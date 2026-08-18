'5000 नोकऱ्या धोक्यात, 20 कंपन्या निघून जाणार', पुण्यात नेमकं काय घडणारेय? आदित्य ठाकरेंचा सरकारला गंभीर इशारा!

पुणे जिल्ह्यातील चाकण औद्योगिक परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. चाकण एमआयडीसीमधील काही कंपन्या दुसऱ्या औद्योगिक क्षेत्रात स्थलांतर करण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. या संभाव्य स्थलांतरामुळे सुमारे 5 हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
पुणे जिल्ह्यातील चाकण MIDC हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यांपैकी एक आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची स्थिती आणि कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या प्रश्नांचा उद्योगांवर परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, किमान 20 कंपन्यांनी चाकणमधून आपले कारखाने खंडाळा औद्योगिक क्षेत्राकडे हलवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या परिसरातील गुंतवणूक आणि रोजगाराबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी चाकण MIDC परिसराचा दौरा करून उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चाकण-पिंपरी-पुणे औद्योगिक मार्गावर दररोज दोन ते तीन तास वाहतूक कोंडीत जातात. याचा परिणाम केवळ वाहनांच्या वेळेवर होत नाही, तर उत्पादनक्षमता, कर्मचाऱ्यांचा प्रवास आणि एकूण व्यावसायिक खर्चावरही होतो. मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी विश्वासार्ह वाहतूक व्यवस्था ही गुंतवणुकीइतकीच महत्त्वाची ठरते.
कंपन्यांनी स्थलांतर केले तर त्याचा थेट परिणाम कारखान्यातील कामगार, तंत्रज्ञ आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो. त्याशिवाय वाहतूक, सुरक्षा, कॅन्टीन, लॉजिस्टिक्स, कंत्राटी सेवा आणि छोट्या व्यावसायिकांनाही अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. त्यामुळे सुमारे 5 हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नोकऱ्या प्रभावित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र हा आकडा संभाव्य परिणाम दर्शवतो; प्रत्यक्ष रोजगार किती प्रभावित होतील, हे कंपन्यांच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.
उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी चाकण, पिंपरी आणि पुणे यांच्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये मेट्रो आणि रॅपिड रेल कनेक्टिव्हिटी, तसेच PMPML बससेवेची वारंवारता वाढवण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. उद्योगांना केवळ कारखान्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही; कर्मचाऱ्यांना वेळेत पोहोचता येईल अशी सक्षम वाहतूक व्यवस्था आणि चांगली पायाभूत सुविधा आवश्यक आहे.
चाकणसारख्या औद्योगिक पट्ट्यातून कंपन्या बाहेर गेल्यास त्याचा परिणाम केवळ संबंधित कंपन्यांपुरता मर्यादित राहत नाही. स्थानिक पुरवठादार, ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, हॉटेल, दुकाने आणि सेवा क्षेत्रालाही त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे विद्यमान उद्योग टिकवणे आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित करणे यासाठी पायाभूत सुविधांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ठाकरे यांनीही उद्योग आणि रोजगार टिकवण्यासाठी सरकारने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी भूमिका मांडली आहे.
चाकण, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे हा मोठा औद्योगिक पट्टा असून, या भागातील वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास त्याचा गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कंपन्यांचे संभाव्य स्थलांतर रोखण्यासाठी रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, मेट्रो-रॅपिड रेल कनेक्टिव्हिटी आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा यांचा एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे. सध्या 20 कंपन्यांच्या स्थलांतराची चर्चा आणि 5 हजार रोजगारांवरील संभाव्य परिणाम हा इशारा म्हणून पाहता येतो; अंतिम निर्णय आणि प्रत्यक्ष रोजगार परिणाम याबाबत पुढील अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरेल.