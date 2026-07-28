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महाराष्ट्रतील प्रसिद्ध झेनिथ धबधब्यावर अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढला; 70 पर्यटक अडकले, 2 तास थरार

खोपोली येथील प्रसिद्ध झेनिथ धबधब्यावर पाण्याचा प्रवाह अचानक वाढल्याने 70 पर्यटक नदीपलीकडे अडकले होते.  2 तास सुटकेचा थरार सुरु होता.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:25 PM IST
महाराष्ट्रतील प्रसिद्ध झेनिथ धबधब्यावर अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढला; 70 पर्यटक अडकले, 2 तास थरार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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