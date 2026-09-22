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केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सियाच्या कुटुंबातील 5 जणांचा सहभाग? थेट नाव घेत अत्यंत गंभीर आरोप

 केतन हत्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाले आहे. या आरोपपत्रावरून केतनच्या वडिलांचा मोठा दावा केला आहे.  सियाच्या कुटुंबीयांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 22, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:23 PM IST
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सियाच्या कुटुंबातील 5 जणांचा सहभाग? थेट नाव घेत अत्यंत गंभीर आरोप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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