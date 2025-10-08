वरळीत 4500000000 रुपयांचा बंगला आणि 6390000000 रुपयांचा डुप्लेक्स; मुंबईतील नवा श्रीमंत एरिया; भारतातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील

Worli Most Eaxpenshive Area In Mumbai : मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर वसलेले वरळी सी फेस, एकेकाळी फक्त एक रिसॉर्ट होते, येथे काही उंच इमारती, काही बंगले आणि आता बंद पडलेले वरळी डेअरी होते. परंतु 2009 मध्ये वांद्रे-वरळी सी लिंक उघडल्यानंतर त्याचे नशीब बदलू लागले. यामुळे या परिसराची कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे बदलली, ज्यामुळे उपनगरे दक्षिण मुंबईपासून काही मिनिटांच्या अंतरावर आली. आता, हा परिसर श्रीमंतांना आकर्षित करत आहेत. वरळीत 4500000000 रुपयांचा बंगला आणि 6390000000 रुपयांचा डुप्लेक्स विकला गेला आहे. वरळी हा मुंबईतील नवा सर्वात महागडा एरिया बनला आहे. भारतातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील आहे.
मुंबईतील मलबार हिल आणि पेडर रोड हे एकेकाळी अब्जाधीशांचा सर्वात महागडा एरिया म्हणून ओळखला जायचा. जुन्या, प्रशस्त बंगल्यांसाठी आणि शांत वातावरणासाठी हा परिसर ओळखला जातो. परंतु आता शहरातील सर्वात श्रीमंत लोक त्यांच्या जुन्या बंगल्यांचा वारसा सोडून वरळी सी फेसच्या आधुनिक 'स्काय-व्हिला'चा पर्याय निवडत आहेत.
अलिकडच्या काळात, देशातील काही सर्वात महागड्या रिअल इस्टेट सौदे येथे झाले आहेत. हा परिसर मुंबईतील श्रीमंतांसाठी नवीन ऑप्शन बनला आहे. मागील काही सौद्यांवर नजर टाकल्यास अनेक नावे समोर येतात. आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांची मुलगी ईशा अंबानी तिचे पती आनंद पिरामल यांच्यासोबत येथे राहते. हा बंगला 2012 मध्ये हिंदुस्तान युनिलिव्हरकडून 450 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आला होता. आता अब्जाधीशांची पुढची पिढी त्यांची खासियत वाढवण्यासाठी वरळीची निवड करत आहे. गोदरेज ग्रुपच्या कार्यकारी संचालक आणि मुख्य ब्रँड अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या आणि सध्या भुलाभाई देसाई रोडवर राहणाऱ्या परमेश्वर आणि आदि गोदरेज यांची मुलगी तान्या दुबाश यांनी नमन झानामध्ये 9,214 चौरस फूटचा डुप्लेक्स 225.76 कोटी रुपयांना खरेदी केला आहे, ज्याची बाल्कनी 1,277 चौरस फूट आहे.
कोटक महिंद्रा बँकेचे संस्थापक उदय कोटक आणि त्यांच्या कुटुंबाने वरळी सी फेसवर एक संपूर्ण निवासी इमारत (शिव सागर) 400 कोटींहून अधिक किमतीला खरेदी केली. हा करार प्रति चौरस फूट 2.72 लाख या विक्रमी दराने झाला. औषधनिर्मिती क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी यूएसव्ही लिमिटेडच्या अध्यक्षा लीना गांधी तिवारी यांनी वरळीच्या नमन झाना टॉवरमध्ये दोन डुप्लेक्स 639 कोटींना खरेदी केले, जे भारतातील सर्वात महागड्या निवासी सौद्यांपैकी एक आहे.
पारंपारिक मलबार हिल बंगल्यात आता उपलब्ध नसलेल्या वरळीच्या उंच, आलिशान अपार्टमेंट्सना अब्जाधीश का निवडतात याची अनेक कारणे आहेत. हा एरिया वांद्रे-वरळी सी लिंकद्वारे मुंबईच्या नवीन व्यावसायिक केंद्र, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) शी थेट जोडलेले आहे, ज्यामुळे उद्योगपतींचा प्रवास वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होतो. मुंबई कोस्टल रोडचा वरळी सी-फेस टप्पा हा परिसर मरीन ड्राइव्ह आणि दक्षिण मुंबईच्या इतर भागांशी काही प्रमाणात जोडेल.
वरळी-सेवरी एलिव्हेटेड कनेक्टर पूर्ण झाल्यानंतर, वरळी थेट अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक) शी जोडले जाईल, ज्यामुळे नवी मुंबईपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल, जिथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधले जात आहे. जुन्या बंगल्या भागात या आधुनिक कनेक्टिव्हिटी सुविधा उपलब्ध नाहीत. वरळी सी फेसवरील नवीन टॉवर्स पारंपारिक बंगल्यांपेक्षा जास्त सुविधा देतात. गगनचुंबी इमारतींच्या वरच्या मजल्यांवरून अरबी समुद्र आणि वांद्रे-वरळी सी लिंकचे नेत्रदीपक दृश्य दिसते, जे जमिनीवरील बंगल्यांमध्ये शक्य नाही.
FAQ
1 वरळी सी फेस हा मुंबईतील सर्वात महागडा परिसर कसा बनला?
वरळी सी फेस एकेकाळी फक्त रिसॉर्ट, उंच इमारती, बंगले आणि बंद पडलेली डेअरी होता. २००९ मध्ये वांद्रे-वरळी सी लिंक उघडल्यानंतर त्याची कनेक्टिव्हिटी बदलली आणि उपनगरे दक्षिण मुंबईपासून मिनिटांच्या अंतरावर आली. यामुळे श्रीमंत लोक आकर्षित झाले आणि हा परिसर मुंबईतील नवा सर्वात महागडा एरिया बनला.
2 वरळीतील काही महागड्या प्रॉपर्टी सौद्यांबद्दल सांगा.
वरळीतील ४५० कोटी रुपयांचा बंगला आणि ६३९ कोटी रुपयांचा डुप्लेक्स विकला गेला. हे भारतातील सर्वात मोठे प्रॉपर्टी डील आहेत. उदाहरणार्थ, ईशा अंबानी आणि आनंद पिरामल यांचा बंगला २०१२ मध्ये हिंदुस्तान युनिलिव्हरकडून ४५० कोटींना खरेदी करण्यात आला.
3. तान्या दुबाश यांनी वरळीमध्ये काय खरेदी केले?
गोदरेज ग्रुपच्या तान्या दुबाश (परमेश्वर आणि आदि गोदरेज यांची मुलगी) यांनी नमन झानामध्ये ९,२१४ चौरस फूटचा डुप्लेक्स (१,२७७ चौरस फूट बाल्कनीसह) २२५.७६ कोटी रुपयांना खरेदी केला. त्या सध्या भुलाभाई देसाई रोडवर राहतात.