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शिंदेच्या 6 बंडखोर खासदारांना पहिला मोठा झटका! सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, सुनावणीला यावेच लागणार

शिंदेच्या 6 बंडखोर खासदारांना झटका देणारी घडली आहे. शिंदेसेनेचे यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुखांना सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 18, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:05 AM IST
शिंदेच्या 6 बंडखोर खासदारांना पहिला मोठा झटका! सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, सुनावणीला यावेच लागणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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