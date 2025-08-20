/शिंदेच्या 6 बंडखोर खासदारांना पहिला मोठा झटका! सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, सुनावणीला यावेच लागणार

Shiv Sena Rebel MP : शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. आत्तापर्यंत 5 वेळा सुनावणी झाली असून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला आहे. अशातच आता शिंदेच्या 6 बंडखोर खासदारांन झटका देणारी अपडेट समोर आली आहे. शिंदेसेनेचे यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुखांना सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस आली.
संजय देशमुख हे ठाकरेंकडून शिंदेंकडे जाणाऱ्या 6 खासदारांपैकी एक आहेत खासदार अरविंद सावंतांनी सहा खासदारांच्या बंडखोरीविरोधात याचिका दाखल केली होती. ठाकरेसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांचे स्वीयसहायक दिपक घोगल मुंबईहून थेट खासदार संजय देशमुखांच्या चिंचोलीतील निवासस्थानी दाखल झाले. दाखल याचिकेवर 31 ऑगस्टला सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होणार आहे. बंडखोर खासदार हजर न राहिल्यास या प्रकरणाची सुनावणी अनुपस्थितीत घेतली जाईल, असा नोटीसीत उल्लेख आहे.
यवतमाळ - वाशिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार संजय देशमुख यांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन झाल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टात हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. खासदार अरविंद सावंत यांनी सहा खासदारांच्या बंडखोरी विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्याला लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली. हा प्रकार चुकीचा असल्याबाबत अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष आणि सहा बंडखोर खासदारांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याबाबत खासदार अरविंद सावंत यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी लोकसभा अध्यक्ष तसेच सहा खासदारांना नोटीस पाठविली, सावंत यांचे स्वीयसहायक दिपक घोगल हे मुंबई येथून थेट खासदार संजय देशमुख ह्यांच्या चिंचोली येथील निवासस्थानी दाखल झाले आणि खासदारांच्या कार्यालयात नोटीस सुपूर्द केली.
सदर याचिका न्यायालयासमोर 31 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10:30 वाजता सुनावणी साठी ठेवण्यात येणार आहे. यावेळी बंडखोर खासदार हजर न राहिल्यास या प्रकरणाची सुनावणी आपल्या अनुपस्थितीत घेतल्या जाईल असे स्पष्ट निर्देश नोटीस मध्ये नमूद केले आहे. जून महिन्यात यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुख यांच्या सहा खासदार ठाकरेंची साथ सोडत शिंदेसेनेत दाखल झाले होते.