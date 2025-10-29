English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

5 Trillion Dollar ! 'या' कंपनीने भारताच्या GDP पेक्षा जास्त प्रॉफिट मिळवले; कपंनीने नाव जाणून शॉक व्हाल

अमेरिकेतील एका कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या कंपनीचे मार्केट कॅप 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे गेले. जागतिक इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या कंपनीने हा टप्पा गाठला आहे. कंपनीने भारताच्या GDP पेक्षा जास्त प्रॉफिट मिळवले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 29, 2025, 09:49 PM IST
5 Trillion Dollar ! 'या' कंपनीने भारताच्या GDP पेक्षा जास्त प्रॉफिट मिळवले; कपंनीने नाव जाणून शॉक व्हाल

Nvidia Hits 5 Trillion Dollar Market Cap More Than Gdp Of India : अमेरिकन एआय चिप निर्माता कंपनी एनव्हीडियाने इतिहास रचला आहे. मंगळवारी झालेल्या व्यापारादरम्यान, कंपनीचे बाजार भांडवल 55 ट्रिलियनवर पोहोचले. एनव्हीडिया ही जगातील पहिली कंपनी आहे जी ही मैलाचा दगड गाठला आहे. या कंपनीचे बाजार भांडवल भारताच्या जीडीपी पेक्षा जास्त आहे. भारताचा GDP 4.19 ट्रिलियन डॉलर इतका आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानामुळे एनव्हीडियाचे शेअर्स 5% पेक्षा जास्त वाढले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे बाजार भांडवल  300 अब्ज डॉलरने वाढले आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी एनव्हीडियाच्या ब्लॅकवेल चिपबद्दल चर्चा होणार आहे. एनव्हीडियाचे सीईओ आणि संस्थापक जेन्सेन हुआंग यांनी त्यांना ओव्हल ऑफिसमध्ये ब्लॅकवेल चिप सादर केली. यामुळे कंपनीच्या शेअर्समध्ये लक्षणीय वाढ झाली.  प्रथमच  त्याची किंमत 200 डॉलरच्या वर गेली. एस अँड पी 500 ने देखील इतिहासात प्रथमच 6,900 च्या पुढे गेले. एप्रिल 2025 च्या नीचांकी पातळीपासून त्याचे बाजार भांडवल 18 ट्रिलियन डॉलरने वाढले आहे.

टॉप १० मध्ये कोण आहेत?

एनव्हीडिया सध्या जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे ज्याचे मूल्यांकन 4.894 ट्रिलियन डॉलर आहे. मायक्रोसॉफ्ट 4.029 ट्रिलियनसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मंगळवारी कंपनीचे शेअर्स सुमारे दोन टक्क्यांनी वाढले. या यादीत, आयफोन निर्माता अॅपल 3.992 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कॅपसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेट 3.239 ट्रिलियन डॉलरसह चौथ्या क्रमांकावर आहे, अमेझॉन 2.444 ट्रिलियन डॉलरसह पाचव्या क्रमांकावर आहे, मेटा प्लॅटफॉर्म  1.887 ट्रिलियन डॉलरसह सहाव्या क्रमांकावर आहे, ब्रॉडकॉम 1.761 ट्रिलियन डॉलरसह सातव्या क्रमांकावर आहे, सौदी अरामको 1.669 ट्रिलियन डॉलरसह आठव्या क्रमांकावर आहे, टीएसएमसी 1.563 ट्रिलियन डॉलरसह नवव्या क्रमांकावर आहे तर टेस्लाने 1.531 ट्रिलियन डॉलरच्या कमाईसह दहाव्या क्रमांकावर आहे.

FAQ

1 एनव्हीडियाने काय इतिहास रचला आहे?
अमेरिकन एआय चिप निर्माता कंपनी एनव्हीडियाने जगातील पहिली कंपनी म्हणून ५ ट्रिलियन डॉलर बाजार भांडवलाची मैलगाड गाठली आहे. मंगळवारी झालेल्या व्यापारादरम्यान हे भांडवल ५.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचले.

2 एनव्हीडियाचे सध्याचे बाजार भांडवल किती आहे?
एनव्हीडियाचे बाजार भांडवल सध्या ४.८९४ ट्रिलियन डॉलर आहे, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी बनली आहे.

3  एनव्हीडियाचे बाजार भांडवल भारताच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे का?
होय, एनव्हीडियाचे बाजार भांडवल भारताच्या ४.१९ ट्रिलियन डॉलर जीडीपीपेक्षा जास्त आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Nvidia Hits 5 Trillion Dollar Market Cap5 Trillion Dollar Nvidia company made more profit than India GDPएनव्हीडियाभारताचा जीडीपी

इतर बातम्या

शिंदे आणि शाहांचा पुन्हा एकदा अॅनाकोंडा उल्लेख करत ठाकरेंच्...

महाराष्ट्र बातम्या