महाराष्ट्रात 5 दिवस ड्राय डे; 7 आणि 9 फेब्रुवारीला तर 12 जिल्ह्यात कुठेच दारु मिळणार नाही...

Dry Day For Zilla Parishad And Panchayat Samiti Election Voting : महाराष्ट्रात 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांसाठी सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ड्राय डे घोषित करण्यात आला आहे. या दरम्यान दारूची दुकानं आणि सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. ज्या ठिकाणी मनपा निवडणुका आहेत त्या ठिकाणी हा ड्राय डे लागू असणार आहे. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात हा ड्राय डे आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. यानंतर निवडणूक आयोगानं निवडणुका पुढे ढकलल्याचा निर्णय जाहीर केला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या तारखा बदलण्यात आल्या आहेत. 5 फेब्रुवारीऐवजी 7 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी मतदानासाठी राज्य सरकारने सर्व खासगी कंपन्या, कारखाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांमधील कर्मचाऱ्यांना 'भरपगारी सुट्टी' (Paid Holiday) जाहीर केली आहे.
7 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. यामुळे 7 आणि 9 फेब्रुवारीला ड्राय डे घोषित करण्यात आला आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव, लातूर या 12 जिल्ह्यात कुठचे दारु मिळणार नाही.
निवडणूकांसह फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्रात एकूण 5 दिवस ड्राय डे आहे. रविवार, 15 फेब्रुवारी महाशिवरात्री, गुरुवार 19 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (राज्य सुट्टी) तर सोमवारी 23 फेब्रुवारीला स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती निमित्ताने ड्राय डे असणार आहे.