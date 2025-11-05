English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कुंभमेळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मेगाप्लान; 'या' सात मार्गाने येणाऱ्या प्रवाशांना थेट नाशिकमध्ये एन्ट्री

Nashik Ring Road:सन 2027 मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या कुंभमेळाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक येथे 66 किलोमीटर लांबीच्या अंतर्गत रिंग रोड उभारण्यात येणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 5, 2025, 03:53 PM IST
कुंभमेळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मेगाप्लान; 'या' सात मार्गाने येणाऱ्या प्रवाशांना थेट नाशिकमध्ये एन्ट्री
66 km inner ring road approved by the Maharashtra government to improve connectivity for Kumbh Mela 2027

Nashik Ring Road: नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे 2027मध्ये  कुंभमेळा होणार आहे.  कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारकडून विविध उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. अलीकडेच देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत नाशिकच्या पायाभूत सुविधेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यानिमित्त रिंग रोडसह आंतर रिंग उभारणे आवश्यक आहे. या रिंग रोडमुळे नाशिक कुंभमेळ्याकरिता सात मार्गाने येणाऱ्या भाविकांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.या रिंग रस्त्यांची कामे मार्च-जून 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर नाशिक येथे 66 किमीचा आंतर रिंग रोड उभारण्यास  मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या रस्त्यांकरिता आवश्यक लागणाऱ्या भूसंपादनासही मान्यता देण्यात आली असून यासाठी लागणारा खर्च नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कुंभमेळ्यासाठी मुंबई, गुजरात, पालघर, पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि धुळे यासारख्या शहरांमधून मोठ्या संख्येने भाविक येण्याची अपेक्षा आहे. या मार्गांना बळकटी देण्यासाठी रिंग रोड प्रकल्पाची योजना आखली आहे. या नाशिक रिंग रोडला मंजुरी देण्यात आली आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रोडचा विस्तार 6 लेनमध्ये केला जाईल. द्वारका सर्कल दोन टप्प्यात विकसित केला जाईल. जेणेकरुन वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होणार नाही. 

बैठकीत मंजूर झालेल्या प्रमुख रस्ते प्रकल्पांमध्ये, घोटी-पहिणे-त्र्यंबकेश्वर-जव्हार फाटा, द्वारका सर्कल-सिन्नर-नांदूर शिंगोटे-कोल्हार, नाशिक ते कसारा. विहीर-मनमाड-मालेगाव, घोटी-सिन्नर-वावी-शिर्डी आणि शनिशिंगणापूर फाटा- अहिल्यानगर या सर्व प्रकल्पांची रचना करण्यात आली आहे. कुंभमेळा निर्विघ्नपणे व सुरक्षितरित्या होण्यासाठी या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय

मुंबईतील पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, एस.व्ही.रोड आणि लिंक रोड या प्रमुख मार्गावर क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक होत असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नरिमन पाईंट ते विरारपर्यंत विविध पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि सुधारणा करण्यात येत आहे. याचबरोबर उत्तर दक्ष‍िण जोडणी करत 24.35 कि.मी.चा उत्तन-विरार सागरी सेतू बांधण्यात येणार असून तो पुढे वाढवण बंदरापर्यंत नेण्यासाठी जोडरस्ता तयार करण्यात येणार

FAQ 

1. नाशिकमध्ये पुढील कुंभमेळा कधी होणार आहे?

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे पुढील कुंभमेळा २०२७ मध्ये होणार आहे.

2. महाराष्ट्र सरकारने कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे?

४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत नाशिकच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी ६६ किमीच्या आंतर रिंग रोड (Inner Ring Road) च्या उभारणीला आणि त्यासाठी आवश्यक भूसंपादनास मान्यता देण्यात आली आहे.

3. या रिंग रोड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

कुंभमेळ्यासाठी मुंबई, गुजरात, पुणे, धुळे अशा सात प्रमुख मार्गांनी येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय टाळणे आणि वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व सुरक्षित ठेवणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Kumbh Mela 2027RING ROADnashik ring road projectnashik ring road latest newsनाशिक रिंग रोड बातम्या

इतर बातम्या

काव्या मारनचा मोठा निर्णय! सनरायझर्स हैदराबादच्या मालकिणीने...

स्पोर्ट्स