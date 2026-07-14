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पुण्यातील 65 जण पाकिस्तानमधील सर्वात मोठ्या गँगस्टरच्या संपर्कात? ATS, NIA आणि पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड

पुण्यातील 65 जण पाकिस्तानी गँगस्टर शहाजान भट्टीच्या संपर्कात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  ATS, NIA आणि पोलिसांनी अनेक ठिकाणी छापेमारी करत या सर्वांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 14, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:36 PM IST
पुण्यातील 65 जण पाकिस्तानमधील सर्वात मोठ्या गँगस्टरच्या संपर्कात? ATS, NIA आणि पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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