English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तब्बल 60 नगरपरिषद - नगरपंचायती, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे 'हा' जिल्हा; नाव जाणून शॉक व्हाल

246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाला्या आहेत.  मतदान आणि निकाल कधी? संपूर्ण टाईमटेबल जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 29, 2025, 02:26 PM IST
तब्बल 60 नगरपरिषद - नगरपंचायती, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे 'हा' जिल्हा; नाव जाणून शॉक व्हाल

Maharashtra Local Body Election 2025 : महाराष्ट्रातील  246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींसाठींच्या मतदानाच्या तारखा (Nagarpalika Election Date) जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. दुसऱ्या दिवशीच म्हणजे 3 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. ही निवडणूक ईव्हीएमवर (EVM) घेण्यात येणार आहे.  4 नोव्हेंबरपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यातील 29 महापालिका, 32 जिल्हा परिषदा, 42 नगर पंचायती, 336 पंचायत समिती, 246 नगरपालिकांची मुदत संपली असून त्यासाठी निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. एकूण 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार आहेत. तर, 53 लाख 22 हजार 870  महिला मतदार आहेत. 

राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी 31 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार मतदान होणार आहे. त्यामध्ये एकूण 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार असतील. त्यामध्ये 53 लाख 22 हजार 870 महिला मतदार असतील. या निवडणुकांसाठी राज्यात एकूण 13 हजार कन्ट्रोल युनिट स्थापन करण्यात आले आहेत.
मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी 32 कॅम्पेन बनवण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. दिव्यांग मतदार, तान्या बाळासह स्त्रिया, ज्येष्ठांना पहिल्यांदा मतदान करु दिले जाईल. तसेच काही मतदार केंद्र गुलाबी केंद्र असणार असून त्यात सर्व अधिकारी या महिला असतील.

पुणे जिल्हा महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त नगरपरिषद - नगरपंचायती असलेला जिल्हा आहे. पुणे जिल्हा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. पवारांसारख्या दिग्गज नेत्याचा पुणे जिल्ह्यात मोठा दबदबा आहे. तर, भाजपची येथे चांगलीच पकड आहे.  

विभागनिहाय नगरपरिषद - नगरपंचायती निवडणूक

कोकण - 17
नाशिक - 49
पुणे - 60
संभाजीनगर - 52
अमरावती - 45
नागपूर - 55
यंदा नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार,  नगरपालिका उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा किती? ते जाणून घेऊया. 
अ वर्ग
अध्यक्षपद - 15 लाख
नगरसेवक - 5 लाख
ब वर्ग
अध्यक्षपद - 11 लाख 25 हजार
नगरसेवक - 3 लाख 50 हजार
क वर्ग
अध्यक्षपद - 7 लाख 50 हजार
नगरसेवक - 2 लाख 50 हजार
नगरपंचायत उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा किती?
अध्यक्षपद - 6 लाख
नगरसेवक - 2 लाख 25 हजार

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
60 Nagar Parishad - Nagar Panchayatsepicenter of Maharashtra politicsmaharashtra local body election 2025नगरपालिका आणि नगरपंचायती निवडणुका

इतर बातम्या

तुमच्या शरीरात व्हिटॅमिन डीची कमी जाणवतेय? ठरू शकते अनेक गं...

हेल्थ