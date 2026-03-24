Ashok Kharat : 5 नरबळी, कस्तुरीसाठी हरीणाची शिकार अन् सिद्ध पूजेसाठी वाघ-सापाची कातडी...; भोंदूबाबा खरातच्या कोठडीसाठी कोर्टात काय झाला युक्तीवाद?

Ashok Kharat : महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणात नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातला कोर्टात हजर करण्यात आलं. खरातला कोर्टाने 29 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 24, 2026, 05:33 PM IST
Ashok Kharat : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण सध्या महाराष्ट्रात गाजतोय. पोलिसांनी ट्रॅप रचून अशोक खरातला लैंगिक अत्याचार प्रकरणात त्याच्याच फार्महाऊमधून उचलण्यात आलं. अशोक खरातबद्दल अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहे. मंगळवारी अशोक खरातला पोलिसांनी कोर्टात हजर केलं. कोर्टाने सरकारी वकीलाच्या युक्तीवादानंतर अशोक खरातला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. अशोक खरातने 5 नरबळी दिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. 

5 नरबळी, कस्तुरीसाठी हरीनाची शिकार अन् सिद्ध पूजेसाठी वाघ सापाची कातडी...

सरकारी वकिलांनी कोर्टात अशा युक्तीवाद केला की, अशोक खरातने 5 नरबळी दिल्याचा संशय आहे. या संशयानंतर एकच खळबळ माजली आहे. सरकारी वकिलाने अनेक धक्कादायक दावे केले आहेत. अशोक खरातच्या घराची झाडाझडती घेण्यात आली तेव्हा वापरलेल्या 5 बंदुकीच्या पुंगळ्या सापडल्या आहेत. त्यामुळे अशोक खरातने 5 नरबळी दिल्याची शक्यता कोर्टात वकिलाने उपस्थितीत केली आहे. 

त्यासोबत अशोक खरात कसा प्रकारची पूजा करायचा, विधी कसे आणि कोणते असायचे याबद्दल पोलिसांना तपास करायचा आहे. अशोक खरातच्या गुन्हाची व्याप्ती मोठी असल्याने पोलीस कोठडीची मागणी सरकारी वकिलाने कोर्टात केली. 

 

पुढे सरकारी वकिलाने युक्तीवादात सांगितलं की, अशोक खरातच्या घरातून लॅपटॉप, मॅकबुक आणि 6 लाख सापडले आहेत. त्याच्याकडे बंदूक आणि गोळ्या अधिकृत लायसन्स आहेत, मात्र पेन ड्राईव्ह बद्दल काही बोलले जात नाहीये. जे काही द्रव्य पाजले गेले त्याची तपासणी करण्यासाठी पहिली पोलीस कोठडी देण्यात आली. मात्र पुन्हा त्याच पद्धतीने पुनः तपासासाठी करायची आहे. मालमता रेकॉर्ड , शिवानिका संस्थान रजेस्ट्रेशन धर्मदाय आयुक्तांकडे मिळू शकतात असाही दावा कोर्टात करण्यात आला आहे. 

तर शिवानिका संस्थानची मालमत्ता आणि तेथील अघोरी कृत्य होतात का याचाही पोलिसांना तपास करायचा आहे. यामध्ये खूप मोठी व्यक्तीचा हात असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. तर  साप - वाघाची कातडी खरी आहे की खोटी ते तपासायचे आहे. शिवाय कस्तुरीसाठी हरिणाची शिकार करण्यात आली का याचाही शोधही करायचा आहे. 

अशोक खरात प्रकरणात कोर्टात सरकारी वकिलाचा युक्तीवाद काय?

  • कॉस्मोलॉजीचा मला अभ्यास होता असे अशोक खरात सांगत होता. त्याच्याकडे काही सर्टिफिकेट सापडले आहेत.
  • 6 लाख 53 हजार रोकड, लॅपटॉप मिळाले. काळ्या रंगाचे रिव्हॉल्व्हर, त्यावर राजमुद्रा आहे.
  • 31 काडतुसे त्यात 5 फायर झाले ते कुठे फायर झाले? नरबळी दिलाचा संशय आहे.
  • अशोक खरात हा 67 वर्षाचा आहे. तो 30 वर्षांच्या मुलींसोबत लैंगिक शोषण करत होता. यावरून त्याची मानसिकता काय लक्षात येते.
  • फायर झाल्याने नरबळी दिल्याचा संशय आहे.
  • वाघ, साप, नाग दाखवत होता ते कुठून आणले? जिवंत होते की नकली? त्याचा शोध घ्यायचा आहे.
  • हरणाची काळी आणि पांढरी कस्तुरी दिली, हरणाची हत्या केल्याचा संशय आहे, त्याचा शोध घ्यायचा आहे.

अशोक खरातचे वकील काय म्हणाले?

  • 7 दिवसापासून तपास सुरू आहे.
  • मोडस आणि काही व्हिडीओ जमा केले आहे. जे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.
  • लॅपटॉप मिळाले आहेत पैसे मिळाले रिव्हॉल्वर मिळाले असे म्हणतात.
  • पण पेन ड्राईव्ह कुठे उल्लेख आला नाही.
  • कोणते शोध आता बाकी नाही.
  • जे द्रव्य पाजले गेले त्यासाठी पोलीस कोठडीत वाढवून मागत आहेत.
  • 7 दिवस रिमांड दिली आहे त्यामुळे पुन्हा रिमांडची गरज नाही.
  • अजून कोणते डॉक्युमेंट घ्याचे नाहीत, रजिस्टर ऑफिस मधून कागदपत्रे मिळू शकतात त्यामुळे रिमांडची गरज नाही.

अशोक खरातने कोर्टात काय केलं?

  • युक्तिवाद सुरू असताना खरात मान खाली घालून उभा होता. आपले बोट बघत होता.
  • कोठडी सुनवण्याआधी न्यायाधीश यांनी खरताल काहो बोलायचं आहे का विचारले. यावर मला साप वाघ या विषयी काही माहिती नाही, असं खरात म्हणाला.
Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. 

