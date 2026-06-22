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51 पदाधिकाऱ्यांनी एकाचवेळी उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष सोडला, दुसऱ्या पक्षात जाहीर पक्ष प्रवेश, ठाकरेंना आणखी एक जबरदस्त धक्का!

उद्धव ठाकरेंना आणखी एक जबरदस्त धक्का बसला आहे.  51 पदाधिकाऱ्यांनी एकाचवेळी पक्ष सोडला आहे.  51 जणांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 22, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:27 PM IST
51 पदाधिकाऱ्यांनी एकाचवेळी उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष सोडला, दुसऱ्या पक्षात जाहीर पक्ष प्रवेश, ठाकरेंना आणखी एक जबरदस्त धक्का!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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