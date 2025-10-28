English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

5वी,8वी स्कॉलरशीप परीक्षा आणि शिक्षकांची CTET एकाच दिवशी, शिक्षण विभाग काय निर्णय घेणार?

Scholarship And CTET Exam: 8 फेब्रुवारी शिष्यवृत्ती आणि केंद्रीय CTET परीक्षाही आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 28, 2025, 07:01 PM IST
5वी,8वी स्कॉलरशीप परीक्षा आणि शिक्षकांची CTET एकाच दिवशी, शिक्षण विभाग काय निर्णय घेणार?
शिष्यवृत्ती, CTET परीक्षा

Scholarship And CTET Exam: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने यंदाची इयत्ता पाचवी-आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वेळापत्रक जारी केलंय. त्यानुसार ही परीक्षा 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे.  यासाठी अर्जप्रक्रिया 24 ऑक्टोबरपासून सुरू झालीय, तर 30 नोव्हेंबरपर्यंत नियमित शुल्कासह अर्ज भरता येणार आहे. त्याच दिवशी विमुक्त जाती-भटक्या जमाती विद्यानिकेतन, आदिवासी विद्यानिकेतन व शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षाही होणार असल्याने सर्व जिल्ह्यांत एकाचवेळी परीक्षा केंद्रे उभारली जातील. दरम्यान दोघांपैकी एक परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आलीय. 

Add Zee News as a Preferred Source

शिक्षकांच्या CTET सोबत क्लॅश

8 फेब्रुवारीला केंद्रीय CTET परीक्षाही आहे, जी राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी बंधनकारक आहे. यामुळे पालक, शिक्षक व संघटनांकडून शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख बदलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी मात्र अद्याप तारखेत बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

संरचनेत मोठे बदल

2025-26 शैक्षणिक वर्षापासून शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता चौथी व सातवीसाठी घेतली जाईल. फेब्रुवारी 2026 ही पाचवी-आठवीची शेवटची परीक्षा असेल, तर एप्रिल-मे 2026 मध्ये चौथी-सातवीची पहिली परीक्षा होईल. 2026-27 पासून ही नवीन रचना कायम राहील.  ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती (चौथी स्तर)’ व ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (सातवी स्तर)’ परीक्षेची नावेही बदलली आहेत. 

शिष्यवृत्ती रक्कम व संख्येत वाढ:

चौथी स्तरासाठी दरवर्षी 5000 रुपये (मासिक 500), सातवीसाठी 7500 रुपये (मासिक 750) शिष्यवृत्ती तीन वर्षांसाठी मिळेल. चौथी-पाचवीसाठी 16693 तर सातवी-आठवीसाठी 16588 शिष्यवृत्ती उपलब्ध राहतील. ग्रामीण-नागरी हुशार विद्यार्थ्यांना लवकर प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी हा बदल केला आहे.

गरीब व गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार देणारी ही योजना 70 वर्षांपासून चालू आहे. प्रविष्ट संख्या घटल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे अभ्यासाची गोडी वाढून शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

FAQ 

१. इयत्ता पाचवी-आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा कधी होणार आणि अर्ज कधी भरता येतील?

परीक्षा ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होईल. अर्ज २७ ऑक्टोबरपासून सुरू होतील आणि ३० नोव्हेंबरपर्यंत नियमित शुल्कासह (खुले: २०० रुपये, मागासवर्गीय: १२५ रुपये) भरता येतील.
   
२. २०२५-२६ पासून शिष्यवृत्ती परीक्षेत काय बदल होणार?

 परीक्षा इयत्ता चौथी आणि सातवीसाठी घेतली जाईल. फेब्रुवारी २०२६ ही पाचवी-आठवीची शेवटची परीक्षा असेल. चौथीसाठी ५,००० रुपये (मासिक ५००) आणि सातवीसाठी ७,५०० रुपये (मासिक ७५०) शिष्यवृत्ती तीन वर्षांसाठी मिळेल.
   
३. शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि CTET एकाच दिवशी का आणि तारखेत बदल होईल का?

दोन्ही परीक्षा ८ फेब्रुवारीला आहेत. शिक्षकांसाठी CTET बंधनकारक असल्याने तारखेत बदलाची मागणी आहे, पण परीक्षा परिषदेने अद्याप बदल निश्चित केलेला नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
5वी8वी स्कॉलरशीप परीक्षा आणि शिक्षकांची CTET एकाच दिवशीशिक्षण विभाग काय निर्णय घेणार?

इतर बातम्या

संध्याकाळी 5 वाजता काळाकुट्ट अंधार; महाराष्ट्रात भयानक वाता...

महाराष्ट्र बातम्या