/महाराष्ट्रात मोठा पक्ष प्रवेश; शाखाप्रमुखसह 500 जणांचा शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश; उद्धव ठाकरेंच्या बड्या नेत्याला जबरदस्त झटका

महाराष्ट्रात मोठा पक्ष प्रवेश झाला आहे. शाखाप्रमुखसह 500 जणांचा शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. या पक्ष प्रवेशामुळे उद्धव ठाकरेंच्या बड्या नेत्याला जबरदस्त झटका बसला आहे.
Shivsena Eknath Shinde : पवारांच्या राष्ट्रावादीत मोठ्या घडामोडी घडत असताना इकडे एकनाथ शिंदे यांना मोठी लॉटरी लागली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या शाखाप्रमुखसह 500 जणांचा शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. शिदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणारा शाखाप्रमुख हा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील बड्या नेत्याचा कट्टर समर्थक आहे. या पक्ष प्रवेशामुळे उद्धव ठाकरेंच्या या बड्या नेत्याला जबरदस्त झटका बसला आहे.
मुंबईच्या अंधेरी परिसरात शिवसेनेत हा मोठा पक्ष प्रवेश झाला. ऑपरेशन टायगर” अंतर्गत मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. शिवसेना नेते अनिल परब यांचे कट्टर समर्थक आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या प्रभाग क्रमांक 92 चे शाखाप्रमुख रामशरण चांदेलिया यांनी आपल्या 500 हून अधिक कार्यकर्त्यांसह शिंदेच्या शिवसेनेत पक्ष प्रवेश केला आहे.
शिवसेना विभागप्रमुख कुणालजी सरमळकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा भव्य प्रवेश सोहळा पार पडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पक्ष प्रवेश झाला. या भव्य प्रवेशामुळे स्थानिक राजकारणात शिवसेनेची ताकद अधिक भक्कम होणार असून, “ऑपरेशन टायगर” मोहिमेला नवे बळ मिळणार आहे.
आनंद परांजपे यांनी राष्ट्रवादीची साथ सोडत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एकेकाळचे निकटवर्तीय आणि माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी अखेर गुरुवारी सायंकाळी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. तब्बल 14 वर्षांनंतर परांजपे यांनी शिवसेनेत ‘घरवापसी’ केली. आनंद परांजपे यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या सरचिटणीस तथा प्रवक्ता व महाराष्ट्र प्रदेश समन्वय ठाणे व पालघर जिल्हा अशा सर्वच पदांचा दिला राजीनामा. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच आनंद परांजपे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नंदनवन येथे घेतली होती भेट या भेटीनंतर अनेक राजकीय चर्चांना उधाण आली होती..? राष्ट्रवादी मधील दोन गट पडल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे आनंद परांजपे यांची ओळख होती मात्र राष्ट्रवादी मधून आव्हाडांना सोडचिट्टी देत त्यांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये दादांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला होता.. पक्षातील पदांचा राजीनामा त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे दिला आणि शिवसेनेत प्रवेश केला.