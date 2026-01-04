English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 77,12,00,000 रुपये; पुण्यातील सर्वात श्रीमंत महिला उमेदवार; संपत्तीपेक्षा या उमेदवाराच्या वडिलांचे नाव जाणून शाॉक व्हाल

 पुण्यातील सर्वात श्रीमंत महिला उमेदवार सध्या चांगल्याच चर्चेत आहेत. त्यांच्या संपत्तीपेक्षा त्यांच्या वडिलांची जास्त चर्चा आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 4, 2026, 11:47 PM IST
Sayali Wanjale Wealth : मुंबई प्रमाणेच पुणे महापालिकेची निवडणूक देखील तितकीच चर्चेत आहे. पुण्यात अप्रत्यक्षपणे भाजप विरुद्ध अजित पवार अशी थेट लढत आहे. भाजपने पुण्यात अजित पवारांना सोबत घेण्यास नकार दिला आहे. यामुळेच अजित पवारांनी शरद पवारांसोबत युती केली आहे. यामुळे मुंबईप्रमाणेच पुण्याच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. पुण्यात अनेक श्रीमंत उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. पुण्यातील सर्वात श्रीमंत महिला उमेदवाराची जोरदार चर्चा आहे. या महिला उमेदवाराच्या संपत्तीचा आकडा पाहून शॉक व्हाल. संपत्तीपेक्षा या उमेदवाराच्या वडिलांचे नाव जाणून शाॉक व्हाल. जाणून घेऊया ही महिला उमेदवार कोण आहे?

पुण्यात 41 जागांसाठी 1166 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. श्रीमंत उमेदावारांची नावे आणि त्यांच्या संपत्तीचा आकडा समोर आला आहे. चर्चा आहे ती सर्वात श्रीमंत महिला उमेदवाराची.  पुणे महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या उमेदवारांच्या संपत्तीचे तपशील समोर आले आहेत. भाजप उमेदवार सुरेंद्र पठारे हे सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती 271.85 कोटींच्या आसपास आहे. 

पुण्यातील सर्वात श्रीमंत उमेदवारांच्या दुसऱ्या क्रमाकांवर महिला उमेदवार आहे. सायली वांजळे असे या महिला उमेदवाराचे नाव आहे.  सायली रमेश वांजळे. त्या भाजपच्या तिकिटावर प्रभाग क्रमांक 32 वारजे-पॉप्युलर नगरमधून महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत.  त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांच्या नावावर एकूण 77.12 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. वारसा हक्काने मिळालेल्या अनेक मालमत्तांचा उल्लेख आहे. 2017 च्या निवडणुकीत सायली वांजळेंची संपत्ती 50 कोटींच्या घरात होती. आठ वर्षात त्यांच्या संपत्तीत जवळपास 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचे दिसत आहे.

कोण आहेत सायली वांजळे?

31  वर्षांच्या सायली वांजळे या खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार आणि दिवंगत मनसे नेते रमेश वांजळे यांच्या कन्या आहेत. पुणे आणि गोल्डमॅन हे जुनं समीकरण आहे. याची सुरूवात झाली ती मनसे आमदार रमेश वांजळे यांच्यापासून. अंगावर भरपूर दागिने घालणारे वांजळे थेट एखाद्या साऊथ फिल्ममध्ये शोभतील असे दिसत. त्यांच्या या लुकमुळे त्यांना अतोनात प्रसिद्धी मिळाली. रमेश वांजळे लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना मृत्यू झाला. 
10 जून २०११ रोजी ४६ वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्यानं त्यांचे निधन झाले. सायली वांजळे यांनी काही दिवसांपूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश केला. सायली वांजळे यांच्या संपत्तीत रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक, बँक ठेवी यांचा समावेश आहे. मात्र प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आपला व्यवसाय म्हणून शेतीचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या पतीच्या नावावर 40 लाखांच्या मर्सिडीज बेंजची नोंद आहे.

