50 हजार कोटींच्या 'लेटरबॉम्ब'ने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ; थेट शाहांकडे शिंदेंची तक्रार

50000 Crore Land Scam In Maharashtra: "महाराष्ट्रात तुमच्या आश्रयाने कोणत्या प्रकारचा कारभार चालला आहे आणि राज्याच्या विकासाचा ऱ्हास करण्यात तुम्ही कसा हातभार लावला आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे."

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 19, 2025, 09:15 AM IST
थेट एखनाथ शिंदेंवर केले आरोप (प्रातिनिधिक फोटो)

50000 Crore Land Scam In Maharashtra: महाराष्ट्रामध्ये 50 हजार कोटींचा जमीन घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक दावा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून राऊत यांनी या प्रकरणात कारवाईची मागणी केली आहे. राऊत यांनी या पत्रात नेमकं काय म्हटलं आहे. वाचूयात त्यांचं पत्र सजंच्या तसं...

प्रिय श्री. अमित भाऊ,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" ही घोषणा वारंवार दिली आहे की भ्रष्ट व्यक्तींना सोडले जाणार नाही आणि ते तुरुंगात असतील. मात्र, तुमच्या नेतृत्वाखाली तपास यंत्रणा भ्रष्ट व्यक्तींना संरक्षण देत असल्यानं वास्तव उलटं दिसतं.

महाराष्ट्रात नगरविकास विभाग आणि सिडको यांच्यात रुपये 50 हजार कोटींचा जमीन घोटाळा, ज्यात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सिडकोचे माजी अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्या खिशात किमान रुपये 20000 कोटींमधील 10,000 कोटी रुपये दिल्लीतील "साहेबांना" अदा करण्यात आले, तुम्ही शिंदे यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहात म्हणून तुमच्याकडे बोट दाखवले.

घोटाळ्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे-

रायगड जिल्ह्यातील हा जमीन घोटाळा धक्कादायक आहे. सरकारी नियंत्रणाखालील तब्बल 4,078 एकर वनजमीन बिवलकर कुटुंबीयांना बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित करण्यात आली. 12.5% जमीन वाटप योजनेंतर्गत, 30 वर्षांपासून अपात्र असलेल्या बिवलकर कुटुंबाला नगरविकास मंत्री आणि सिडको अध्यक्षांनी मनमानीपणे पात्र ठरवले. ही बदली सुलभ करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी संजय शिरसाट यांची अवघ्या 25 दिवसांसाठी सिडको अध्यक्षपदी नियुक्ती केली, या काळात जमीन वाटप घाईघाईने करण्यात आले.

आजही या भागातील हजारो प्रकल्पग्रस्त सिडकोच्या वाटप योजनेंतर्गत जमिनीपासून वंचित आहेत. गरीब आणि अल्पभूधारक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी जमीन उपलब्ध नसल्याचा दावा सिडकोचे अधिकारी निर्लज्जपणे करतात. तरीही, आश्चर्याची बाब म्हणजे, रुपयांचे वाटप करताना असे कोणतेही अडथळे आले नाहीत. एकट्या बिवलकर कुटुंबाला 50 हजार कोटींची जमीन. हे कुटुंब जमिनीसाठी पात्र नव्हते, तरीही किमान 50 हजार रुपयांची लाच देऊन हा व्यवहार सुकर करण्यात आला. 

महाराष्ट्रात तुमच्या आश्रयाने कोणत्या प्रकारचा कारभार चालला आहे आणि राज्याच्या विकासाचा ऱ्हास करण्यात तुम्ही कसा हातभार लावला आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असलेले एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट आणि सिडको अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. मी रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने शिंदे आणि शिरसाट यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि 50,000 कोटी रुपयांच्या या जमीन घोटाळ्याबाबत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी करून गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करतो.

महसूल विभागाच्या संगनमताने हा घोटाळा झाला. नगरविकास विभाग, सिडकोचे अधिकारी, मंत्री यांनी सरकार आणि जनता दोघांचीही फसवणूक केली आहे. याला शेवटी तुम्ही जबाबदार आहात म्हणून मी हे पत्र तुम्हाला उद्देशून देत आहे.

हार्दिक शुभेच्छा, सत्यमेव जयते

संजय राऊत
संसद सदस्य (राज्य सभा)
शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते

