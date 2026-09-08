परदेशी पर्यटकांनाही खुणावतोय महाराष्ट्र, वर्षभरात तब्बल 45 लाख पर्यटकांनी दिली भेट

Maharashtra Tourism : महाराष्ट्राने आता पर्यटनाच्या नकाशावर सुद्धा ठसा उमटवला असून मुद्रकिनारे, गड-किल्ले, धार्मिक स्थळे, निसर्गरम्य ठिकाणांनी भरलेला महाराष्ट्र हा अनेक परदेशी पर्यटकांना खुणावत आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसारखी शहरे ही परदेशी पर्यटकांचे खास आकर्षण ठरत असून 2025 मध्ये राज्यात तब्बल 44 लाख 97 हजार परदेशी पर्यटकांनी भेट दिली आहे. परदेशी पर्यटकांच्या भेटींबाबत महाराष्ट्र हा देशात दुसऱ्या स्थानी आहे.
पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत पर्यटकांच्या भेटींमध्ये महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी, तर परदेशी पर्यटकांच्या भेटींमध्ये दुसऱ्या स्थानी आहे. मुंबईची महानगरीय ओळख, अजिंठा-वेरूळचा वारसा, सह्याद्रीतील गड किल्ले, कोकणचे समुद्रकिनारे, धार्मिक पर्यटन आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांमुळे राज्यातील पर्यटनाला गती मिळत आहे. त्यामुळे देशांतर्गतच नव्हे तर परदेशी पर्यटकांमध्येही महाराष्ट्राची पसंती वाढत आहे. राज्यात 2021 मध्ये 4 कोटी 36 लाख देशांतर्गत पर्यटक आले.
उत्तर प्रदेश
महाराष्ट्र
प. बंगाल
गुजरात
राजस्थान
2025 वर्षात राज्यात सर्वाधिक हॉटेल्स सुरू झाली. त्यामुळे 10 हजार नवीन खोल्यांची निर्मिती झाली. राज्यात पाहण्यासाठी खूप काही आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे मीडिया कॅम्पेन राबविले जाते. राज्याचे नवीन पर्यटन धोरण सर्वसमावेशक आहे. त्यामुळे राज्यात विदेशी आणि देशांतर्गत पर्यटकांची संख्या वाढत आहे अशी माहिती महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय खंदारे यांनी दिली.
लोणावळा, महाबळेश्वर, कोकण किनारपट्टी तसेच ताडोबा-अंधारी, मेळघाट आणि नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र देश-विदेशातील पर्यटकांचे आकर्षण ठरत आहे.