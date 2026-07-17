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पुण्यात 23 व्या मजल्यावर 5000 स्क्वेअर फूटचा 5BHK फ्लॅट; अभिनेता जितेंद्र यांची 145 कोटींची हायाप्रोफाईल प्रॉपर्टी

अभिनेता जितेंद्र यांची पुण्यात 145 कोटींची हायाप्रोफाईल प्रॉपर्टी खरेदी केली आहे. पुण्यात एका अलिशान इमारतीत 23 व्या मजल्यावर कपूक फॅमिलीचा हा 5000 स्क्वेअर फूटचा 5BHK फ्लॅट आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 17, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:14 PM IST
पुण्यात 23 व्या मजल्यावर 5000 स्क्वेअर फूटचा 5BHK फ्लॅट; अभिनेता जितेंद्र यांची 145 कोटींची हायाप्रोफाईल प्रॉपर्टी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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