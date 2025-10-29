5 Trillion Dollar ! 'या' कंपनीने भारताच्या GDP पेक्षा जास्त प्रॉफिट मिळवले; कपंनीने नाव जाणून शॉक व्हाल

Nvidia Hits 5 Trillion Dollar Market Cap More Than Gdp Of India : अमेरिकन एआय चिप निर्माता कंपनी एनव्हीडियाने इतिहास रचला आहे. मंगळवारी झालेल्या व्यापारादरम्यान, कंपनीचे बाजार भांडवल 55 ट्रिलियनवर पोहोचले. एनव्हीडिया ही जगातील पहिली कंपनी आहे जी ही मैलाचा दगड गाठला आहे. या कंपनीचे बाजार भांडवल भारताच्या जीडीपी पेक्षा जास्त आहे. भारताचा GDP 4.19 ट्रिलियन डॉलर इतका आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानामुळे एनव्हीडियाचे शेअर्स 5% पेक्षा जास्त वाढले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे बाजार भांडवल 300 अब्ज डॉलरने वाढले आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी एनव्हीडियाच्या ब्लॅकवेल चिपबद्दल चर्चा होणार आहे. एनव्हीडियाचे सीईओ आणि संस्थापक जेन्सेन हुआंग यांनी त्यांना ओव्हल ऑफिसमध्ये ब्लॅकवेल चिप सादर केली. यामुळे कंपनीच्या शेअर्समध्ये लक्षणीय वाढ झाली. प्रथमच त्याची किंमत 200 डॉलरच्या वर गेली. एस अँड पी 500 ने देखील इतिहासात प्रथमच 6,900 च्या पुढे गेले. एप्रिल 2025 च्या नीचांकी पातळीपासून त्याचे बाजार भांडवल 18 ट्रिलियन डॉलरने वाढले आहे.
एनव्हीडिया सध्या जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे ज्याचे मूल्यांकन 4.894 ट्रिलियन डॉलर आहे. मायक्रोसॉफ्ट 4.029 ट्रिलियनसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मंगळवारी कंपनीचे शेअर्स सुमारे दोन टक्क्यांनी वाढले. या यादीत, आयफोन निर्माता अॅपल 3.992 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कॅपसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेट 3.239 ट्रिलियन डॉलरसह चौथ्या क्रमांकावर आहे, अमेझॉन 2.444 ट्रिलियन डॉलरसह पाचव्या क्रमांकावर आहे, मेटा प्लॅटफॉर्म 1.887 ट्रिलियन डॉलरसह सहाव्या क्रमांकावर आहे, ब्रॉडकॉम 1.761 ट्रिलियन डॉलरसह सातव्या क्रमांकावर आहे, सौदी अरामको 1.669 ट्रिलियन डॉलरसह आठव्या क्रमांकावर आहे, टीएसएमसी 1.563 ट्रिलियन डॉलरसह नवव्या क्रमांकावर आहे तर टेस्लाने 1.531 ट्रिलियन डॉलरच्या कमाईसह दहाव्या क्रमांकावर आहे.
FAQ
1 एनव्हीडियाने काय इतिहास रचला आहे?
अमेरिकन एआय चिप निर्माता कंपनी एनव्हीडियाने जगातील पहिली कंपनी म्हणून ५ ट्रिलियन डॉलर बाजार भांडवलाची मैलगाड गाठली आहे. मंगळवारी झालेल्या व्यापारादरम्यान हे भांडवल ५.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचले.
2 एनव्हीडियाचे सध्याचे बाजार भांडवल किती आहे?
एनव्हीडियाचे बाजार भांडवल सध्या ४.८९४ ट्रिलियन डॉलर आहे, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी बनली आहे.
3 एनव्हीडियाचे बाजार भांडवल भारताच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे का?
होय, एनव्हीडियाचे बाजार भांडवल भारताच्या ४.१९ ट्रिलियन डॉलर जीडीपीपेक्षा जास्त आहे.