/पुण्यात 23 व्या मजल्यावर 5000 स्क्वेअर फूटचा 5BHK फ्लॅट; अभिनेता जितेंद्र यांची 145 कोटींची हायाप्रोफाईल प्रॉपर्टी

Jitendra Kapoor family Property In Pune : पुणे शहर मुंबईला टक्कर देत आहे. मुंबई प्रमाणेच पुण्यात देखील मालमत्तांच्या किंमती झपाट्याने वाढत आहेत. ज्येष्ठ अभिनेते जितेंद्र याची पुण्यातील 145 कोटींची हायाप्रोफाईल प्रॉपर्टी सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. कपूर फॅमिलीने पुण्यातील एका अलिशान अपार्टमेंटमध्ये 23 व्या मजल्यावर 5000 स्क्वेअर फूटचा 5BHK फ्लॅट विकत घेतला आहे. अभिनेते जितेंद्र यांनी त्यांची मुलगी एकता कपूर आणि तुषार कपूर यांच्यासह पुण्यातील किवाळे परिसरात अंदाजे 6.5 कोटी रुपये किंमतीचा एक आलिशान फ्लॅट खरेदी केला आहे. 23 व्या मजल्यावर हा फ्लॅट आहे. संपूर्ण मजला कपूर कुटुंबाच्या मालकीचा आहे. जवळपास 145 कोटींची ही संपूर्ण प्रॉपर्टी आहे.
सुमारे 5,000 चौरस फूट कार्पेट एरिया असलेला हा फ्लॅट एक ड्यप्लेक्स फ्लॅट आहे. संपूर्ण मजल्यावर एकच फ्लॅट आहे. ज्या इमारतीत हा फ्लॅट हा ती इमारतच हायप्रोफाईल आहे. पाच बेडरूम्सचा हा फ्लॅट खूपच प्रशस्त आहे. एक मोठा लिव्हिंग रूम, एक स्वतंत्र बार एरिया, डायनिंग एरिया, मोठे किचन, एक भव्य टेरेस. खास बाब म्हणजे या फ्लॅटच्या प्रत्येक बेडरुमला एक बाल्कनी आहे. यामुळे घराच्या चारही कोपऱ्यातून वेगवेगळा नजारा पहायला मिळतो. अपार्टमेंटमध्ये दोन गेस्ट बेडरूम्स देखील आहेत.
कपूर फॅमिलीने या फ्लॅटचे इंटेरियर देखील खूपच सुंदर केले आहे. संपूर्ण घरात पांढऱ्या संगमरवरी फरशीचे फ्लोरिंग आहे. बार, लिव्हिंग आणि डायनिंग एरिया ओपन-प्लॅन लेआउटमध्ये डिझाइन केलेले आहेत. घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात मोकळी हवा आणि लख्ख सूर्य प्रकाश येईल अशा प्रकारे घराची रचना आहे. पुण्याच्या प्रीमियम रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये कपूर फॅमिलीच्या या फ्लॅटची खूपच चर्चा आहे.