English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

46,000,000,000 रुपयांच्या संपत्तीचा मालक, रेल्वे स्टेशनवर रात्र काढणाऱ्या महाराष्ट्रातील उद्योगपतीचा 65 देशांत व्यवसाय, उद्योगपतीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

रेल्वे स्टेशनवर रात्र काढणाऱ्या महाराष्ट्रातील उद्योगपतीचा 65 देशांत व्यवसाय आहे. हा उद्योगपती 46,000,000,000 रुपयांच्या संपत्तीचा मालक आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 21, 2025, 11:26 PM IST
46,000,000,000 रुपयांच्या संपत्तीचा मालक, रेल्वे स्टेशनवर रात्र काढणाऱ्या महाराष्ट्रातील उद्योगपतीचा 65 देशांत व्यवसाय, उद्योगपतीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Indian Billionaire Satynarayan Nuwal: भारतात श्रीमंताचा आकडा वाढत आहे. श्रीमंताच्या यादीत महाराष्ट्रातील एका उद्योगपतीच्या नावाचा समावेश झाला आहे. एकेकाळी रेल्वे स्टेशनवर रात्र काढणाऱ्या महाराष्ट्रातील  या उद्योगपतीचा 65 देशांत व्यवसाय आहे. हा उद्योगपती 46,000,000,000 रुपयांच्या संपत्तीचा मालक आहे. जाणून घेऊया या उद्योगपती कोण आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्रपुरचे सत्यनारायण नुवाल यांचे नाव भारतातील श्रीमंताच्या यादीत सामाविष्ट झाले आहे.  73 वर्षाच्या सत्यनारायण यांची यशोगाथा खूपच आकर्षक आहे. आज, भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेले सत्यनारायण नुवाल यांनी फक्त दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले. मात्र, हुशारी आणि मेहनतीच्या जोरावर मोठे साम्राज्य उभे केले. 

संरक्षण दलांसाठी स्फोटके तयार करण्याचा सरकारकडून परवाना मिळवणारी पहिली कंपनी

फोर्ब्सच्या रिअल टाईम बिलियनेअर्स इंडेक्सवर नजर टाकली तर सत्यनारायण नुवाल हे भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये समाविष्ट आहेत. ते सोलर इंडस्ट्रीजचे संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती 5.2 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 46500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. संरक्षण दलांसाठी स्फोटके तयार करण्याचा सरकारकडून परवाना मिळवणारी  सोलर इंडस्ट्रीज ही पहिली खाजगी भारतीय कंपनी आहे. या कंपनीचे संरक्षण क्षेत्रातील  मोठे नाव आहे. या कंपनीचे बाजार भांडवल 1.08 लाख कोटी रुपये आहे. 

वयाच्या 19 व्या वर्षी लग्न

देशातील सर्वात श्रीमंत लोकांमध्ये गणले जाणारे सत्यनारायण नुवाल यांनी त्यांच्या मेहनतीच्या जोरावर ही संपत्ती मिळवली आहे. राजस्थानातील भिलवाडा येथील एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या सत्यनारायण यांना या पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक संघर्षांचा सामना करावा लागला. आर्थिक अडचणी इतक्या होत्या की त्यांना दहावीनंतर शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली नाही. 19 व्या वर्षी त्यांचे लग्न झाल्यामुळे जबाबदाऱ्यांचे ओझे वाढतच गेले. पण नुवाल यांनी सर्व आव्हानांना तोंड देण्याची आणि संघर्ष न करता कधीही हार मानण्याची सवय लावली होती. त्यांनी सांगितले होते की संघर्षाच्या या दिवसांत मी माझा आत्मविश्वास गमावला नाही, मी निराश झालो नाही.

रेल्वे स्टेशनवर रात्री घालवली

कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्यासाठी त्याने घर सोडण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासूनच गरिबीतून श्रीमंतीकडे जाण्याची त्याची रंजक कहाणी सुरू झाली. फोर्ब्सला दिलेल्या एका जुन्या मुलाखतीत त्याने त्याच्यासमोरील आव्हानांचा उल्लेख केला होता. सत्यनारायण नुवाल यांच्या मते, जेव्हा ते कामाच्या शोधात घराबाहेर पडले तेव्हा त्याच्याकडे राहण्याचा खर्चही भागवण्याची क्षमता नव्हती. त्यांनी रेल्वे स्टेशनवर रात्री घालवली.  अनेक छोटे व्यवसाय करून पाहिले, पण त्याला यश मिळाले नाही. यामध्ये फाउंटन पेनसाठी शाई बनवणे, भाडेपट्टा व्यवसाय आणि अगदी वाहतूक व्यवसायाचाही समावेश होता. 

एक बैठक आणि स्फोटांनी त्याचे आयुष्य बदलून टाकले

1976-1977 पर्यंत विविध व्यवसायात हातभार लावल्यानंतर, नुवाल महाराष्ट्रातील चंद्रपूर येथे एका नातेवाईकाकडे काम करण्यासाठी गेला. तिथे त्याची भेट अब्दुल सत्तार अल्लाह भाई यांच्याशी झाली, ज्यांच्याकडे स्फोटकांचा परवाना होता आणि त्यांचा गनपावडर डेपो होता. नुवालच्या मुलाखतीनुसार, त्याने गनपावडर डेपो दरमहा 1000 रुपये भाड्याने देण्याचा करार केला. पण भाडेही खूप जास्त होते, म्हणून अब्दुल सत्तार म्हणाले, "काळजी करू नकोस बेटा, तू मला दर तीन महिन्यांनी एकदा पैसे दे.

90 चे दशक टर्निंग पॉइंट ठरला

जसजसा काळ पुढे सरकत गेला तसतसे नुवालचा व्यवसाय वाढू लागला आणि त्याला कोळसा खाणींमधून मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर मिळू लागल्या. 1984 पर्यंत, त्यांनी कन्साइनमेंट एजंट म्हणून काम करण्यासाठी आपला व्यवसाय वाढवला आणि 1990 च्या दशकापर्यंत तो स्फोटकांचा एक प्रमुख व्यापारी बनले. 

कर्ज घेऊन कंपनी उभी केली

90 चे दशक त्यांच्यासाठी एक टर्निंग पॉइंट ठरले. 1994 मध्ये, या क्षेत्रातील त्यांच्या दीर्घ अनुभवाचा विचार करून, सत्यनारायण नुवाल यांनी स्वतःची कंपनी स्थापन केली. यासाठी त्यांनी बँकेकडून 60 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. परवाना मिळाल्यानंतर त्यांचा व्यवसाय वाढत गेला आणि त्यांची संपत्तीही वाढत गेली. 2006 पर्यंत, कंपनीने शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्याचा निर्णय घेतला, तर तिची उलाढाल सुमारे 78 कोटी रुपये होती. त्यानंतर, 2010 पर्यंत, सोलर इंडस्ट्रीज ही भारताच्या संरक्षण दलांसाठी युद्ध शस्त्रांसाठी स्फोटके तयार करण्यासाठी सरकारी परवाना मिळवणारी पहिली खाजगी कंपनी बनली.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Indian Billionaire Satynarayan Nuwal46०००000 net worth of Maharashtra businessmanसत्यनारायण नुवाल

इतर बातम्या

मुंबई इंडियन्सचा 'हा' मराठमोळा क्रिकेटर झाला बाबा...

स्पोर्ट्स