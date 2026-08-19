/शिदे गटात एकाचवेळी 500 जणांचा पक्ष प्रवेश; सुप्रिम कोर्टात शिंदेंना अपात्र करण्याची चर्चा, पक्ष प्रवेशानंतर 24 तासाच्या आत मोठी घडामोड

एकनाथ शिंदे शिवसेना : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणी मोठा ट्विस्ट ला आहे. ठाकरेंच्या दोन्ही वकिलांनी जोरदार युक्तीवाद करत गटाकडून विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे कसे वेगळे आहेत हे पचवून देण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर न्यायमुर्ती बागची यांनी आम्ही स्वतः शिंदे यांना अपात्र घोषित करू शकतो का? असा सवाल उपस्थित आहे. तर, दुसरीकडे शिवसेना पक्षाचे चिन्ह गोठवा असं म्हणत धनुष्यबाणाबाबत कपिल सिब्बल यांन लक्षवेधी मुद्दा उपस्थित केला. सुप्रिम कोर्टात मोठ्या घडामोडी घडत असताना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत मोठा पक्ष प्रवेश पार पडला आहे. एकाचवेळी 500 जणांनी शिंदेच्या शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. 7 वेळा सुनावणी झाली आहे. ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद सुरु आहे. खरी शिवसेना ठाकरेंचीच असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. असे असताना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जोरदार इमकमिंग सुरु आहे. सुनावणी सुरु असल्यापासून विविध पक्षातील हजारो पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेते प्रवेश केला आहे.
18 ऑगस्ट रोजी मुंबईत मोठा पक्ष प्रवेश पार पडला. राज्यभरातील ठाकरे गट, राष्ट्रीय काँग्रेस, मनसे, शेकाप सहित विविध पक्षांतील 500 पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला. एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा भव्य पक्ष प्रवेश झाला.
सांगोला चे माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या पुढाकाराने बार्शी तालुक्यातील वैराग नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष सुजाता डोळसे, उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांच्यासहीत 15 नगरसेवकांनी शिवसेनेमध्ये जाहीर पक्षप्रवेश केला. यासोबत सांगोलातील
धनगर समाजाचे नेते सरपंच रविकांत मेटकरी यांच्यासह त्यांच्या असंख्य पदाधिकाऱ्यांचाही पक्षप्रवेश झाला. बार्शी मधील ठाकरे गटाचे माजी उपशहरप्रमुख दीपक पाटील यांच्यासह बहुजन हक्क अभियानाच्या असंख्य पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. याशिवाय सोलापूर जिल्ह्यातील विविध पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांनीही शिवसेनेमध्ये पक्षप्रवेश केला.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष पांडुरंग जाधव, जिवती नगर परिषदेचे नगरसेवक मारुती भुमरे यांच्यासह अनेक सरपंच, उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्यांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. आमदार नीलेश राणे यांच्या पुढाकाराने मुंबई तील मनसेचे माजी सरचिटणीस संतान फर्नांडिस, विभाग अध्यक्ष अमृत जावळे, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर मनीष अडविलकर, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या महिला बॉडीबिल्डर दीपा सप्रे, यांच्यासह मनसे शारीरिक सेनेच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी हाती भगवा घेत शिवसेनेमध्ये पक्षप्रवेश केला. मुंबईतील मर्चंट नेव्हीचे रविंद्र बाईंग, सुरेश साळसकर, नंदकुमार बाईंग, मिहिर पुरोहित यांच्यासह असंख्य पदाधिकाऱ्यांनी देखील शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला.
ईशान्य मुंबईतील सोशल मीडिया उपाध्यक्ष राज गोळे, हेमंत दळवी, सुनील मेढेकर, सोनाली सोळंकी, दीपक बोर्डे यांच्यासह असंख्य पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेत पक्षप्रवेश केला. पनवेलचे शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस बाबा नाईक यांच्यासह त्यांचा असंख्य कार्यकर्त्यांनी हाती भगवा झेंडा घेत शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला.
यावेळी खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार निलेश राणे, आमदार प्रा.मनिषा कायंदे, माजी आमदार शहाजीबापू पाटील, शायना एन.सी. तसेच शिवसेना पदाधिकारी आणि शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.