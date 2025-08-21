English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तुळजापुरातील 6000 बोगस मतदार; निंबाळकरांच्या गंभीर आरोप, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

 तुळजापूर मतदारसंघाच्या बोगस मतदान नोंदणी प्रकरणात धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर निवडणूक आयोग ॲक्शन मोडवर आल्याचं पाहायला मिळालं.

नेहा चौधरी | Updated: Aug 21, 2025, 11:03 PM IST
तुळजापुरातील 6000 बोगस मतदार; निंबाळकरांच्या गंभीर आरोप, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

उर्वशी खोना, दिल्ली : तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदार नोंदणी झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. तुळजापुरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ऑनलाइन पद्धतीने 6 हजार बोगस मतदार नोंदणीचा प्रयत्न झाला होता, असा गंभीर आरोप तुळजापूरचे भाजप आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी केला आहे. तहसीलदार अरविंद शंकरराव बोळंगे यांनी स्वतः सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, यावर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी निवडणूक आयोग आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

2 ऑक्टोबर ते 16 ऑक्टोबर 2024 या काळात तुळजापूर तहसील कार्यालयात नवीन मतदार नोंदणीसाठी अचानक मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन अर्ज दाखल झाले. या अर्जांची तपासणी करताना अनेक अर्जदारांच्या आधार कार्डांमध्ये एकाच नामांकन क्रमांकाचा वापर झालेला दिसला. आधारवरील डिजिटल सहीची तारीख आणि वेळ एकसमान होती, फोटो सारखाच असताना नावे मात्र वेगवेगळी होती. याशिवाय, बीएलओंनी केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणीतही अर्जदार नमूद पत्त्यावर आढळले नाहीत. दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तुळजापूर येथील बोगस मतदार नोंदणी प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे.

एफआयआरमध्ये काय नमूद आहे?

सायबर पोलिसात दाखल झालेल्या 17 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या एफआयआरमध्ये (क्र. 0476) 40 हून अधिक आरोपींची नावे आणि मोबाईल क्रमांक नमूद आहेत. या आरोपींनी Voter Helpline App वापरून बनावट आधारकार्डांच्या साहाय्याने मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.

तहसीलदार बोळंगे यांनी फिर्याद देताना स्पष्ट केलं की, “ही फसवणूक म्हणजे भारत निवडणूक आयोगाची फसवणूक आहे आणि थेट निवडणुकीत तोतयेगिरी करण्याचा प्रयत्न आहे.” या प्रकरणात भारतीय न्यायसंहिता 2023 मधील विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचा आरोप

या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना उस्मानाबादचे खासदार ओमराजे निंबाळकर म्हणाले -
“चावडी वाचन केल्यावर लक्षात आलं की तब्बल सहा हजार बोगस मतदार नोंद झाले आहेत. तहसीलदारांनी याबाबत नऊ महिन्यांपूर्वीच तक्रार केली होती, पण अजूनही कारवाई झालेली नाही. मी DYSP कडे OTP गेलेले मोबाईल नंबर मागितले, पण त्यांनी ते दिले नाहीत. हे सर्व हास्यास्पद आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, “यातील अनेक नावे स्थानिक महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची आहेत. सायबर पोलिसांकडे Face Detect करण्याची सुविधा आहे. मग त्यांनी या फोटोंवरून खरी नावे काढून कारवाई का केली नाही? राहुल गांधी ज्या ‘मत चोरी’बद्दल बोलत आहेत, तेच इथे घडलं आहे. तुळजापूरमध्ये मतदार याद्यांवर खेळ झाला असून, यावर अजून कोणालाही अटक झालेली नाही. राजकीय दबावामुळे पोलिस कारवाई करत नाहीत.”

खासदार निंबाळकर यांनी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून, तातडीने कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे. “हे केवळ तुळजापूरपुरते नाही, तर देशभरात घडलेलं आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला धोका निर्माण झाला आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

