/एकाचवेळी महाराष्ट्रातील 6.22 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5029 कोटी रुपये ट्रान्स्फर; असे मिळवा पैसे? अतिशय सोपी प्रोसेस

महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफी : एकाचवेळी महाराष्ट्रातील 6.22 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5029 कोटी रुपये ट्रान्स्फ आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका क्लिकद्वारे ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात हस्तांतर केली आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीचा पहिला हप्ता वितरित केला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना घोषित केली होती. आषाढीला पहिली यादी घोषित केली होती. ही यादी ग्रामपंचायतींना पाठवण्यात आली होती. शेतकऱ्यां फक्त आधार आॅथिंटिकेट करायचं होते. ही प्रोसेस पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत.
अफवा पसरवल्या जातायत त्यात ओटीएस झालंय म्हणून सीबील लागेल. मात्र तसं नाही आहे, सीबीलची अट लागणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 12 लाख अकाऊंट परत पाठवले आहेत, त्यात दुबार आहेत, नंबर मिसमॅच आहेत, ते सुधारायला बॅंकांना पाठवले आहेत. व्हेरीफाय झाल्यानंतरच पैसे जात असतात. शेतकऱ्यांनी सर्व खाती क्लिकर होणार. शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळणार असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
पहिल्या यादीतील ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण होताच त्यांच्या कर्जखात्यांवरही लाभाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित करण्यात येणार, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. एमपीएवर लावलेलं व्याज होतं. त्यामुळे कर्ज अधिक दिसत होतं. बँकांनी ते व्याज रद्द केल्याने अकाऊंटमधील पैसे आणि शासनाने भरलेले पैसे सारखे असल्याने ही अकाऊंट निल झाली अस मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सर्व बँकांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. दोन टप्प्यात हा कार्यक्रम करायचा आहे. पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफी तर, दुसऱ्या टप्प्यात प्रोत्साहनपर हत्ता दिला जाणार आहे.