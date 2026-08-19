Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /शिदे गटात एकाचवेळी 500 जणांचा पक्ष प्रवेश; सुप्रिम कोर्टात शिंदेंना अपात्र करण्याची चर्चा, पक्ष प्रवेशानंतर 24 तासाच्या आत मोठी घडामोड

शिदे गटात एकाचवेळी 500 जणांचा पक्ष प्रवेश; सुप्रिम कोर्टात शिंदेंना अपात्र करण्याची चर्चा, पक्ष प्रवेशानंतर 24 तासाच्या आत मोठी घडामोड

सुप्रिम कोर्टात शिंदेंना अपात्र करण्याचा सवाल उपस्थित झाला असताना मुंबईत मोठा पक्ष प्रवेश झाला आहे. विविध पक्षातील 500 पदाधिकाऱ्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत पक्ष प्रवेश केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:02 PM IST
शिदे गटात एकाचवेळी 500 जणांचा पक्ष प्रवेश; सुप्रिम कोर्टात शिंदेंना अपात्र करण्याची चर्चा, पक्ष प्रवेशानंतर 24 तासाच्या आत मोठी घडामोड

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कपिल सिब्बलांनंतर ठाकरेंची बाजू लढणारे देवदत्त कामत कोण? किती मिळतो पगार? जाणून घ्या सर्वकाही
2
3
4
5