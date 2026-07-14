/पुण्यातील 65 जण पाकिस्तानमधील सर्वात मोठ्या गँगस्टरच्या संपर्कात? ATS, NIA आणि पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड

Pune Crime News : पुण्यातील 112 जण पाकिस्तानी गँगस्टर शहाजान भट्टीच्या संपर्कात असल्याची धक्कदायक माहिती समोर आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. पुणे सह राज्यभरात अनेक ठिकाणी एनआयए, एटीएस आणि स्थानिक पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. संयुक्तपणे करण्यात आलेल्या या कारवाईत पुण्यात 65 ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. अनेक जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. ATS, NIA आणि पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
पाकिस्तानशी संबंधित संशयित गँगस्टर शहाजान भट्टीच्या नेटवर्कचा तपास करत एनआयए, एटीएस आणि स्थानिक पोलिसांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड व जिल्ह्यातील 65 ठिकाणी एकाचवेळी छापेमारी केली. शिक्रापूर, येरवडा, पिंपरी-चिंचवडसह विविध भागांत झालेल्या कारवाईत अनेक संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले.
मोबाईल, लॅपटॉप, डिजिटल उपकरणे आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली असून आर्थिक व्यवहार व सोशल मीडिया संपर्कांच्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे. अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
14 जून रोजी सकाळी 7 वाजल्यापासून धाडसत्र सुरु करण्यात आले. जवळपास 66 जणांची चौकशी करण्याली आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय, पुणे ग्रामीण पोलीस आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय यांच्या सहकार्याने ही मोहिम राबवण्यात आली. या सर्व व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे शहजाद भट्टीच्या संपर्कात आल्या होत्या असा दावा एटीएसने केला आहे.
या कारवाईच्या आधी, गेल्या शुक्रवारी, महाराष्ट्र एटीएसने राज्यभरात एक मोठी मोहीम राबवली होती. त्या मोहिमेदरम्यान, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, पाकिस्तानस्थित गुंड शहजाद भट्टी किंवा त्याच्या नेटवर्कशी संबंध असल्याच्या संशयावरून एटीएसने 112 व्यक्तींची ओळख पटवली आहे. राज्यभरातील चौदा एटीएस पथकांनी या व्यक्तींच्या घरी आणि लपण्याच्या ठिकाणांना भेटी देऊन त्यांची चौकशी केली.