एका फोनवर 6500 खात्यांमधून 580000000 रुपयांचा महाघोटाळा! महाराष्ट्रात भारतातील पहिला आणि सर्वात मोठा ट्रेडिंग घोटाळा

India Biggest Digital Scam In Maharashtra: सरकार, केंद्रीय संस्था आणि पोलिस सायबर फसवणुकीविरुद्ध सतत जागरूकता मोहिमा राबवतात. तरीही, लोक अजूनही डिजीटल फसवणुकीला बळी पडत आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही असाच एक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा देशातील सर्वात मोठा डिजिटल घोटाळा मानला जात आहे. मुंबईतील एका 72 वर्षीय व्यावसायिकाला आतापर्यंत देशातील सर्वात मोठ्या डिजिटल फसवणुकीचा सामना करावा लागला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच, त्याने एका औषध कंपनीतील आपला हिस्सा विकून अंदाजे 50 कोटी रुपये कमावले होते. हा सगला पैसा सायबर भामट्यांनी लुटला आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या फसवणुकीला बळी पडलेल्या व्यक्तीला 19 ऑगस्ट रोजी पहिला व्हिडिओ कॉल आला. कॉल करणाऱ्याने स्वतःला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) चा अधिकारी म्हणून सांगितले. मोबाइल नंबर बेकायदेशीर संदेश पाठवण्यासाठी वापरला जात आहे. त्यानंतर फसवणूक करणाऱ्यांनी त्याला खात्री पटवून दिली की त्याच्या बँक खात्यांची मनी लाँड्रिंगसाठी चौकशी केली जात आहे. 40 दिवस त्रास सहन करावा लागला.
वृद्ध पुरूष आणि त्याची पत्नी (जी पूर्वी बँकिंग क्षेत्रात काम करत होती) फसवणूक करणाऱ्यांच्या डिजिटल पकडीत अडकली. त्यांना 27 दिवस चार वेगवेगळ्या बँकांमध्ये व्यवहार करण्यास भाग पाडण्यात आले, तर फसवणूक करणारे त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सतत फोन कॉलवर होते. घरी, त्यांना मोबाइल कॅमेऱ्यासमोर डिजिटल अटकेत ठेवण्यात आले. फसवणूक करणाऱ्यांनी त्यांना बनावट पोलिस स्टेशन आणि कोर्टाचे दृश्य दाखवले आणि ते खऱ्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांशी बोलत आहेत असे पटवून दिले. त्यांनी पीडितांना कागदपत्रे दाखवली आणि सांगितले की त्यांच्या खात्यात बेकायदेशीर पैसे आहेत आणि त्यांना चौकशीसाठी संपूर्ण रक्कम त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करावी लागेल.
19 ऑगस्ट ते 29 सप्टेंबर दरम्यान, वृद्ध जोडप्याने फसवणूक करणाऱ्यांनी दिलेल्या खात्यांमध्ये आरटीजीएसद्वारे एकूण 58.13 कोटी रुपये हस्तांतरित केले. या काळात त्यांनी कोणत्याही बँकेला माहिती दिली नाही, ना त्यांच्या मुलांना (जे परदेशात शिक्षण घेत आहेत) किंवा शेजाऱ्यांना माहिती दिली. फसवणूक करणाऱ्यांनी पत्नीच्या खात्यात उर्वरित 2 कोटी रुपये मागितले तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. जोडप्याने एका मित्राशी सल्लामसलत केली आणि तेव्हाच त्यांना फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.
भारतातील पहिलाच ट्रेडिंग फसवणूक गुन्हा समोर आला आहे. या गुन्हयातील फिर्यादी हे सेबी रजिस्टर रिसर्च अनॉलिस्ट असून स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट म्हणून काम करीत आहेत. ते वेगवेगळया बिजनेस न्युज चॅनेलवर कंपन्याच्या शेअरच्या किमतीच्या अनुषंगाने अभिप्राय देत असतात. दिनांक २९/०९/२०२५ रोजी सोशल मिडीयावर उपलब्ध असलेल्या शेअर मार्केट खरेदी विक्रीच्या गुंतवणूक संबधीत व्हिडीओचा वापर करून डिफ फेकच्या माध्यमातून बनावट व्हिडीओ तयार करून अनेक लोकांची अर्थिक फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने ते जाहिरीतीच्या स्वरूपात फेसबुक व इन्स्टाग्राम या सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारीत केले असल्याचे आढळून आले म्हणून त्यांनी नमूद इसमांविरुध्द दिलेल्या तक्रारीवरून सायबर पोलीस ठाणे, पश्चिम विभाग इथे कलम ३१८(४), ३१९(२), ३३६ (२), ३५६ (२) बीएनएस सह कलम ६६ (क),६६ (ड) आय.टी अॅक्ट गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे
जिजिल सॅबेस्टियन, वय ४४ वर्ष, धंदा नोकरी, रा.ठी. क. २६, क्लालिस प्रेसिडंसी ले आउट, एस.बींगीपुरा, हुल्लाहाल्ली, बेंगलोर, कर्नाटक
दिपायन तपन बानर्जी, वय ३०, रा.ठी. २६६३/२५, सी मेन रोड, एचएसआर फस्ट लेआउट, बेंगलोर, कर्नाटक
डॅनियल अरुमुघम, वय २५ वर्षे, रा.ठी. ४३९, ५ वा मजला, ७ वा क्रोस, जगदीशनगर, बेंगलोर, कर्नाटक यांना दिनांक ०९/१०/२५ रोजी २२:३५ वा. बेंगलोर, कर्नाटक येथे अटक
चंद्रशेखर भिमसेन नाईक, वय ४२ वर्षे, रा.ठी. पी/३०३, गजराज सोसायटी, कोपरी पोलीस स्टेशन समोर, कोपरी, ठाणे (पूर्व)