Pimpri Chinchwad : फुगेवाडीत एकाच दिवशी 5 जणांचा मृत्यू; परिसरात खळबळ, मृत्यूचं गूढ वाढलं!

Pimpri Chinchwad Phugewadi : पिंपरी चिंचवडमधील फुगेवाडी परिसरात अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एकाच दिवशी सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणी कुणीही तक्रार केली नाही.
पुण्यातील पिंपरी-चिंचवडमधील फुगेवाडी परिसरात खळबळजनक घटना ग़ली आहे. एकाच दिवशी तब्बल 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तर तिघांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. एकाच दिवशी झालेल्या सात जणांच्या मृत्यूमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलं आहे. फुगेवाडी गावातील आझाद चौकातील एका शोककुळाच्या फलकावर जेव्हा या या सर्वांच्या निधनाची माहिती एकत्रितपणे प्रसिद्ध झाली, तेव्हा हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला.
धक्कादायक बाब म्हणजे, एकाच दिवशी गावातील सात जणांचा मृत्यू झाला असला तरी यापैकी कुणीही फिर्याद दिली नाही. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला असेल याचा तर्कवितर्क सुरू आहे. अद्याप मृत्यूचं कारण स्पष्ट झालेलं नाही.
गावातील आझाद चौकातील शोककुळाच्या फलकावर पाच जणांच्या निधनाची माहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतर ही घटना समोर आली. तथापि, पोलिसांनी प्राथमिक तपासाअंती या सर्व घटना स्वतंत्र असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पांडुरंग फुगे (५७) यांचा मृत्यू नैसर्गिक झाला आहे. तर विजय राठोड (३१) आणि राजेंद्र राठोड (३४) या दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला असावा, असा अंदाज आहे. राजेंद्र राजपूत (५१) यांचा बाथरूममध्ये चक्कर येऊन पडल्याने मृत्यू झाला, तर अकबर पठाण (५२) हे गेल्या १५ वर्षांपासून दारूच्या सवयीचे होते. पाचपैकी चार मृतांना दारूचे कोणतेही व्यसन नव्हते आणि कोणत्याही नातेवाईकाने हातभट्टीची दारू पिल्याची तक्रार केलेली नाही, असे दापोडी पोलिसांनी सांगितले. या सर्व प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकारी करत असून, शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यूचे अचूक कारण स्पष्ट होईल.