महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराचे 47,954 गुन्हे; देशात दुसरा क्रमांक

Maharashtra Crime rate : महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराचे 47,954 गुन्हे नोंद झाले आहे. महाराष्ट्र देशात दुसरा क्रमांकवर आहे, 2025 मध्ये राज्यात बलात्काराच्या 8,643 घटनांची नोंद झाली. तर, 2024 मध्ये 7,940 घटनांची नोंद झाली. 2025 मध्ये बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांत 482 ने वाढ झाली. NCRB अहवालात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
NCRB च्या 2024 अहवालानुसार महिला अत्याचाराचे 47,954 गुन्हे दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कोल्हापूर परिक्षेत्रात 2024-25 या दोन वर्षांत महिला अत्याचाराच्या 2,362 आणि विनयभंगाच्या 4,485 घटना घडल्या. अहिल्यानगरमध्ये 2022-25 दरम्यान अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या 641 घटना घडल्या. 2026 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत 41 प्रकरणे उघडकीस आली.
बदलापूर आणि नसरापूर अत्याचार प्रकरणांत गुन्हे दाखल करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. राज्यात महिला सुरक्षेसाठी 51 भरोसा सेल, 58 फास्ट ट्रॅक न्यायालये, दामिनी पथके, हेल्पलाईन व विशेष तपास पथके कार्यरत. शक्ती कायद्याच्या तरतुदींचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा नव्या फौजदारी कायद्यांमध्ये करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
अशोक खरात विरोधात एकूण 17 गुन्हे दाखल झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लेखी उत्तर दिले. यापैकी 12 गुन्हांचा तपास एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आला असून 8 गुन्हांचा तपास पूर्ण होऊन दोषारोप पत्र न्यायालयात सादर केल्याची लेखी माहिती दिली. तर इतर 4 आर्थिक फसवणुकी संबंधित गुन्हांचा तपास सुरू असल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती. सोबतच परतवाडा महिला अत्याचार प्रकरणी विशेष तपास पथक गठीत केला असून आठ आरोपींना यात अटक करण्यात आली आहे.
राज्यात 4 महिन्यात तब्बल 254 कोटींचं ड्रग्ज जप्त करण्यात आले अशी माहिती खुद्द राज्य सरकारकडूनच देण्यात आली.यावरून विरोधकांची सरकारला धारेवर धरल. ड्रग्ज रॅकेट पोलिसांच्या संमतीनेच चालत असल्याचं जितेंद्र आव्हाड सभागृहात सांगितलं. तर यापुढे दोषी आढल्यास सीनियर पीआयला जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.. त्यामुळे यापुढे ड्रग्ज तस्करीला पाठिशी घालणाऱ्या पोलिसांची खैर नाही.
राज्यात 4 महिन्यांत 254 कोटींचं ड्रग्ज जप्त करण्यात आलं. तर, आतापर्यंत 1142 जणांवर गुन्हे दाखल करत 1626 जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती सरकारने विधानसभेत दिली. यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल. पोलिसांच्या संमतीनं ड्रग्जचं रॅकेट चालतं असा आरोप आव्हाडांनी केला. यात सीनियर पीआयवर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी आव्हाड यांनी केली. तर यापुढे सीनियर पीआयला जबाबदार धरूनच कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
दुसरीकडे ड्रग्ज प्रकरणातील दोषी पोलिसांना बडतर्फ करण्याची मागणी पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटी यांनी केली.नार्कोटिस्ट सेल काय करतंय? असा सवाल जयंत पाटलांनी केला. तर, ड्रग्ज प्रकरणातील दोषी पोलिसांना बडतर्फच केलं जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.