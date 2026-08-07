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एकाचवेळी महाराष्ट्रातील 6.22 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5029 कोटी रुपये ट्रान्स्फर; असे मिळवा पैसे? अतिशय सोपी प्रोसेस

महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना  दिलासा मिळाला आहे. कर्जमाफीचा पहिला वितरीत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील 6.22 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5029 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 07, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:23 PM IST
एकाचवेळी महाराष्ट्रातील 6.22 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5029 कोटी रुपये ट्रान्स्फर; असे मिळवा पैसे? अतिशय सोपी प्रोसेस

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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