/केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सियाच्या कुटुंबातील 5 जणांचा सहभाग? थेट नाव घेत अत्यंत गंभीर आरोप

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : लोहगडावरील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी आरोपपत्रावरून मोठा दावा केला आहे. आरोपपत्राची प्रत अद्याप मिळाली नसून, त्यासाठी न्यायालयात अर्ज केल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच, सियाच्या कुटुंबीयांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सियाच्या कुटुंबीयांचा हात असल्याचा कथित दावा केला जात आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आता आरोपपत्राची प्रत समोर येण्यापूर्वीच केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आरोपपत्र मिळाल्यानंतरच या प्रकरणात नेमके किती आरोपी आहेत आणि रितेश हांगे हा मुख्य आरोपी आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल, असं विशाल अग्रवाल यांनी म्हटल आहे,
दरम्यान, सिया आणि चेतनचं आधीच लग्न झाल्याची माहिती माध्यमांतून समजल्याचा दावा विशाल अग्रवाल यांनी केला आहे. सियाच्या कुटुंबातील प्रवीण गोयल, पूजा गोयल, साहिल गोयल, रेणू मित्तल आणि नरेंद्र मित्तल यांना याबाबत माहिती होती का? माहिती असताना केतनसोबत सियाचं लग्न का जुळवण्यात आलं? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. या व्यक्तींचीही केतन हत्या प्रकरणातील कथित भूमिकेच्या अनुषंगाने चौकशी करावी, अशी मागणी विशाल अग्रवाल यांनी केलीय
आता आरोपपत्रातून नेमकं काय समोर येतं, रितेश हांगेची भूमिका काय आहे आणि सियाच्या कुटुंबीयांच्या भूमिकेबाबत तपासात काय निष्पन्न होतं, हेच पाहणं महत्वाच ठरणार आहे.
पुण्यातल्या लोहगडावरील केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली. याप्रकरणात आता तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्ष देणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. हे तिन्ही साक्षीदार न्यायालयात साक्ष देण्यास तयार असल्याचंही सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. तर केतन अग्रवालला सिया गोयल आणि तिचा मित्र चेतन चौधरीनं लोहगडावरुन ढकलल्याचा दावा पोलिसांनी चार्जशीटमध्ये केला. 18 जून 2026 रोजी लोहगडावर केतन अगरवालला दरीत ढकलण्यात आल्याचा आरोप आहे.
मात्र, केतनला दरीत ढकलताना नेमकं कोणी पाहिलं? या घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे का? आणि असेल तर तो न्यायालयात साक्ष देणार का? या प्रश्नांमुळे या प्रकरणात अनेक तर्क-वितर्क सुरू होते. मात्र आता लोणावळा ग्रामीण पोलिसांच्या चार्जशीटमधून या प्रश्नांची उत्तरं मिळत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.