English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर 43 KM लांब वाहनांच्या रांगा; भयानक ट्राफिक जाममध्ये हजारो वाहने अडकली

मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर भयानक वाहतूक कोंडी पहायला मिळाली. 43 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 5, 2026, 12:17 AM IST
मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर 43 KM लांब वाहनांच्या रांगा; भयानक ट्राफिक जाममध्ये हजारो वाहने अडकली

Mumbai Pune Heavy Traffic jam : मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर 43 KM लांब भयानक ट्राफिक जाम झाला. लाँग विकेंड करुन मुंबईत परत येणाऱ्या प्रवाशांना या वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका बसला. हजारो वाहने या वाहतूक कोंडीत अडकली. प्रवासी वैतागून वाहनातून उतरुन रस्त्यावर उभे राहिले. रविवारी मध्यरात्रपर्यंत मुंबई पुणे महामार्गावर अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी पहायला मिळाली. 

रविवारी सकाळपासून मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर मुंबई लेन वर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. रात्री 8 नंतर परिस्थिती आणखी डेंजर जाली. पुण्याहून मुंबई कडे जाणाऱ्या वांहनाच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. साधारण 42 ते 43 किलोमीटर  पर्यंत वाहनांच्या प्रचंड रांगा लागल्याचे पहायला मिळाले. विकेंड मुळे ही वाहतूक कोंडी झाली आहे. 

नाताळची सुट्टी तसेच नवीन वर्षाच्या निमित्ताने लागून आलेल्या लाँच विकेंडमुळे अनेकजण मुंबई बाहेर फिरायला तसेच आपल्या गावी गेले होते. सुट्टी संपल्यानंतर   पर्यटक पुन्हा परत येत आहेत. परिणामी मुंबई पुणे महामार्गावर जबरदस्त वाहतूक कोंडी झाली.  संध्याकाळी मुंबईकडे निघत असतात तशात वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने ही वाहतूक कोंडी झाली आहे.
लोणावळ्यातील मंकी पॉईंट ते बोरघाट दरम्यान ही वाहतूक कोंडी झाल्याची माहिती आहे. हजारो प्रावसी या वाहतूक कोंडीत अडकले. वाहने जागच्या थांबल्याने प्रवासी वाहनात बसून वैतागले. अनेक प्रवासी वाहनातून उतरुन रस्त्यावर उभे राहिले. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
43 KM long vehicle queues on Mumbai Pune Expresswayterrible traffic jamMumbai Pune Heavy Traffic jamमुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर भयानक वाहतूक कोंडी

इतर बातम्या

'तुझ्या नवऱ्याला ठार मारणार' नारायण राणेंनी कोणाल...

महाराष्ट्र बातम्या