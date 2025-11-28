English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नवी मुंबईत 4,500,00,00,000 रुपयांचा महाघोटाळा! शिवसनेचा मोठा नेता अडचणीत; चौकशीचे आदेश

नवी मुंबईतील सिडकोच्या कथित जमीन घोटाळ्याची चौकशी होणार आहे. सरकारने त्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली आहे. यामुळे सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय शिरसाटांच्या अडचणी वाढल्याचं बोललं जात आहे. तर, दुसरीकडे विरोधकांनी या चौकशी समितीवरच आक्षेप घेतलाय. समितीतील काही अधिकारीच दोषी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.  

वनिता कांबळे | Updated: Nov 28, 2025, 11:43 PM IST
Sanjay Shirsat Navi Mumbai Scam : सिडकोतील कथित 4 हजार 500 कोटींच्या जमीन घोटाळ्याची चौकशी होणार आहे. या प्रकरणात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी SPचे आमदार रोहित पवार यांनी सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्यावर 4 हजार 500 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. 

संजय शिरसाटांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत यंशवंत बिवलकर यांना जमीन दिल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आता सरकारकडून यशवंत बिवलकर यांच्या सर्व जमिनींची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय. दरम्यान यानंतर रोहित पवारांनी 'देर आये दुरुस्त आये' म्हणत निर्णयाचं स्वागत केले. मात्र त्याचवेळी समिती स्थापन करताना घोळ केल्याचा घणाघात केला आहे.  

नवी मुंबईच्या 5000 कोटीच्या सिडको-बिवलकर-शिरसाट जमीन घोटाळा प्रकरणात अखेर सरकारला समिती  स्थापन करावीच लागली. सरकारचा आजचा निर्णय म्हणजे ‘देर आये दुरुस्त आये’ असाच म्हणावा लागेल. सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत गेल्या वेळेसच  ‘सरकारने कारवाई नाही केली तर आम्हाला कारवाई करावी  लागेल’ अशा शब्दात कोर्टाने तंबी  दिली होती, तसंच सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीने स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. सरकारने आज समिती स्थापन केली असली तरी समिती  स्थापन करतानाही घोळ केलेला दिसतो. ज्या अधिका-याने  जीआर काढला आहे त्याच  अधिका-याने जमीन देण्याची शिफारस करणारे पत्र सिडकोला  लिहिले होते. आजच्या समितीत समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत त्यांनीच बिवलकर यांना जमीन अलोट केली  होती. हे सर्व बघता आजची समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखं आहे. 

प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन झाली आहे. कुणी दोषी असेल तर कारवाई होईल असेल असं संजय शिरसाटांनी म्हटल आहे. तर, चौकशी समितीतील अधिकारच दोषी असल्याचा हल्लाबोल अंबादास दानवेंनी केला.तसेच निवृत्त न्यायाधीशांचा समितीत सहभाग असावा अशी मागणी दानवेंनी केलीय.
सिडकोच्या कथित जमीन गैरव्यवहाराची अखेर चौकशी होणार आहे. सरकारने त्याबाबत समिती नेमल्यामुळे खरं काय ते लवकरच पुढे येईल. पण आरोपांच्या फे-यात असलेल्या शिरसाटांची त्यामुळे अडचण झाल्याचं बोललं जातंय. तसेच विरोधकांनी चौकशी समितीतील लोकांवरच आक्षेप घेतल्याने त्याबाबत काय निर्णय होतो ते ही पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

scam in Navi MumbaiShiv Sena leader Sanjay Shirsat in troubleसंजय शिरसाटनवी मुंबई सिडको घोटाळा

