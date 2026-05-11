/मोदींचं एक भाषण अन् देशातील 5 क्षेत्रं अलर्टवर... तुमच्यावर काय परिणाम होणार समजून घ्या A To Z माहिती

PM Narendra Modi Speech Latest Update: पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या भाषणानंतर भारतातील पाच क्षेत्र अलर्टवर आहेत. नेमकी ही क्षेत्र अलर्टवर का आहेत आणि काय घडू शकतं जाणून घ्या...
Explained 5 Sectors On Alert After PM Modi Speech: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी तेलंगणामधील सिंकदराबादमध्ये दिलेल्या भाषणातून भारतीयांना परकीय चलन वाचावं म्हणून केलेल्या आवाहनानंतर भारतातील अनेक क्षेत्रांवर थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे परिणाम होत असल्याचं चित्र दिसत आहे. मोदींच्या भाषणानंतर 24 तासांमध्येच अनेक घडामोडी घडल्या असून अगदी सोन्यांच्या दरांपासून ते शेअर मार्केटपर्यंत सगळीकडेच या भाषणाचा आणि त्यामधील मुद्द्यांचा परिणाम दिसत आहे. मोदींनी केलेल्या आवाहनानंतर पाच महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये खळबळ उडाली असून ही क्षेत्रे आता अलर्टवर असल्याचं सांगितलं जात आहे. ही क्षेत्रं कोणती आणि त्यांच्यावर कसा परिणाम होऊ शकते ते समजून घेऊयात...
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील सर्वात लक्षवेधी मुद्दा ठरला तो सोन्याचा! त्यांनी भारतीयांना एक वर्षासाठी लग्नसमारंभात सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. घरात सर्वाधिक सोनं असलेला देश अशी ओळख असलेल्या भारतामध्ये देशाच्या प्रमुख नेत्याने अशी मागणी करणे फारच दुर्मिळ गोष्ट मानली जाते.
सर्वात मोठ्या प्रमाणात सोने आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक अशी भारताची जगात ओळख आहे. सोन्याच्या आयातीवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च होतात. सोन्याच्या आयातीमुळे चालू खात्यातील तूट वाढते आणि परकीय चलन साठ्यावर दबाव येतो. औद्योगिक आयातीच्या विपरीत, सोने थेट उत्पादन क्षमतेला चालना देत नाही, हा सुद्धा चिंतेचा विषय आहे. तेलाची वाढती आयात, सोन्याची वाढती आयात आणि मंदावलेली निर्यात यामुळे भारताची व्यापार तूट वाढू शकते, अशी सरकारला चिंता असल्याचं सांगितलं जात आहे. म्हणूनच पंतप्रधान मोदींनी त्याच भाषणात ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादनांनाही प्रोत्साहन दिले.
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच 11 मे रोजी सोमवारी टायटन, सेन्को गोल्ड आणि इतर ज्वेलरी कंपन्यांचे शेअर्स 10 टक्क्यांपर्यंत घसरले. जर कुटुंबांनी ऐच्छिक आयातीत कपात केली, तर दागिन्यांची किरकोळ विक्री, लक्झरी फॅशन, आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रीमियम उपकरणे, उच्च श्रेणीच्या गाड्या आणि लक्झरी मॉल्स यांवर दबाव वाढू शकतो. सेमीकंडक्टर, बॅटरी, डिस्प्ले पॅनेल आणि परदेशातून आयात होणाऱ्या घटकांमुळे अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रं आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. कमकुवत रुपयामुळे आयातीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो, असे 'रॉयटर्स'ने म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी “अनावश्यक परदेश प्रवास” पुढे ढकलण्याचं आवाहन केलं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी पुन्हा घरूनच काम (वर्क फ्रॉम होम) सुरू करण्याचे आवाहन केलं आहे. त्यांच्या या विधानावरुन विमान वाहतूक आणि प्रवास क्षेत्रावर दबाव पडत असल्याचं अधोरेखित होतं आहे. इंधन संकटाचा पहिला फटका विमान कंपन्यांना बसतो. विमानांसाठी टर्बाइन इंधन (एटीएफ) लागतं जे अत्यंत महाग असतं. भारतीय विमान कंपन्या विमानाचे भाडे, देखभाल करार आणि विमा हप्ता देखील डॉलर्समध्ये देतात. याचा अर्थ, कमकुवत रुपया आणि महागडे कच्चे तेल या दोन्हींमुळे विमान कंपन्यांच्या खर्चात मोठी चणचण निर्माण होते, असे 'रॉयटर्स' दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. मोदींच्या विधानावरुन एटीएफच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच विमान तिकिटांच्या दरात वाढ अपेक्षित असून ऐच्छिक प्रवासाच्या मागणीत घट आणि कॉर्पोरेट प्रवासात घट होण्याची शक्यता आहे.
मोदींच्या भाषणाचा परिणाम विमान उड्डाण क्षेत्रावर दुसऱ्याच दिवशी दिसून येत असून इंडिगोची मूळ कंपनी असलेल्या इंटरग्लोब एव्हिएशनचे शेअर्स सोमवारी सकाळच्या सत्रात 4 टक्क्यांहून अधिक घसरल्याचं वृत्त 'मनीकंट्रोल'ने दिले आहे.
पंतप्रधानांनी ऑनलाइन बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्स, वर्क-फ्रॉम-होमबरोबरच कमीत कमी प्रवास करण्यावर विशेष भर दिल्याने मागणीत घट करणे हा भारताच्या आर्थिक धोरणाचा भाग बनू शकते, असा स्पष्ट संकेत मिळत असल्याचं 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने म्हटलं आहे. करोनानंत भारतीयांच्या परदेश पर्यटन क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. परंतु परदेश प्रवास हा परकीय चलनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करणारा आहे. भारतीय लोक परदेशात हॉटेल्स, विमानतळावरील किरकोळ विक्री, व्हिसा सेवा, खरेदी, विमान तिकिटे, शिक्षण आणि चैनीच्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात. जर सरकारने अनौपचारिकपणे परदेश प्रवासाला परावृत्त केले, तर त्याचा परिणाम विमान कंपन्या, ट्रॅव्हल पोर्टल्स, लक्झरी पर्यटन, परकीय चलन कंपन्या, आणि प्रीमियम हॉस्पिटॅलिटी या सर्वांवर पसरू शकतो. पंतप्रधान मोदींनी परदेश प्रवासाला थेट परकीय चलन वाचवण्याशी जोडलं आहे.
भारतातील जवळपास प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र आयात केलेल्या ऊर्जेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे व्यापक उत्पादन अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळ तणावाचा सामना करावा लागू शकतो. वीज, मालवाहतूक, रसायने, प्लॅस्टिक, पॅकेजिंग, धातू आणि औद्योगिक वाहतुकीवर तेल आणि वायूच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम होतो. विशेषतः सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग असुरक्षित आहेत. कमी नफ्यावर, मर्यादित किंमत ठरवण्याच्या क्षमतेवर आणि महागड्या खेळत्या भांडवलावर लहान उत्पादक काम करतात. वाढता इंधन खर्च, लॉजिस्टिक्स खर्च, आयात केलेल्या कच्च्या मालाच्या किमती आणि व्याजदर नफ्यावर वेगाने परिणाम करू शकतात.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटामुळे जागतिक स्तरावर जहाज वाहतुकीचे मार्ग आणि मालवाहतुकीच्या खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे औषधनिर्माण, रसायने, वाहनांचे सुटे भाग, अभियांत्रिकी वस्तू आणि वस्त्रोद्योगासाठी धोका निर्माण झालाय. जर जहाज वाहतुकीचा खर्च वाढला, कच्च्या तेलाशी संबंधित घटकांच्या किमती वाढल्या आणि पुरवठा साखळी अस्थिर राहिली, तर रुपयाच्या घसरणीचा निर्यातदारांनाही फायदा होणार नाही. वाहतुकीच्या इंधनाचा खर्च दीर्घकाळ वाढलेला राहील असं अधोरेखित करणारं सरकारचं आणखी एक विधान म्हणजे, त्यांनी व्यवसायिकांना रस्त्याऐवजी रेल्वेनं वाहतुकीचं आवाहन केलं आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या संपूर्ण भाषणामागील तेलाचा मुद्दा हा महत्त्वाचा होता. भारतात दररोज अंदाजे 55 लाख बॅरल तेलाचा वापर होतो आणि त्यातील बहुतांश तेल आयात केले जाते. कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी सातत्यपूर्ण वाढ आयातीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवते आणि परकीय चलन साठ्यावर दबाव येतो. "आपण आयात केलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर केवळ गरजेनुसारच केला पाहिजे," असं मोदी म्हणाले. मेट्रोचा वापर, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनांचा जास्तीत जास्त वापर आणि रेल्वेद्वारे मालवाहतूक करण्याचे आवाहनही मोदींनी केली. प्रत्येक क्षेत्रात तेलाचा वापर कमी करा असा यामागील संदेश आहे. तेल कंपन्यांना दरमहा सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. पेट्रोलवरील परतावा सुमारे 24 रुपये प्रति लिटर आहे, तर डिझेलवरील परतावा सुमारे 30 रुपये प्रति लिटर आहे. याचा अर्थ असा की, तेल कंपन्यांना लवकरच किमती वाढवाव्या लागतील. तोटा सहन करण्यासाठी त्यांना सरकारी मदतीची मागणी करावी लागू शकते असं 'इंडिया टुडे'ने म्हटलं आहे.
डिझेलच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम ट्रक वाहतूक, डिलिव्हरी कंपन्या, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, बस ऑपरेटर, कॅब सेवा, जहाजवाहतूक आणि एफएमसीजी वितरणावरही होतो. त्यानंतर वाहतूक क्षेत्रातील महागाई अन्नधान्याच्या किमती, किरकोळ महागाई, उत्पादन खर्च आणि घरगुती बजेटवरही होतो. यामुळेच पंतप्रधान मोदींनी इंधन बचतीला 'राष्ट्रीय हित' म्हटलं आहे.
पंतप्रधानांच्या भाषणात खतांसंदर्भातही इशारा देण्यात आलाय. “आपण रासायनिक खतांचा वापर निम्म्याने कमी केला पाहिजे," हे विधान राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे. शेतीसाठी लागणारी खते हे भारतातील सर्वात संवेदनशील अनुदानित क्षेत्रापैकी एक आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात युरिया, डीएपी, पोटॅश आणि खतांसाठी लागणारा कच्चा माल आयात करतो. खतांचे उत्पादन नैसर्गिक वायूच्या किमती, जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा आणि वाहतूक खर्चाशी मोठ्या प्रमाणावर जोडलेले आहे. ऊर्जेच्या किमती वाढल्या की खतांवरील अनुदानात प्रचंड वाढ होते. पंतप्रधान मोदींनी खतांच्या आयातीचा संबंध परकीय चलनाच्या तणावाशी जोडताना, “आपले कृषी क्षेत्र हे परकीय चलनाचा वापर करणारे आणखी एक क्षेत्र आहे,” असा उल्लेख केलाय.
जर खतांच्या किमती वाढल्या किंवा अनुदान असह्य झाले, तर लागवडीचा खर्च वाढतो. शेतकऱ्यांचा नफा कमी होतो. अन्नधान्याची महागाई वाढते आणि ग्रामीण भागातील उत्पादनांची मागणी कमी होते. सिंचनासाठी डिझेलचा वाढलेला खर्च, महागडी वाहतूकीचा परिणाम शेतकऱ्यांवरही होतो. पंतप्रधानांचा नैसर्गिक शेतीवरचा भर हा एक आर्थिक संरक्षणाचा उपायही सांगितला आहे. आयात केलेल्या खतांवर अवलंबून राहणं कमी केल्याने परकीय चलन बाहेर जाण्याचे प्रमाण कमी होते, अनुदानाचा भार कमी होतो आणि जागतिक वस्तूंच्या किमतीतील अस्थिरतेपासून शेतीचे संरक्षण होते. म्हणूनच सरकार नैसर्गिक शेतीला पर्यावरणीय आणि आर्थिक धोरण म्हणून सकारात्मक पद्धतीने मांडत आहे.