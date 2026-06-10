ठाकरे सेना पुन्हा फुटली? 9 पैकी 7 खासदार शिंदेंसोबत? गुप्त भेटीनंतर अमित शांहांशी..; 'हे' दोघेच ठाकरेंसोबत?

Big Political Drama In Shivsena: महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात असून 2022 साली ज्याप्रमाणे शिवसेनेमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या बंडामुळे फूट पडली तसाच प्रकार आता पुन्हा घडणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. यावेळी ठाकरेंचे खासदार पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन शिंदेंसोबत जाण्याची शक्यता आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे एक दोन नाही तर तब्बल सात खासदार फुटीच्या उंबरठ्यावर असून त्यांनी 7 जून रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची दिल्लीत भेट घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. या गुप्त बैठकीमध्ये या खासदारांना शिंदेंच्या सेनेकडून विशेष ऑफर देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गट फोडण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. 7 तारखेला झालेल्या भेटीनंतर ठाकरेंच्या खासदारांच्या या गटातील एका खासदाराला मोदी मंत्रिमंडळात मंत्रिपद देण्यात येणार असून अन्य खासदारांचा मान राखण्यात येईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे हे गेल्या सहा महिन्यांपासून उद्धव ठाकरे गटाच्या खासदारांशी संपर्क साधून आहेत. श्रीकांत शिंदे यांनी, यापूर्वी दिल्लीत ठाकरे गटाच्या खासदारांच्या स्वतंत्र भेटी घेतल्या होत्या आणि त्यांचे मन वळविले होते. त्यानंतर या खासदारांच्या एकत्र बैठकीही झाल्या. शिंदे गटाचे केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या दिल्लीतील बंगल्यावर ठाकरे गटाच्या खासदारांच्या बैठका झाल्या आहेत. परंतु मध्यंतरी भाजपकडून तूर्तास ठाकरे गटात फोडाफोडी नको, असे सांगण्यात आले होते.
मात्र रविवारी 7 जूनला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दिल्लीला रवाना झाले. त्यांनी दिल्लीत ठाकरे गटाच्या खासदारांची गुप्त बैठक घेतली. आणि सर्व रणनीती आखली गेली आहे. सात खासदारांपैकी एका खासदाराला मंत्रिपद देण्यात येणार असून मराठवाड्यातील एका खासदाराच्या नावाची चर्चा आहे. अन्य खासदारांना काही महत्त्वाची पदे देण्यात येणार आहेत. ठाकरे गटाचे नऊ खासदार असून मुंबईतील दोन खासदार वगळून अन्य सात खासदार फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा असूनच हेच खासदार शिंदेंना भेटल्याचं सांगितलं जात आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे हे 7 आणि 8 जूनला दिल्लीत होते. ठाकरे गटाच्या खासदारांच्या भेटीनंतर त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्याचे समजते. त्यात ठाकरे गटाचे खासदार फोडण्यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव श्रीकांत शिंदे यांची वर्णी लागेल, अशी चर्चा शिंदे गटात आहे.
1) अरविंद सावंत - मुंबई दक्षिण
2) संजय देशमुख (संजय उत्तमराव देशमुख) - यवतमाळ-वाशिम
3) नागेश बापूराव पाटील आष्टीकर - हिंगोली
4) संजय हरिभाऊ जाधव (बंडू जाधव) - परभणी
5) राजाभाऊ (पराग) वाजे - नाशिक
6) संजय दिना पाटील - मुंबई उत्तर पूर्व
7) भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे - शिर्डी
8) अनिल यशवंत देसाई - मुंबई दक्षिण मध्य
9) ओमप्रकाश भूपालसिंह राजेनिंबाळकर (पवन राजेनिंबाळकर) - उस्मानाबाद (धाराशिव)