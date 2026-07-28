/महाराष्ट्रतील प्रसिद्ध झेनिथ धबधब्यावर अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढला; 70 पर्यटक अडकले, 2 तास थरार

खोपोली झेनिथ धबधबा : रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खोपोली येथील प्रसिद्ध झेनिथ वॉटरफॉल परिसरात पाण्याचा प्रवाह अचानक वाढला. 70 पर्यटक धबधब्यावर अडकले. धबधब्याच्या प्रवाहातून वाहणाऱ्या नाल्यांमध्ये पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढल्याने पर्यटकांना बाहेर पडणे अशक्य झाले आहे. दोन तास सुटकेचा थरार सुरु होता.
रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खोपोली येथील प्रसिद्ध झेनिथ धबधबा परिसरात वाढलेल्या पाण्याच्या प्रवाहात 70 पर्यटक अडकले. स्थानिक पर्यटकांच्या मदतीला धावून आले. मात्र, पाण्याचा प्रवास अजस्त्र होता. झेनिथ धबधबा परिसरात अचानक पाण्याची पातळी वाढल्याने धबधब्याच्या प्रवाहातून वाहणारे नाले दुथडी भरून वाहू लागले होते. त्यामुळे अनेक पर्यटक सुरक्षित ठिकाणी जाऊ शकले नाहीत आणि परिसरातच अडकून पडले. घटनेची माहिती मिळताच खोपोली नगर परिषद अग्निशमन दल, हेल्प फाउंडेशनचे स्वयंसेवक आणि खोपोली पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.
घटनेची माहिती मिळताच खोपोली नगर परिषद अग्निशमन दल, हेल्प फाउंडेशनचे बचाव पथक आणि खोपोली पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. बचाव पथकाने परिसराची पाहणी करून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले. सध्या पाण्याचा प्रवाह वेगवान असल्याने कोणताही धोका पत्करून रेस्क्यू न करता, पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सध्या अडकलेल्या कोणत्याही पर्यटकाच्या जीवाला धोका नसून सर्वजण सुरक्षित आहेत. पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यानंतर नियोजनबद्ध पद्धतीने रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू करण्यात आले. 70 पर्यटकांना एकामागोमाग सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. तब्बल 2 तासानंतर पर्यटकांची सुटका झाली.
दरम्यान, पावसाचा जोर कायम असल्याने नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी धबधबे, नाले आणि नदीकाठच्या परिसरात जाणे टाळावे, तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. बचाव पथक परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून असून, पाण्याचा प्रवाह कमी होताच पर्यटकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात येणार आहे.