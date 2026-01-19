कांदिवली बोरिवली दरम्यान पाचवा आणि सहावा रेल्वे मार्ग सुरू; पश्चिम रेल्वे मार्गावर लोकल आणि एक्सप्रेस ट्रेन स्वतंत्र ट्रॅकवर धावणार?

Borivali Virar Rail Expansion -5 And 6 Line Starts : महिनाभरापासून सुरु असलेल्या ब्लॉकपासून मुंबईकरांची सुटका झाली आहे. कांदिवली बोरिवली दरम्यान पाचवा आणि सहावा रेल्वे मार्ग सुरू झाला आहे. मुंबईची उपनगरीय रेल्वे क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावर लोकल आणि एक्सप्रेस ट्रेन वेग वेगळ्या ट्रकवर धावणार आहेत.
कांदिवली आणि बोरिवली स्थानकांदरम्यान नव्याने बांधलेल्या ब्रॉडगेज 5 व्या आणि 6 व्या मार्गांना ऑपरेशनसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या रेल्वे सुरक्षा आयुक्त (पश्चिम परिमंडळ) यांनी मुंबई सेंट्रल-बोरिवली सहाव्या मार्ग प्रकल्पाच्या या 3.21 किलोमीटरच्या भागाला नियमित कामकाजासाठी अधिकृत मान्यता जिली आहे.
चाचणी यशस्वी
या मार्गाच्या तपासणी दरम्यान, मोटार ट्रॉली चाचण्या घेण्यात आल्या. तसेच इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्हसह गती चाचण्या घेण्यात आल्या. पाचव्या मार्गावर 85 किमी/ताशी आणि सहाव्या मार्गावर 107 किमी/ताशी कमाल वेग नोंदवण्यात आला, जे दोन्ही निर्धारित तांत्रिक मानकांमध्ये असल्याचे आढळून आले. कांदिवली–बोरिवली हा पश्चिम रेल्वेवरील महत्वाचा मार्ग आहे. या मार्गावरुन पश्चिम रेल्वेच्या धीम्या तसेच जलद लोकल धावतात. तसेच पश्चिम रेल्वे मार्गावरुन धावणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेस ट्रेन देखील याच मार्गावरुन जातात. या नव्या मार्गिकेमुळे प्रवाशांची गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या मार्गिकेची अंतिम चाचणी यशस्वीरीत्यापार पडली असून, त्यानंतर अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली सहाव्या मार्गिकेच्या विस्तृत योजनेचा एक भाग आहे. पश्चिम रेल्वेच्या CRS कडून या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून, स्पीड ट्रायल्सही यशस्वी ठरल्या आहेत. या सहाव्या मार्गिकेमुळे लांब पल्ल्याच्या आणि एक्सप्रेस ट्रेनसाठी स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे उपनगरिय लोकल आणि एक्सप्रेस ट्रेन दोन स्वतंत्र मार्गावर धावणार आहेत. यामुळे पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकल अधिक वेळेवर धावण्यास मदत होणार आहे. मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीदरम्यान प्रवास करणाऱ्या तसेच संपूर्ण पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी ही मार्गिका मोठा दिलासा ठरणार आहे. कांदिवली आणि बोरिवली विभागातील सहाव्या मार्गाच्या कामासाठी 30 दिवसांचा मोठा ब्लॉक घेण्यात आला होता.