महाराष्ट्रातील 5 समुद्र किनारे सपूर्ण जगात प्रसिद्ध होणार; मिळाला 'ब्लू फ्लॅग पायलट'चा दर्जा

Maharashtra Beaches Blue Flag : महाराष्ट्राला मोठी सागरी किनारपट्टी लाभलेली आहे. महाराष्ट्रात अनेक सुंदर समुद्र किनारे आहेत. हे समुद्र किनाऱ्या गोव्यासह परदेशातील समुद्र किनाऱ्यांना टक्कर देतात. आता महाराष्ट्रातील 5 समुद्र किनारे सपूर्ण जगात प्रसिद्ध होणार आहेत. महाराष्ट्रातील 5 समुद्रकिना-यांना 'ब्लू फ्लॅग पायलट'चा दर्जा मिळाला आहे.
हाराष्ट्रासाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील पाच समुद्रकिनाऱ्यांना ‘ब्लू फ्लॅग पायलटचा दर्जा मिळाला आहे. या यादीत रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन आणि नागाव समुद्रकिना-यांचा समावेश आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर आणि लाडघर तसेच पालघरमधील पारनाका समुद्र किना-याचाही यात समावेश आहे. राज्यातील 12 समुद्र किना-यांचे ब्ल्यू फ्लॅग मानांकनासाठी अर्ज गेले होते त्यातील या पाच किना-यांना पायलट म्हणून संधी मिळाली आहे.
ब्लू फ्लॅग मिळवण्यासाठी त्यांना वर्षभरात अत्यावश्यक असलेले निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. निकष पूर्तीनंतर हे किनारे जागतिक पातळीवरील आदर्श किनारे म्हणून समोर येतील. डेन्मार्क येथील फाऊंडेशन फॉर एन्व्हायरन्मेंटल एज्युकेशन संस्थेमार्फत हे मानांकन दिले जाते. 1986 पासून जगातील सुमारे १०० देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय किनारी स्वच्छता दिन साजरा केला जातो. ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र डॅनिश संस्थेकडून दिले जाते. भारतातील समुद्रकिनारे 'ब्लू फ्लॅग बीच'च्या मानकांनुसार विकसित करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने डिसेंबर 2017 मध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला होता.
ब्लू फ्लॅग हा जगातील सर्वात मान्यताप्राप्त आणि प्रतिष्ठित स्वयंसेवी इको-लेबल पुरस्कार आहे जो समुद्रकिनारे, मरीना आणि शाश्वत नौकाविहार पर्यटन संचालकांना दिला जातो. FEE (फाउंडेशन फॉर एन्व्हायर्नमेंटल एज्युकेशन) ने 1985मध्ये फ्रान्समधील पॅरिस येथे ब्लू फ्लॅग प्रकल्प सुरू केला. कोणत्याही देशातील समुद्रकिनाऱ्याला हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी निकष स्थापित केले गेले आहेत. ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्रासाठी अंदाजे 33 मानके पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, देशातील समुद्रकिनारे देखील आंतरराष्ट्रीय मानके पूर्ण करतील. सध्या समुद्रकिनारी फिरण्यासाठी परदेशात प्रवास करणारे लोक येथे देखील त्यांचा आनंद घेऊ शकतील. शिवाय, परदेशातील पर्यटक देखील येथे भेट देऊ शकतील आणि देशातील पर्यटन स्थळांव्यतिरिक्त समुद्रकिनाऱ्यांचा आनंद घेऊ शकतील.
FAQ
1 महाराष्ट्रातील कोणत्या समुद्रकिनाऱ्यांना 'ब्लू फ्लॅग पायलट'चा दर्जा मिळाला आहे?
रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन आणि नागाव, रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर आणि लाडघर, तसेच पालघरमधील पारनाका समुद्रकिनाऱ्यांना 'ब्लू फ्लॅग पायलट'चा दर्जा मिळाला आहे. राज्यातील १२ समुद्रकिनाऱ्यांच्या अर्जांमधून या पाच किनाऱ्यांना ही संधी मिळाली आहे.
2 ब्लू फ्लॅग पायलट दर्जा काय आहे आणि त्यासाठी काय करावे लागेल?
ब्लू फ्लॅग पायलट दर्जा हे पूर्ण ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्रासाठी प्राथमिक पायरी आहे. या किनाऱ्यांना वर्षभरात अत्यावश्यक निकष पूर्ण करावे लागतील. निकष पूर्ण झाल्यास हे किनारे जागतिक पातळीवर आदर्श समुद्रकिनारे म्हणून ओळखले जाणार आहेत.
3 ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र कोणत्या संस्थेद्वारे दिले जाते आणि ते कशासाठी आहे?
डेन्मार्क येथील फाउंडेशन फॉर एन्व्हायरन्मेंटल एज्युकेशन (FEE) संस्थेमार्फत हे प्रमाणपत्र दिले जाते. हे जगातील सर्वात मान्यताप्राप्त इको-लेबल पुरस्कार आहे, जो समुद्रकिनारे, मरीना आणि शाश्वत नौकाविहार पर्यटन संचालकांना दिला जातो. १९८५ मध्ये फ्रान्समधील पॅरिस येथे हा प्रकल्प सुरू झाला.