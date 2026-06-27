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पुण्यातील 52 भाविक नेपाळध्ये अडकले; कैलास-मानसरोवर यात्रेवर अनिश्चिततेचे सावट

पुण्यातील तब्बल 52 भाविक सध्या नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये अडकले आहेत. चीन प्रशासनाच्या आडमुठेपणामुळे आणि अनागोंदी कारभारामुळे या भविकांचा प्रवास रखडला आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 27, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:12 PM IST
पुण्यातील 52 भाविक नेपाळध्ये अडकले; कैलास-मानसरोवर यात्रेवर अनिश्चिततेचे सावट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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