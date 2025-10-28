5वी,8वी स्कॉलरशीप परीक्षा आणि शिक्षकांची CTET एकाच दिवशी, शिक्षण विभाग काय निर्णय घेणार?

Scholarship And CTET Exam: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने यंदाची इयत्ता पाचवी-आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वेळापत्रक जारी केलंय. त्यानुसार ही परीक्षा 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी अर्जप्रक्रिया 24 ऑक्टोबरपासून सुरू झालीय, तर 30 नोव्हेंबरपर्यंत नियमित शुल्कासह अर्ज भरता येणार आहे. त्याच दिवशी विमुक्त जाती-भटक्या जमाती विद्यानिकेतन, आदिवासी विद्यानिकेतन व शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षाही होणार असल्याने सर्व जिल्ह्यांत एकाचवेळी परीक्षा केंद्रे उभारली जातील. दरम्यान दोघांपैकी एक परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आलीय.
8 फेब्रुवारीला केंद्रीय CTET परीक्षाही आहे, जी राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी बंधनकारक आहे. यामुळे पालक, शिक्षक व संघटनांकडून शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख बदलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी मात्र अद्याप तारखेत बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
2025-26 शैक्षणिक वर्षापासून शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता चौथी व सातवीसाठी घेतली जाईल. फेब्रुवारी 2026 ही पाचवी-आठवीची शेवटची परीक्षा असेल, तर एप्रिल-मे 2026 मध्ये चौथी-सातवीची पहिली परीक्षा होईल. 2026-27 पासून ही नवीन रचना कायम राहील. ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती (चौथी स्तर)’ व ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (सातवी स्तर)’ परीक्षेची नावेही बदलली आहेत.
चौथी स्तरासाठी दरवर्षी 5000 रुपये (मासिक 500), सातवीसाठी 7500 रुपये (मासिक 750) शिष्यवृत्ती तीन वर्षांसाठी मिळेल. चौथी-पाचवीसाठी 16693 तर सातवी-आठवीसाठी 16588 शिष्यवृत्ती उपलब्ध राहतील. ग्रामीण-नागरी हुशार विद्यार्थ्यांना लवकर प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी हा बदल केला आहे.
गरीब व गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार देणारी ही योजना 70 वर्षांपासून चालू आहे. प्रविष्ट संख्या घटल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे अभ्यासाची गोडी वाढून शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
१. इयत्ता पाचवी-आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा कधी होणार आणि अर्ज कधी भरता येतील?
परीक्षा ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होईल. अर्ज २७ ऑक्टोबरपासून सुरू होतील आणि ३० नोव्हेंबरपर्यंत नियमित शुल्कासह (खुले: २०० रुपये, मागासवर्गीय: १२५ रुपये) भरता येतील.
२. २०२५-२६ पासून शिष्यवृत्ती परीक्षेत काय बदल होणार?
दोन्ही परीक्षा ८ फेब्रुवारीला आहेत. शिक्षकांसाठी CTET बंधनकारक असल्याने तारखेत बदलाची मागणी आहे, पण परीक्षा परिषदेने अद्याप बदल निश्चित केलेला नाही.