नराधमाच्या कृत्याने कल्याण हादरलं! 5 मुलींना घरात डांबलं अन्...नेमकं प्रकरण काय?

कल्याणमधील मलंगगड रोडवरील द्वारली गावठान इथे पाच मुलींसोबत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या काही दिवसांपूर्वी एक मुलगी अचानक बेपत्ता झाली होती. सुरुवातीला ती आपल्या मैत्रिणीकडे किंवा नातेवाईकांकडे असा समज कुटुंबियांचा झाला. बराच ती परतली नाही, तेव्हा त्यांना चिंता वाटली आणि शोधाशोध केल्यावर तिचा थांगपत्ता लागला नाही. अखेर त्यांनी पोलिसांनी मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली.
धक्कादायक म्हणजे एका तरुणाने पाच मुलींना एका घरात डांबून ठेवलं होतं. या मुलींना तो अमानुष प्रकारे मारहाण करत होता. त्यांना अश्लील शिवीगाळ करत होता. यातील दोन मुलींच्या धाडसामुळे हे प्रकरण समोर आलं. मुलींनी संधी साधून कशीबशी तिथून स्वतःची सुटका करुन घेतली आणि पोलीस स्टेशन गाठलं. तर दुसऱ्या एका मुलीने मोबाईलवरून आईशी संपर्क करून तिला डांबून ठेवल्याचे सांगितलं. तिने सांगितलं की, त्या घराच्या खिडकीतून बाहेर पडत ती एका इमारतीत लपली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशात आईने तिला लाइव्ह लोकेशन पाठवण्यास सांगितलं. त्यानंतर आई पोलिसांकडे गेली.
त्या मुलींची आणि आईच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी वेळ न दवडता संबंधित घराचा शोध घेतला. नंतर त्या घरावर पोलिसांनी धाड टाकत इतर मुलींची सुटका केली आणि आरोपीला अटक केली.
या तरुणींना घरात डांबून ठेवण्यामागे आरोपीचा नेमका उद्देश काय होता, तसेच त्यांच्यावर मारहाण आणि शिवीगाळ का केली जात होती, याचा तपास पोलीस करत आहेत. या प्रकरणी आरोपीविरोधात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कल्याण पोलीस पुढील तपास करत असून, या प्रकरणातील इतर बाबी चौकशीनंतर स्पष्ट होणार आहेत.