मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर 43 KM लांब वाहनांच्या रांगा; भयानक ट्राफिक जाममध्ये हजारो वाहने अडकली

Mumbai Pune Heavy Traffic jam : मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर 43 KM लांब भयानक ट्राफिक जाम झाला. लाँग विकेंड करुन मुंबईत परत येणाऱ्या प्रवाशांना या वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका बसला. हजारो वाहने या वाहतूक कोंडीत अडकली. प्रवासी वैतागून वाहनातून उतरुन रस्त्यावर उभे राहिले. रविवारी मध्यरात्रपर्यंत मुंबई पुणे महामार्गावर अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी पहायला मिळाली.
रविवारी सकाळपासून मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर मुंबई लेन वर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. रात्री 8 नंतर परिस्थिती आणखी डेंजर जाली. पुण्याहून मुंबई कडे जाणाऱ्या वांहनाच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. साधारण 42 ते 43 किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या प्रचंड रांगा लागल्याचे पहायला मिळाले. विकेंड मुळे ही वाहतूक कोंडी झाली आहे.
नाताळची सुट्टी तसेच नवीन वर्षाच्या निमित्ताने लागून आलेल्या लाँच विकेंडमुळे अनेकजण मुंबई बाहेर फिरायला तसेच आपल्या गावी गेले होते. सुट्टी संपल्यानंतर पर्यटक पुन्हा परत येत आहेत. परिणामी मुंबई पुणे महामार्गावर जबरदस्त वाहतूक कोंडी झाली. संध्याकाळी मुंबईकडे निघत असतात तशात वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने ही वाहतूक कोंडी झाली आहे.
लोणावळ्यातील मंकी पॉईंट ते बोरघाट दरम्यान ही वाहतूक कोंडी झाल्याची माहिती आहे. हजारो प्रावसी या वाहतूक कोंडीत अडकले. वाहने जागच्या थांबल्याने प्रवासी वाहनात बसून वैतागले. अनेक प्रवासी वाहनातून उतरुन रस्त्यावर उभे राहिले.