कुंभमेळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मेगाप्लान; 'या' सात मार्गाने येणाऱ्या प्रवाशांना थेट नाशिकमध्ये एन्ट्री

Nashik Ring Road: नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे 2027मध्ये कुंभमेळा होणार आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारकडून विविध उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. अलीकडेच देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत नाशिकच्या पायाभूत सुविधेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यानिमित्त रिंग रोडसह आंतर रिंग उभारणे आवश्यक आहे. या रिंग रोडमुळे नाशिक कुंभमेळ्याकरिता सात मार्गाने येणाऱ्या भाविकांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.या रिंग रस्त्यांची कामे मार्च-जून 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर नाशिक येथे 66 किमीचा आंतर रिंग रोड उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या रस्त्यांकरिता आवश्यक लागणाऱ्या भूसंपादनासही मान्यता देण्यात आली असून यासाठी लागणारा खर्च नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कुंभमेळ्यासाठी मुंबई, गुजरात, पालघर, पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि धुळे यासारख्या शहरांमधून मोठ्या संख्येने भाविक येण्याची अपेक्षा आहे. या मार्गांना बळकटी देण्यासाठी रिंग रोड प्रकल्पाची योजना आखली आहे. या नाशिक रिंग रोडला मंजुरी देण्यात आली आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रोडचा विस्तार 6 लेनमध्ये केला जाईल. द्वारका सर्कल दोन टप्प्यात विकसित केला जाईल. जेणेकरुन वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होणार नाही.
बैठकीत मंजूर झालेल्या प्रमुख रस्ते प्रकल्पांमध्ये, घोटी-पहिणे-त्र्यंबकेश्वर-जव्हार फाटा, द्वारका सर्कल-सिन्नर-नांदूर शिंगोटे-कोल्हार, नाशिक ते कसारा. विहीर-मनमाड-मालेगाव, घोटी-सिन्नर-वावी-शिर्डी आणि शनिशिंगणापूर फाटा- अहिल्यानगर या सर्व प्रकल्पांची रचना करण्यात आली आहे. कुंभमेळा निर्विघ्नपणे व सुरक्षितरित्या होण्यासाठी या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे.
मुंबईतील पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, एस.व्ही.रोड आणि लिंक रोड या प्रमुख मार्गावर क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक होत असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नरिमन पाईंट ते विरारपर्यंत विविध पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि सुधारणा करण्यात येत आहे. याचबरोबर उत्तर दक्षिण जोडणी करत 24.35 कि.मी.चा उत्तन-विरार सागरी सेतू बांधण्यात येणार असून तो पुढे वाढवण बंदरापर्यंत नेण्यासाठी जोडरस्ता तयार करण्यात येणार
