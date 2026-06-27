पुण्यातील 52 भाविक नेपाळध्ये अडकले; कैलास-मानसरोवर यात्रेवर अनिश्चिततेचे सावट

Pune News : पुण्यातील तब्बल 52 भाविक सध्या नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये अडकून पडले आहेत. मोक्षप्राप्तीची आणि अत्यंत पवित्र मानली जाणारी कैलास-मानसरोवर यात्रा करण्यासाठी हे भाविक घरून निघाले, पण आता त्यांच्या यात्रेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
चीन प्रशासनाच्या आडमुठेपणामुळे आणि अनागोंदी कारभारामुळे या 52 शिवभक्तांचा पुढील प्रवास रखडला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, चीन सरकारने या भाविकांना प्रवासासाठी आवश्यक असणारे ''परमिट'' जारी केले, प्रवासाचे पैसेही उकळले, मात्र ऐनवेळी त्यांचा ''व्हिसा'' रोखून धरला आहे. मागील चार दिवसांपासून हे सर्व भाविक काठमांडूमध्ये व्हिसाच्या प्रतीक्षेत असून, आता त्यांनी थेट भारत सरकारकडे मदतीची आर्त हाक दिली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर आणि परिसरातील जवळपास 52 भाविक अत्यंत श्रद्धेने कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी घराबाहेर पडले. नेपाळमार्गे तिबेटमध्ये प्रवेश करून कैलास पर्वताचे दर्शन घेण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. यासाठी लागणारे व्हिसा ॲप्लिकेशन, पासपोर्ट आणि इतर सर्व आवश्यक कायदेशीर दस्तऐवज या भाविकांनी वेळेत पूर्ण केले होते. चीन सरकारने त्यांना परवानगी म्हणजेच परमिटही दिले. मात्र, ऐनवेळी चीन प्रशासनाने खोडा घातला आहे
पैसे घेऊनही व्हिसा का दिला जात नाही? असा संतप्त सवाल आता हे भाविक उपस्थित करत आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून हे सर्व लोक काठमांडूमध्ये अडकून पडले असून, त्यांच्या राहण्याचा आणि खाण्याचा खर्चही वाढत चालला आहे. या 52 लोकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आता केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने, देशाचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी या अडकलेल्या भाविकांनी केली आहे.
चीनच्या या अशा वागणुकीमुळे दरवर्षी अनेक भारतीय पर्यटकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. आता प्रश्न असा आहे की, पैसे आणि परमिट देऊनही चीनने ऐनवेळी व्हिसा का रोखला? आता या 52 निष्पाप भाविकांची सुटका करण्यासाठी आणि त्यांची कैलास यात्रा पूर्ण करण्यासाठी देशाचे परराष्ट्र मंत्रालय किती तत्परतेने पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
श्रद्धा आणि अध्यात्मेचा संगम असलेली कैलास मानसरोवर यात्रा एका खडतर पर्वतीय प्रवासाचा थरराक अनुभव देखील आहे. यावर्षी 4 जुलै रोजी सुरू होणार आहे. केएमव्हीएनच्या माहितीनुसार, यावर्षी कैलास मानसरोवर यात्रेत एकूण 10 गट सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक गटात अंदाजे 50 भाविक असतील, म्हणजेच एकूण सुमारे 500 यात्रेकरू यात सहभागी होतील. पहिला गट 4 जुलै रोजी दिल्लीहून निघून तनकपूरला पोहोचेल. पुढचा गट 5 जुलै रोजी पिथोरगडमार्गे धारचुलासाठी प्रस्थान करणार आहे.