलेज पार्कमध्ये ही मालमत्ता आहे. या जागेचा पोस्टल कोड 411014 आहे. खराडी हे पुण्यातील एक प्रमुख व्यावसायिक आणि कार्यालयीन बाजारपेठ असून, गेल्या काही वर्षांत येथे टेक्नॉलॉजी पार्क, व्यावसायिक प्रकल्प आणि कार्यालयीन जागांचा लक्षणीय विकास झाला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आपले महाराष्ट्र सर्कल स्थानिक मुख्यालय या जागेत सुरु करणार आहे.