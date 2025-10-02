समृद्धी महामार्ग मुंबई आणि ठाण्याला जोडण्यासाठी 29.3 KM चा शॉर्टकट रस्ता; MMRDA चा 6000000000 प्रोजेक्ट

Nagpur To Mumbai Samruddhi Mahamarg New Link Road In Thane Saket : समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मुंबई आणि ठाणेलाला लवकर पोहोचता यावे यासाठी एक नवीन योजना तयार करण्यात आली आहे. नवीन योजनेअंतर्गत, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ठाण्यातील साकेत ते आमणे दरम्यान एक नवीन रस्ता बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. 29.3 किमी लांबीच्या या रस्त्याच्या बांधकामासाठी एमएमआरडीए 6000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. देशातील सर्वात हाय-टेक महामार्गाला मुंबईशी जोडणाऱ्या रस्त्याच्या ईपीसी (अभियांत्रिकी) बांधकामासाठी एमएमआरडीएने निविदा मागवल्या आहेत. 29.3. किमी लांबीचा हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग-3 म्हणजेच मुंबई नाशिक महामार्गावर बांधला जाणार आहे.
आमने आणि साकेत दरम्यानच्या रस्त्याच्या बांधकामामुळे वाहतूक कोंडीत न अडकता समृद्धी महामार्गावरून वाहने ठाण्यात पोहोचू शकतील. ठाण्यातील आनंद नगरपर्यंत ईस्टर्न फ्रीवे वाढवण्याचे काम सुरू झाले आहे. 29.3 किमी लांबीच्या एलिव्हेटेड रोडवरून उतरून, वाहनचालकांना ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवेद्वारे दक्षिण मुंबईला सहज पोहोचता येईल.
या रस्त्याच्या बांधकामामुळे मुंबईहून नाशिक आणि शिर्डीला जाणाऱ्या भाविकांना वाहतूक कोंडीतूनही आराम मिळेल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे वाहनचालकांना नाशिकहून मुंबईला जाण्यासाठी दुसरा मार्ग उपलब्ध होईल. सध्या नाशिकहून प्रवासी जुन्या राष्ट्रीय महामार्गाने ठाणे आणि मुंबईला पोहोचतात.
समृद्धी महामार्ग नागपूर, वर्धा, अमरावती, नाशिक आणि ठाणे यासह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमधून जातो आणि शेवटी मुंबईला पोहोचतो. या मार्गाच्या बांधकामाचे मुख्य उद्दिष्ट राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देणे, विविध प्रदेशांमधील संपर्क वाढवणे आणि प्रवासाचा वेळ कमी करणे आहे. समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामामुळे, मुंबई ते नागपूर हा संपूर्ण प्रवास वेळ आता अंदाजे 8 तासांपर्यंत कमी झाला आहे आणि मुंबई-नाशिक प्रवासालाही कमी वेळ लागला आहे. आपत्कालीन प्रतिसादासाठी दर 5 किलोमीटर अंतरावर एक्सप्रेस वे सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि मोफत टेलिफोन बूथने सुसज्ज आहे.
लोकांच्या सोयीसाठी, पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाण्यापर्यंत केला जात आहे. तो घाटकोपरमधील छेडा नगर आणि ठाण्यातील आनंद नगर दरम्यान बांधला जात आहे. छेडा नगर ते ठाणे हा रस्ता 13 किमी लांबीचा आहे. हा तीन पदरी उन्नत रस्ता 40 मीटर रुंद असेल. त्याच्या बांधकामासाठी 2,682 कोटी रुपये खर्च येईल. पूर्व मुक्त मार्ग एका नवीन रस्त्याला जोडला जाईल. याद्वारे, प्रवाशांना समृद्धी महामार्गावरून उतरून सीएसएमटीला लवकर पोहोचता येईल. समृद्धी महामार्ग ठाणे जिल्ह्यातील आमणे जवळून सुरू होतो. अमणेहून मुंबईला वाहने जुन्या राष्ट्रीय महामार्गावरून जातात. आमणेहून निघाल्यानंतर, मुंबई किंवा ठाणे येथे पोहोचण्यासाठी वाहनांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. गर्दीच्या वेळी, वाहनचालक 29 किमी अंतर प्रवास करू शकतात, ज्यासाठी दीड ते दोन तास लागतात.
FAQ
1 समृद्धी महामार्गाला जोडणारा नवीन रस्ता प्रकल्प काय आहे?
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ठाण्यातील साकेत ते आमणे (आमने) दरम्यान एक नवीन एलिव्हेटेड रस्ता बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा रस्ता समृद्धी महामार्गावरून मुंबई आणि ठाणे येथे लवकर पोहोचण्यासाठी आहे. हा राष्ट्रीय महामार्ग-३ (मुंबई-नाशिक महामार्ग) वर बांधला जाणार आहे.
2 या रस्त्याची लांबी, खर्च आणि बांधकाम पद्धत काय आहे?
रस्त्याची लांबी २९.१० किमी आहे. बांधकामासाठी एमएमआरडीए ६,००० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हा ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम) पद्धतीने बांधला जाईल, आणि निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
3 या प्रकल्पाचे मुख्य फायदे काय आहेत?
या रस्त्यामुळे वाहतूक कोंडी टाळता येईल आणि समृद्धी महामार्गावरून वाहने थेट ठाणे आणि मुंबईला पोहोचू शकतील. नाशिक आणि शिर्डीला जाणाऱ्या भाविकांना आराम मिळेल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर नाशिकहून मुंबईसाठी दुसरा मार्ग उपलब्ध होईल. ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवेवर उतरून दक्षिण मुंबईला सहज पोहोचता येईल.